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వివో 'S2 FE' ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఖరారు: డిజైన్, ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Vivo తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ Vivo S2 FE ఇండియా లాంచ్ డేట్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో పాటు కంపెనీ ఈ ఫోన్ డిజైన్, అందుబాటు వివరాలను కూడా వెల్లడించింది.

వివో S2 FE ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్
వివో S2 FE ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్ (ఫొటో క్రెడిట్: Flipkart/Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 9:09 PM IST

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Hyderabad: వివో నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్లు భారత మార్కెట్​లోకి ప్రవేశించనుంది. కంపెనీ తన S2 సిరీస్‌లో రెండో స్మార్ట్​ఫోన్‌గా "వివో S2 FE"ను అక్టోబర్ రెండో వారంలోనే భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు శుక్రవారం ప్రకటించింది. రాబోయే "వివో V80" సిరీస్‌తో పాటు ఈ ఫోన్ కూడా విడుదల కానున్నట్లు ఇప్పుడు నిర్ధారణ అయింది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ ఫ్లిప్​కార్ట్​లో "వివో S2 FE" కోసం ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఫోన్ డిజైన్, లభ్యత వివరాలను వెల్లడిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన బాక్స్ ధర, కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు ఆన్‌లైన్‌లో బయటకు వచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఈ అధికారిక ప్రకటన వెలువడటం గమనార్హం. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేయనుందని సమాచారం.

లాంఛ్ తేదీ?: ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ అక్టోబర్ 6న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) భారత్‌లో విడుదల కానున్నట్లు మైక్రోసైట్ ద్వారా వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా, లాంఛ్ అనంతరం ఈ ఫోన్ దేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని కూడా ఈ మైక్రోసైట్ ధృవీకరిస్తోంది.

డిజైన్ & కెమెరా వివరాలు: డిజైన్ విషయానికొస్తే, ఇది ఫ్లాట్ రియర్ ప్యానెల్‌తో కూడిన ఆకుపచ్చ రంగు ఫినిషింగ్ (Green Finish)​లో కనిపిస్తోంది. చతురస్రాకారపు వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్ ప్యానెల్ ఎగువ-ఎడమ (Top-Left) మూలలో అమర్చారు. ఇందులో రెండు కెమెరా లెన్స్‌లు, ఒక LED ఫ్లాష్ ఉంటాయి. అలాగే, "వివో S2 FE" పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ నియంత్రణలు కుడి వైపున ఉంటాయి. కాగా ఎడమ వైపు ఖాళీగా ఉంచారు. ఈ ఫోన్ OriginOSకు సంబంధించిన ఒక నిర్దిష్ట వెర్షన్‌తో వస్తుందని కూడా ధృవీకరించారు. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలపై అధికారిక సమాచారం రాబోయే రోజుల్లో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఇకపోతే ఈ అప్​కమింగ్ "వివో S2 FE" ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300e 5G చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుందని ఇటీవల ఒక నివేదిక వెల్లడించింది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్ చేసే 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో LPDDR4x RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్ లభిస్తుందని సమాచారం. అలాగే, ఇది దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్‌లతో రానుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ "వివో S2 FE"లో అత్యంత ప్రత్యేకత దాని భారీ 10,000mAh బ్యాటరీ అని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా ఉంటుందని సమాచారం.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ఇటీవలే ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించిన 'బాక్స్ ధర' (ప్యాకేజింగ్‌పై ఉండే ధర) కూడా ఆన్‌లైన్‌లో లీకైంది. 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కలిగిన "వివో S2 FE" భారతదేశంలో రూ. 39,999 బాక్స్ ధరతో విడుదల కానుందని సమాచారం. అయితే, సాధారణంగా ఫోన్ల బాక్స్ ధర వాటి అసలు రిటైల్ ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, "వివో S2 FE" వాస్తవ ధర పైన పేర్కొన్న మొత్తం కంటే తక్కువగానే ఉంటుందని ఆశించవచ్చు.

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