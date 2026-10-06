వివో మిడ్-రేంజ్ 'S2 FE' వచ్చేసిందోచ్- ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
10,000mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300e SoCతో "వివో S2 FE" భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : October 6, 2026 at 2:43 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వివో తన తాజా మిడ్-రేంజ్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ "Vivo S2 FE"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్ అత్యంత ప్రత్యేకత 10,000mAh భారీ బ్యాటరీ కాగా, ఇది 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300e 5G చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8GB RAMతో వస్తుంది. అలాగే ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్తో కూడిన 6.83-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
వివో S2 FE వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 38,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 42,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ మూడు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- స్టెల్లార్ గ్రీన్ (Stellar Green)
- టైటాన్ బ్లాక్ (Titan Black)
- జెన్ వైట్ (Zen White)
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో దీని సేల్స్ అక్టోబర్ 20 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా వెబ్సైట్తో పాటు ఇతర రిటైల్ ఛానెల్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.