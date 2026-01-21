ETV Bharat / technology

స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్లో వివో హవా- భారతీయులు ఎగబడి కొంటున్న మోడళ్లేంటో తెలుసా?

2025లో వివో 32.1 మిలియన్ యూనిట్లను విక్రయించి భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని ఓ నివేదిక పేర్కొంది.

Vivo’s Y31 5G, Y19s 5G, T4X 5G, and V60e smartphones drove strong sales in 4Q25.
Vivo’s Y31 5G, Y19s 5G, T4X 5G, and V60e smartphones drove strong sales in 4Q25. (Photo Credit- Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: 2025లో వివో భారతదేశ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. టెక్ విశ్లేషణ సంస్థ ఓమ్డియా నివేదిక ప్రకారం, ఈ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ 2025లో 21 శాతం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉండి, 32.1 మిలియన్ యూనిట్లను విక్రయించింది. శాంసంగ్ 15 శాతం మార్కెట్ వాటాతో, 23 మిలియన్ యూనిట్ల విక్రయాలతో తర్వాతి స్థానంలో నిలిచింది. ఒప్పో, షావోమీ ఒక్కొక్కటి 13 శాతం చొప్పున మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉండగా, వరుసగా 20 మిలియన్లు, 19.7 మిలియన్ల యూనిట్లను విక్రయించాయి. యాపిల్ 10 శాతం మార్కెట్ వాటాతో, 15.1 మిలియన్ల యూనిట్లను విక్రయించింది. ఇతర బ్రాండ్‌లన్నీ కలిపి 29 శాతం మార్కెట్ వాటాను, 44.4 మిలియన్ల యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేశాయి.

2024తో పోలిస్తే, 2025లో యాపిల్ ఏకంగా 28 శాతం వృద్ధి సాధించిందని, ఆ తర్వాత వివో 19 శాతం, ఒప్పో 10 శాతం వృద్ధి సాధించాయని ఓమ్డియా నివేదిక హైలైట్ చేసింది. శాంసంగ్, షావోమీ వృద్ధిలో వరుసగా 11 శాతం, 26 శాతం క్షీణతను చూశాయి. ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌లు 5 శాతం వృద్ధి క్షీణతను ఎదుర్కొన్నాయి. 2025లో భారతదేశంలో మొత్తం స్మార్ట్‌ఫోన్ అమ్మకాలు 154.2 మిలియన్ యూనిట్లుగా ఉన్నాయని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ఇది 2024తో పోలిస్తే 1 శాతం తక్కువ.

Indian smartphone market in 2025
Indian smartphone market in 2025 (Photo Credit: Omdia)

2025 నాలుగో త్రైమాసికంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్: 2025 నాలుగో త్రైమాసికంలో (4Q25), వివో 23 శాతం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉండి, 7.9 మిలియన్ల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విక్రయించింది. శాంసంగ్‌కు 14 శాతం మార్కెట్ వాటా ఉండగా, అది 49 లక్షల యూనిట్లను రవాణా చేసింది. ఒప్పో 13 శాతం మార్కెట్ వాటాను, 4.6 మిలియన్ల షిప్‌మెంట్లను కలిగి ఉంది.

షావోమీ, యాపిల్ వరుసగా 4.2 మిలియన్లు, 3.9 మిలియన్ల షిప్‌మెంట్‌లతో 12 శాతం, 11 శాతం మార్కెట్ వాటాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌లు 26 శాతం మార్కెట్ వాటాను దక్కించుకుని, 9 మిలియన్ల యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి.

Indian smartphone market in fourth quarter of 2025
Indian smartphone market in fourth quarter of 2025 (Photo Credit: Omdia)

2024 నాలుగో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే వివో, ఒప్పో సంస్థలు వరుసగా 16 శాతం, 11 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించాయి. అయితే శాంసంగ్, షావోమీ, యాపిల్ సంస్థల వృద్ధిలో వరుసగా 11 శాతం, 26 శాతం, 1 శాతం క్షీణత కనిపించింది.

ఈ నివేదిక ప్రకారం, 2025 నాలుగో త్రైమాసికంలో భారతదేశంలో మొత్తం స్మార్ట్‌ఫోన్ అమ్మకాలు 34.5 మిలియన్ల యూనిట్లకు చేరాయి. ఇది 2024 నాలుగో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 7 శాతం తక్కువ.

4Q25లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడళ్లు: పైన పేర్కొన్నట్లుగా 2025లో 4వ త్రైమాసికం Vivo అమ్మకాలు 16%, ఒప్పో అమ్మకాలు 10% పెరిగాయి. అయితే శాంసంగ్, షావోమీ అమ్మకాలు తగ్గాయి. వివో విషయానికొస్తే, "Y31 5G", "Y19s 5G", "T4x 5G", "V60e" అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడళ్లుగా నిలిచాయి. ఒప్పో A-సిరీస్, షావోమీ నుంచి రెడ్​మీ 14C 5G, పోకో C75 కూడా మంచి పనితీరును కనబరిచాయి. 2026 నాటికి భారతదేశ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్ మిడ్-సింగిల్ డిజిట్ లేదా దాదాపు 5 శాతానికి తగ్గవచ్చని ఓమ్డియా విశ్వసిస్తోంది. ధరలు పెరగడం, ఫోన్‌లను అప్‌గ్రేడ్ చేయడంలో జాప్యమే దీనికి కారణమని పేర్కొంది.

