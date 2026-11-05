పండుగ ధమాకా: రూ. 4.1 లక్షలు తగ్గిన విన్ఫాస్ట్ 7-సీటర్ కారు ధర!
ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. భారతదేశంలో పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని తన 7-సీట్ల ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ 'VF MPV 7' ధరను ఏకంగా రూ. 4.1లక్షల మేర తగ్గించింది.
Published : November 5, 2026 at 9:00 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ వియత్నామీస్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ భారత వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. తన 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ 'VF MPV 7' ధరను భారీగా తగ్గించింది. ఆరు నెలల క్రితం రూ. 24.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ కారు ధరను ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 4.1 లక్షల మేర తగ్గించి, రూ. 20.39 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్) చేర్చింది. ధరను భారీగా తగ్గించినప్పటికీ, ఫీచర్లు లేదా మెకానికల్ స్పెసిఫికేషన్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
మూడు వరుసల సీట్లు కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో, ఇతర మోడళ్లతో పోలిస్తే 'VF MPV 7' ధర కాస్త ఎక్కువగానే ఉండేది. అయితే, తాజా ధర తగ్గింపు తర్వాత ఇది గతంతో పోలిస్తే మరింత అందుబాటు ధరలోకి వచ్చింది.
భారత మార్కెట్లో ఈ 'VF MPV 7' కేవలం ఒకే ఒక ఫుల్లీ-లోడెడ్ వేరియంట్లో లభిస్తుంది. ఈ సరికొత్త ధర తగ్గింపు తర్వాత ఇది మార్కెట్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారింది. ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే, తోటి బ్రాండ్ల టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ల ధరల కంటే విన్ఫాస్ట్ కారు ధర సుమారు రూ. 9.76 లక్షల వరకు తక్కువగా ఉండటం విశేషం. దీనివల్ల ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇప్పుడు బడ్జెట్ పరిధిలోనే భారీ లాభాన్ని చేకూరుస్తోంది.
VF MPV 7 స్పెసిఫికేషన్లు: సాంకేతిక సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, విన్ఫాస్ట్ 'VF MPV 7' కారులో శక్తివంతమైన 60.13 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది నేరుగా ముందు యాక్సిల్పై ఉండే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు పవర్ అందిస్తుంది. ఈ అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్ గరిష్ఠంగా 201 bhp పవర్, అలాగే 280 Nm టార్క్ను నిరంతరాయంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ కారు కేవలం 9 సెకన్ల కంటే తక్కువ సమయంలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని సులభంగా అందుకోగలదు. అలాగే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 140 కిలోమీటర్లు. ఒకసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఈ వాహనం సుమారు 517 km పరిధిని (రేంజ్) అందిస్తుంది. ఇది 6.9 kW AC ఛార్జింగ్, 80 kW DC ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
అమ్మకాలను పెంచే వ్యూహాత్మక అడుగు: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్, విక్రయాలు గణనీయంగా పెరుగుతున్న సమయంలోనే కంపెనీ ఈ ధర తగ్గింపు నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ మోడల్ దేశీయంగా విడుదలైనప్పటి నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో విక్రయాలు నమోదు కాలేదు. దీని మార్కెట్ అమ్మకాలు చాలా మందకొడిగా సాగుతున్నాయి.
ఆటోమొబైల్ సంస్థలకు అత్యధిక డిమాండ్ ఉండే పండుగ సీజన్లోనే ఈ ధర తగ్గింపును ప్రకటించడం వ్యూహాత్మక నిర్ణయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ భారీ తగ్గింపుతో క్లిష్టమైన మార్కెట్ పరిస్థితులను అధిగమించి, రాబోయే రోజుల్లో 'VF MPV 7' విక్రయాలు పుంజుకుంటాయని కంపెనీ భావిస్తోంది.