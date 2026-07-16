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6,500mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో 'వివో T5 లైట్ 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

వివో స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న వివో బడ్జెట్ 'T5 లైట్ 5G' స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఎట్టకేలకూ భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. దీని ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Vivo T5 Lite 5G Launched in India
Vivo T5 Lite 5G Launched in India (Photo Credit- Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 1:53 PM IST

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Hyderabad: వివో సంస్థ తన బడ్జెట్ శ్రేణిని విస్తరిస్తూ 'వివో T5 లైట్ 5G' స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను గురువారం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను అమర్చారు. దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేసే 6,500mAh భారీ బ్యాటరీ, 6.74-అంగుళాల ఎల్‌సీడీ (LCD) టచ్‌స్క్రీన్‌ ఉన్నాయి.

వివో T5 లైట్ 5G వేరియంట్లు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,999
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999

కంపెనీ వీటిపై ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. HDFC బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రూ. 1,500 తక్షణ తగ్గింపు పొందొచ్చు. అదనంగా మూడు నెలల 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి) సదుపాయాన్ని కూడా వివో అందిస్తోంది.

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