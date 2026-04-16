విన్ఫాస్ట్ నుంచి 7 సీట్ల మల్టీ-యుటిలిటీ వాహనం లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
భారతదేశంలో ఏడు సీట్లతో 'VF MPV 7' ఎలక్ట్రిక్ MPV లాంఛ్ అయింది. ఇది 60 kWh బ్యాటరీని, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలను, పనితీరును సమతుల్యం చేసే మూడు డ్రైవ్ మోడ్లను కలిగి ఉంది.
Published : April 16, 2026 at 11:02 AM IST
Hyderabad: వియత్నాంకు చెందిన వాహన తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ భారత మార్కెట్లో తన మూడవ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని విడుదల చేసింది. VF MPV 7 పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ కారు ఏడు సీట్ల మల్టీ-యుటిలిటీ వాహనం (MPV). దీనిని ప్రత్యేకంగా కుటుంబాల కోసమే రూపొందించినట్లుగా కన్పిస్తోంది. అయితే ఇంతకు ముందు కంపెనీ "VF 6", "VF 7" SUVలను కూడా ఇప్పటికే విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త MPVతో విన్ఫాస్ట్ పెద్ద కుటుంబాలను, మరింత విశాలమైన స్థలాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ప్రతి విన్ఫాస్ట్ వాహన యజమానికీ మార్చి 31, 2029 వరకు ఉచిత ఛార్జింగ్ సదుపాయం లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఛార్జింగ్ విషయంలో ఉన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో భారతీయ మార్కెట్లో ఈ ఆఫర్ ఎక్కువమందిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
ధర & లభ్యత: ఈ విన్ఫాస్ట్ VF MPV 7 కేవలం ఒకే వేరియంట్లో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 24.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే మొదలవుతాయి.
Room for every laugh, every story, every spontaneous plan.— VinFast India (@VinFastIN) April 15, 2026
Meet the all-new MPV 7 by VinFast, where comfort meets connection, and every journey brings everyone closer.
Crafted for togetherness, designed for the moments that matter.#VinFastIndia #TheAllNewVinFastMPV7 #VFMPV7 pic.twitter.com/LQ85ppK95U
కలర్ ఆప్షన్లు: రంగుల ఎంపికల విషయానికి వస్తే, దీని బాహ్యభాగం ఇన్ఫినిటీ బ్లాంక్ (Infinity Blanc), జెట్ బ్లాక్ (Jet Black), జెనిత్ గ్రే (Zenith Grey), సోలార్ రూబీ (Solar Ruby), మూన్లిట్ ఓషన్ (Moonlit Ocean), ఇంట్రోస్పెక్టివ్ బ్రౌన్ (Introspective Brown) వంటి రంగులలో లభిస్తుంది. వాహనం లోపలి భాగంలో బ్లాక్, బ్రౌన్ కలర్ యాక్సెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవి కారు బయటి కలర్ స్కీమ్కు చక్కగా సరిపోతాయి.
డిజైన్ & కొలతలు: బయటి నుంచి చూసేందుకు, "VF MPV 7" ఒక క్లీన్ అండ్ మినిమలిస్ట్ లుక్లో కన్పిస్తుంది. ఇందులో కనెక్టెడ్ LED DRLలు, ప్రకాశవంతమైన విన్ఫాస్ట్ లోగో, నిలువు LED హెడ్లైట్లు, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, కనెక్టెడ్ టెయిల్లైట్లు వంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి.
ఈ వాహనం 4,740 mm పొడవు, 1,872 mm వెడల్పు, 1,734 mm ఎత్తును కలిగి ఉంది. ఇది 2,840 mm వీల్బేస్ను కలిగి ఉంది, దీనివల్ల లోపల విశాలమైన స్థలం లభిస్తుంది. భారతీయ రహదారులపై సులభంగా నడపడానికి వీలుగా, దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను సుమారుగా 180 mm వద్ద సెట్ చేశారు.
ఇంటీరియర్స్ & ఫీచర్లు: వాహనం లోపల, డాష్బోర్డ్ ప్రీమియం అనుభూతిని అందించే టెక్చర్డ్ హార్డ్ ప్లాస్టిక్ను కలిగి ఉంది. నాలుగు స్పోక్లు గల, ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్లోనే కంట్రోల్ బటన్లు పొందుపరచారు. ఒక పెద్ద 10.1-అంగుళాల స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లేగా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్గా రెండింటికీ ఉపయోగపడుతుంది.
గేర్ షిఫ్టర్ స్టీరింగ్ కాలమ్పై అమర్చారు. మూడవ వరుసలోని ప్రయాణీకులకు సౌకర్యాన్ని అందించడానికి, రెండవ వరుస సీట్లు స్లైడింగ్ అండ్ రిక్లైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీని అందిస్తాయి. అయితే, కెప్టెన్ సీట్లకు బదులుగా, రెండవ వరుసలో ఒకే బెంచ్ సీటు ఉంటుంది. "వన్-టచ్ టంబుల్" ఫంక్షన్ ద్వారా రెండవ వరుసను సులభంగా మడవవచ్చు. అంతేకాకుండా, లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, థియేటర్ తరహా సీటింగ్ వంటి ప్రత్యేకతలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ, పెర్ఫార్మెన్స్, రేంజ్: ఇది సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు శక్తిని అందించే 60.13 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది 201.20 bhp శక్తిని, 280 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కేవలం 9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇందులో Eco, Normal, Sport అనే మూడు డ్రైవింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. దీనిలోని రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ వ్యవస్థను కూడా మనకు నచ్చినట్లుగా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. ARAI గణాంకాల ప్రకారం, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 517 kmల డ్రైవింగ్ పరిధిని (Range) అందిస్తుంది. DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో, దీని బ్యాటరీ కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 10% నుంచి 70% వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.
భారతదేశంలో, ఈ వాహనం కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV, BYD eMax 7, మహింద్రా XEV 9S వంటి మోడళ్లతో పోటీపడే అవకాశం ఉంది. మీరు విశాలమైన స్థలం, అధిక డ్రైవింగ్ రేంజ్ ఈ రెండింటిలోనూ అత్యుత్తమంగా రాణించే ఏడు సీట్ల ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కోసం చూస్తున్నట్లయితే "VF MPV 7" మీకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక కావచ్చు.