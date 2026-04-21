వివో ప్రియులకు షాక్- రూ. 4,000 వరకు ధరల పెంపు- ఏ మోడల్పై ఎంతంటే?
వివో ధరల పెంపు మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో పోటీని మరింత తీవ్రతరం చేసింది. ఇది కొనుగోలుదారుల ఎంపికలపై ప్రభావం చూపుతుంది.
Published : April 21, 2026 at 4:36 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలోని మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో ధరల ఒత్తిడి మరోసారి పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వివో తన పలు ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలను ఏకకాలంలో పెంచింది. దీనితో వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన ఫోన్ను ఎంచుకోవడం గతంలో అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే ఈసారి ధరల పెంపు కేవలం ఒకటి లేదా రెండు మోడళ్లకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఈ ప్రభావం వివో T, V, Y సిరీస్లకు చెందిన అనేక పరికరాలపై పడింది.
వివో ఫోన్ల ధరల పెంపు ప్రభావం: ఈ ప్రభావం "వివో T5x" మోడల్పై అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో అన్ని వేరియంట్ల ధరలు సుమారు రూ. 4,000 మేర పెరిగాయి. దీని బేస్ వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 22,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, అత్యున్నత శ్రేణి వేరియంట్ ధర రూ. 26,999కి చేరింది. అదేవిధంగా వివో V-సిరీస్లోని ఫోన్ల ధరలు కూడా పెరిగాయి. వివో V70 ధర ఇప్పుడు రూ. 44,999 నుంచి మొదలవుతుండగా, V70 ఎలైట్ ధర రూ. 59,999కి చేరుకుంది. ఈ ధరల సవరణ ఫలితంగా, ఈ ఫోన్లు ఇప్పుడు ప్రీమియం విభాగం (Premium Segment) పరిధికి గణనీయంగా దగ్గరయ్యాయి.
వివో Y-సిరీస్లో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. వివో Y51 ప్రో ధర రూ. 3,000 మేర పెరిగింది. దీంతో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 27,999కి చేరుకుంది. అంతేకాకుండా, త్వరలోనే మరికొన్ని ఇతర మోడళ్ల ధరలు కూడా పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. భారతదేశ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ ఇప్పటికే ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో ఈ ధరల పెరుగుదల చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
నివేదికల ప్రకారం, 2026 ప్రారంభంలో మార్కెట్ సుమారు 9% మేర క్షీణతను నమోదు చేసింది. ధరల పెరుగుదల, వినియోగదారుల సంశయాత్మక వైఖరి, కొనుగోలు కార్యకలాపాలు తగ్గుదల వంటి అంశాలను ఈ క్షీణతకు ప్రధాన కారణాలుగా పేర్కొంటున్నారు. మెమరీ వంటి విడిభాగాల ధరలు కూడా నిరంతరం పెరుగుతుండటం, స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతోంది.
ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎంతవరకు చేరిందంటే, కేవలం రూ. 3,000 నుంచి రూ. 4,000 రూపాయల పెరుగుదల ఒక ఫోన్ను పూర్తిగా భిన్నమైన వర్గంలోకి నెట్టివేయగలదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది దీనికి అదనంగా కాస్త ఎక్కువ నగదును చెల్లిస్తే ఇంకా మెరుగైన మోడల్ను కొనుగోలు చేయడమే మంచిదిగా భావించవచ్చు. రాబోయే నెలల్లో మరిన్ని బ్రాండ్లు తమ ఉత్పత్తుల ధరలను సవరించే (ముఖ్యంగా పెంచొచ్చు) అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, కొనుగోలు చేయడానికి ముందు ఆఫర్లు, తగ్గింపులు, ఎక్స్చేంజ్ డీల్స్ కోసం వేచి చూడటమే ఉత్తమంగా భావించవచ్చు.