VinFast VF5 Facelift: భారత్లో డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు- ధర, రేంజ్ ఎలా ఉండొచ్చు?
విన్ఫాస్ట్ భారత మార్కెట్లో తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV 'విన్ఫాస్ట్ VF5' డిజైన్ పేటెంట్ను దాఖలు చేసింది.
Published : October 28, 2026 at 5:59 PM IST
Hyderabad: వియత్నాంకు చెందిన ఈవీ తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ తన అప్కమింగ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV 'VF5' కోసం భారత్లో డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు చేసింది. భారత్లో పేటెంట్ పొందిన ఈ వెర్షన్, ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్న మోడల్కు భిన్నంగా ఉంటుంది. నివేదికల ప్రకారం, ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్లో కొత్త హెడ్ల్యాంప్ సెటప్, రీడిజైన్డ్ బోనెట్, LED టెయిల్లైట్లు, అప్డేటెడ్ బంపర్లతో సహా పలు ఎక్స్టీరియర్ మార్పులు ఉన్నాయి. తాజాగా పేటెంట్ దాఖలు చేయడంతో పాటు, ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని భారత రోడ్లపై పరీక్షిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు దీని లాంఛ్ త్వరలోనే ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నాయి. విన్ఫాస్ట్ VF5 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ ఇటీవల వియత్నాంలో ఎలాంటి క్యామోఫ్లేజ్ లేకుండా టెస్టింగ్లో కనిపించడం గమనార్హం.
VinFast VF5 ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్: దీని డిజైన్ పేటెంట్ ప్రకారం, కొత్త విన్ఫాస్ట్ 'VF5' ముందు భాగంలో గణనీయమైన మార్పులు చేశారు. హెడ్ల్యాంప్లు మునుపటి కంటే సన్నగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత గ్లోబల్-స్పెక్ మోడల్తో పోలిస్తే కొద్దిగా కిందకు జరిపి అమర్చారు. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుత మోడల్లో హెడ్ల్యాంప్ల కింద ఉన్న మందపాటి బ్లాక్ ప్యానెల్ను సన్నగా మార్చి, ఇప్పుడు బంపర్ దిగువన ఉన్న నల్లని భాగంలో కలిపేశారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, పెద్దగా మార్పులేమీ చేయలేదు. అయితే అలాయ్ వీల్స్ డిజైన్ను మార్చారు. సైడ్లో మిగిలిన డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ప్రస్తుత మోడల్లో మాదిరిగానే ఉన్నాయి.
ఇక ఈ అప్డేటెడ్ 'VF5' వెనుక భాగంలో పెద్ద సైజులో, ఒకదానికొకటి అనుసంధానించిన LED టెయిల్లైట్లు ఉన్నాయి. వియత్నాం-స్పెక్ టెస్ట్ వెహికల్ టెయిల్గేట్ మధ్యలో 'VinFast', కుడివైపున 'VF5' బ్యాడ్జ్ కనిపించాయి.
బ్యాటరీ & రేంజ్ వివరాలు: కొత్త విన్ఫాస్ట్ 'VF5' అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వేర్వేరు బ్యాటరీ, మోటార్ ఆప్షన్లతో అమ్ముడవుతోంది. ఇండోనేషియా మార్కెట్లో ఈ e-SUV 29.6 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్, ఫ్రంట్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 90 hp పవర్, 135 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఇది 268 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఇతర మార్కెట్లలో 'VF5' వాహనాన్ని 37.23 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో అందిస్తున్నారు. ఇందులోనూ ఫ్రంట్ మోటార్ సెటప్ ఉంటుంది. టార్క్ 135 Nmగానే ఉన్నా, పవర్ 136 hpకి పెరుగుతుంది. అంటే ఇండోనేషియా మోడల్ కంటే 46 hp ఎక్కువ. ఈ వెర్షన్ సింగిల్ ఛార్జ్తో 326 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే భారత మార్కెట్లోకి రానున్న మోడల్ బ్యాటరీ, పవర్ట్రెయిన్ వివరాలపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: భారత మార్కెట్లో 'విన్ఫాస్ట్ VF5' ధర రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షల మధ్య ఉండొచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ ధర రేంజ్లో ఇది టాటా పంచ్ EV (Tata Punch EV), టాటా నెక్సాన్ EV (Tata Nexon EV), మహింద్రా XUV 3XO EV (Mahindra XUV 3XO EV)తో పోటీపడుతుంది. అయితే దీని ధర, పవర్ట్రెయిన్, లాంఛ్ టైమ్లైన్పై కంపెనీ ఇప్పటివరకూ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.