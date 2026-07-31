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వివో S-సిరీస్​లో మరో స్మార్ట్​ఫోన్​- 'వివో S2' లాంఛ్ డేట్ వెల్లడి

వివో తన S-సిరీస్​లో మరో స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఎప్పుడో ఏడేళ్ల క్రితం తీసుకొచ్చిన వివో S1 స్మార్ట్​ఫోన్​కు జతగా 'వివో S2'ను విడుదల చేయబోతోంది.

Vivo S2 India Launch Date Announced
Vivo S2 India Launch Date Announced (Photo Credit- Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 5:22 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారతదేశంలో ఓ సరికొత్త మోడల్​ను తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​ను 'వివో S2' (Vivo S2) పేరుతో తీసుకురానున్నారు. ఒక పత్రికా ప్రకటన ద్వారా వివో ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ తేదీని ధృవీకరించింది. అలాగే, ఈ ఫోన్ డిజైన్, కొన్ని స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా వెల్లడించింది.

లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: వివో అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, 'వివో S2' భారతదేశంలో ఆగస్టు 6న మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు విడుదల కానుంది. వివో, అమెజాన్ (Amazon) తమ వెబ్‌సైట్‌లలో ఈ ఫోన్ కోసం ప్రత్యేక పేజీలను (landing pages) ఏర్పాటు చేశాయి. 'వివో S2' అమ్మకాలు ఆగస్టు 11న ప్రారంభం కావచ్చని సమాచారం ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ దీనిని ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.

వివో S2 డిజైన్ వివరాలు: ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ కనిపిస్తోంది. అధికారిక టీజర్‌లు వివో S2ను నలుపు, తెలుపు రెండు రంగులలో చూపిస్తున్నాయి. వెనుక ప్యానెల్ గ్లోసీ-ఫినిషింగ్​ను కలిగి ఉంది. అడ్డంగా, పిల్-ఆకారంలో ఉన్న మాడ్యూల్‌లో డ్యూయల్-కెమెరా యూనిట్‌ను అమర్చారు. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం డిస్‌ప్లేలో హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఉంది.

కంపెనీ ఇంకా ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను పంచుకోనప్పటికీ, ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 టర్బో చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుందని లీక్‌లు సూచిస్తున్నాయి. ఈ పరికరం సుమారు 7,050mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో, 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతుతో రావచ్చు అని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

ఫోన్ అంచనా స్పెసిఫికేషన్లు: లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం, 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన "వివో S2" వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 51,999గా ఉండవచ్చు. అదే సమయంలో 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ అందించే మరో వేరియంట్ ధర రూ. 55,999గా ఉండవచ్చని అంచనా. అయితే, ఈ ఫోన్ ధర విషయంలో వివిధ నివేదికలు వేర్వేరు అంచనాలను సూచిస్తున్నాయి.

అంతేకాకుండా, గతంలో వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం "వివో S2"లో 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన 6.83-అంగుళాల కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే ఉండవచ్చు. దీని వెనుక కెమెరా సెటప్‌లో 50MP Sony IMX852 సెన్సార్, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉండవచ్చు. అలాగే సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించవచ్చు. ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో కూడా రావచ్చు.

ఏడేళ్ల క్రితమే లాంఛ్ అయిన వివో S1: వీవో సంస్థ ఈ ఫోన్ సిరీస్‌కు చెందిన మునుపటి మోడల్‌ 'వివో S1'ను ఏడేళ్ల క్రితం, అంటే జులై 2019లో లాంఛ్ చేసింది. ఆ రోజుల్లో కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో 6.38-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ (Super AMOLED) డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ హెలియో P65 (12 nm) చిప్‌సెట్, 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను అందించింది. అప్పట్లో ఈ ఫోన్‌ను రూ. 17,990 ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు.

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