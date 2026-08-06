డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో చిప్సెట్తో 'వివో S2' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన 'S-సిరీస్'లో భాగంగా "వివో S2"ను గురువారం భారతదేశంలో ప్రారంభించింది. ఈ ఫోన్లో డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో చిప్సెట్, 7,050mAh బ్యాటరీ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
Published : August 6, 2026 at 4:17 PM IST
Hyderabad: వివో భారతదేశంలో తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "వివో S2"ను విడుదల చేసింది. ఇది S-లైనప్లో రెండో హ్యాండ్సెట్. ఈ సిరీస్లో కంపెనీ ఇప్పటికే 'వివో S1' స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రారంభించింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, మునుపటి మోడల్ విడుదల చేసిన ఏడేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కంపెనీ "వివో S2"ను లాంఛ్ చేసింది. ఇందులో 120Hz AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో ప్రాసెసర్, 8GB వరకు RAM, 256GB స్టోరేజ్, 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 44W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 7,050mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6పై నడుస్తుంది.
వివో S2 వేరియంట్లు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 45,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- సాఫైర్ బ్లూ (Sapphire Blue)
- రీగల్ బ్రాంజ్ (Regal Bronze)
- సిల్క్ వైట్ (Silk White)
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను Vivo India ఈ-స్టోర్, Flipkart, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
|Variant
|Price
|Availability
|8GB + 128GB
|Rs 39,999
|Available via: Vivo's official website | Flipkart | select offline retail stores across India
|8GB + 256GB
|Rs 44,999
వివో S2 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.83-అంగుళాల 1.5K (1,260 x 2,800 పిక్సెల్స్) AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్ఠంగా 3,000 నిట్స్ లోకల్ పీక్ బ్రైట్నెస్, P3 వైడ్ కలర్ గామట్, 449ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, VM9 లైట్-ఎమిటింగ్ మెటీరియల్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్:వివో S2 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. దీనికి 8GB LPDDR4X RAM, గరిష్ఠంగా 256GB UFS 3.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ పరికరం అదనంగా 8GB వరకు ఎక్స్టెండెడ్ RAM (Extended RAM) సదుపాయాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.
కెమెరా సెటప్: ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. f/1.8 ఎపర్చరుతో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, f/2.4 ఎపర్చరుతో 2MP సెకండరీ కెమెరా ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే, f/2.0 ఎపర్చరుతో కూడిన 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను ఇందులో అందించారు. దీని ముందు, వెనుక కెమెరాలు రెండూ 4K రిజల్యూషన్ వరకు వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి.
బ్యాటరీ: ఇది 44W వైర్డ్ ఫ్లాష్ఛార్జ్ సపోర్ట్తో కూడిన 7,050mAh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ విషయానికొస్తే, ఈ హ్యాండ్సెట్లో డ్యూయల్ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, OTG, USB Type-C పోర్ట్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
IP రేటింగ్: ఇది దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: పైన చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారిత OriginOS 6 పై పనిచేస్తుంది.
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|120Hz | 6.83-అంగుళాల AMOLED
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360-టర్బో
|RAM + స్టోరేజ్
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|రియర్ కెమెరా
|50MP (మెయిన్) + 2MP (సెకండరీ)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|32MP
|బ్యాటరీ
|7,050mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|44W (వైర్డ్)
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|Android 16 ఆధారిత OriginOS 6