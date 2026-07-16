6,500mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో 'వివో T5 లైట్ 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
వివో స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న వివో బడ్జెట్ 'T5 లైట్ 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ ఎట్టకేలకూ భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. దీని ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : July 16, 2026 at 1:53 PM IST
Hyderabad: వివో సంస్థ తన బడ్జెట్ శ్రేణిని విస్తరిస్తూ 'వివో T5 లైట్ 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను గురువారం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ హ్యాండ్సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను అమర్చారు. దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 6,500mAh భారీ బ్యాటరీ, 6.74-అంగుళాల ఎల్సీడీ (LCD) టచ్స్క్రీన్ ఉన్నాయి.
వివో T5 లైట్ 5G వేరియంట్లు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,999
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
కంపెనీ వీటిపై ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. HDFC బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రూ. 1,500 తక్షణ తగ్గింపు పొందొచ్చు. అదనంగా మూడు నెలల 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి) సదుపాయాన్ని కూడా వివో అందిస్తోంది.
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