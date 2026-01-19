త్వరలో మార్కెట్లోకి విన్ఫాస్ట్ VF5 ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్!- రేంజ్ ఎంతో తెలుసా?
విన్ఫాస్ట్ ఇండియా తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు "విన్ఫాస్ట్ VF5" హ్యాచ్బ్యాక్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని తెలుస్తోంది. ఆ సమాచారం మీకోసం!
Published : January 19, 2026 at 11:35 AM IST
Hyderabad: విన్ఫాస్ట్ ఇండియా ఈ ఏడాది దేశంలో లిమో గ్రీన్ 3-వరుస MPVని విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని, అలాగే సబ్-కాంపాక్ట్ VF3 మోడల్ను కూడా పరిశీలిస్తోందని ఇటీవల వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. తాజాగా కొత్త సమాచారం ప్రకారం, ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు విన్ఫాస్ట్ VF5 ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ను కూడా భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతర్జాతీయ లైనప్లో పైన పేర్కొన్న ఈ VF5 అనేది VF3, పెద్ద VF6 SUVల మధ్య స్థానంలో ఉంది. అయితే ఇది భారతదేశంలో ఏ స్పెసిఫికేషన్లతో విడుదల అవుతుందనే దానిపై ఆధారపడి, ఇది టాటా "టియాగో EV" లేదా "పంచ్ EV"తో పోటీపడుతుంది.
విన్ఫాస్ట్ VF5 రేంజ్, బ్యాటరీ, పవర్ట్రెయిన్: విన్ఫాస్ట్ VF5 ఇప్పటికే దాని స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన వియత్నాంలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ఇండోనేషియా వంటి దేశాలలో కూడా విక్రయిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ కారులోని స్పెసిఫికేషన్లు మార్కెట్ను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి.
కొన్ని ప్రాంతాలలో, "VF5" 29.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో అమ్ముడవుతోంది. ఇది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఇది 95hp పవర్, 135Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ NEDC ప్రకారం 268km పరిధిని అందిస్తుంది. ఇతర దేశాలలో విన్ఫాస్ట్ VF5 37.23kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో లభిస్తుంది. దీని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 136hp శక్తిని, 135Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 326km NEDC రేంజ్ను అందిస్తుంది.
విన్ఫాస్ట్ VF5 ఎక్స్టీరియర్: ఈ కారు 3,967mm పొడవు, 1,723mm వెడల్పు, 1,579mm ఎత్తు, 2,514mm వీల్ బేస్ను కలిగి ఉంది. పరిమాణం పరంగా పోల్చి చూస్తే, "విన్ఫాస్ట్ VF5" అనేది టాటా పంచ్ EV కంటే 19mm వెడల్పు, 54mm తక్కువ ఎత్తును కలిగి ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఈ వియత్నామీస్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం 69mm పొడవైన వీల్ బేస్ను కలిగి ఉంది. మొత్తం మీద 110 mm ఎక్కువ పొడవుగా కూడా ఉంటుంది.
అంతర్జాతీయ-స్పెక్ మోడల్ 169mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 1,340 కిలోల వరకు బరువును కలిగి ఉంది. ఈ కారు 260-లీటర్ బూట్ స్పేస్ను అందిస్తుంది. దీనిని 60:40 నిష్పత్తిలో స్ప్లిట్/ఫోల్డింగ్ వెనుక సీట్లను మడవడం ద్వారా దీనిని 900 లీటర్లకు విస్తరించవచ్చు.
విన్ఫాస్ట్ VF5 ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: ఇంటీరియర్ పరంగా, అంతర్జాతీయ-స్పెక్ "VF5" 5-సీటర్ క్యాబిన్ డాష్బోర్డ్, ఏసీ వెంట్లు, త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లేపై సిల్వర్ హైలైట్లతో కూడిన ఆల్-బ్లాక్ థీమ్ను కలిగి ఉంది. దీని ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ డ్రైవర్-ఓరియెంటెడ్ 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ యూనిట్ను కలిగి ఉంటుంది.
అదనంగా, ఇందులో 7-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే ఉంది. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ కారులో 4-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, PM2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, లెదరెట్ సీట్ కవర్లు, కీలెస్ ఎంట్రీ అండ్ గో, ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్లు, ముందు, వెనుక USB పోర్ట్లు వంటివి ఉన్నాయి.
విన్ఫాస్ట్ VF5 ధర ఎంత ఉండొచ్చంటే?: విన్ఫాస్ట్ VF5 ధర భారతదేశానికి ఏ స్పెసిఫికేషన్లతో తీసుకువస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వియత్నామీస్ ఈవీ కార్ కంపెనీ దూకుడు ధరల వ్యూహాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కొత్త విన్ఫాస్ట్ VF5 సుమారు రూ. 12 లక్షల ప్రారంభ ధరతో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.