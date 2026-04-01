విన్ఫాస్ట్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ MPV ఫస్ట్ టీజర్ రిలీజ్- ఎలా ఉందో చూశారా?
విన్ఫాస్ట్ భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతున్న తన కొత్త MPV మొదటి టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇది "VF MPV 7" పేరుతో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Published : April 1, 2026 at 4:21 PM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ భారత మార్కెట్ కోసం రూపొందిస్తున్న తన కొత్త MPV మొదటి టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఈ వాహనం "VF MPV 7" పేరుతో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ మరికొన్ని వారాల్లో ఈ కారును ఆవిష్కరించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇది ఈ వియత్నామీస్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ భారత మార్కెట్లో విడుదల చేస్తున్న మూడవ ఉత్పత్తి. దీని లాంఛ్ ద్వారా, కంపెనీ భారత్లో తన EV పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
ఇది పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే 7-సీట్ల MPVగా రాబోతోందని తెలుస్తోంది. ఇది కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV, BYD eMAX 7 వంటి వాహనాలతో పోటీపడుతుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే దీని ధర, ఇటీవల విడుదలైన మహింద్రా XEV 9S ధర పరిధిలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది.
కొంతకాలంగా, ఈ కారు పేరుకు సంబంధించి గందరగోళం నెలకొంది. విన్ఫాస్ట్ ఇప్పుడు దీనిపై స్పష్టతనిస్తూ, VF MPV 7కు 'లిమో గ్రీన్'తో గాఢమైన అనుబంధం ఉందని ధృవీకరించింది. ఈ రెండు మోడళ్లు ఒకే విధమైన కొలతలను, ఏడు సీట్ల అమరికను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, అవి వేర్వేరు ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
కొత్త "విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ MPV"ను వాణిజ్య వినియోగం కోసం రూపొందించి, ప్రాథమిక సదుపాయాలతో అందిస్తుండటం గమనించదగ్గ విషయం. అదే సమయంలో "MPV 7" మాత్రం ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగత కొనుగోలుదారుల కోసం రూపుదిద్దుకుంటోంది. తత్ఫలితంగా, MPV 7లో లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ, కనెక్టెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, కీ-లెస్ ఎంట్రీ, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు లభిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, ఈ MPVలో LED హెడ్ల్యాంప్లు, కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్లు, విన్ఫాస్ట్ సిగ్నేచర్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని అంచనా. ఇవి రహదారిపై దీనికి ఒక ఆధునిక, విలక్షణమైన గుర్తింపును ఇస్తాయి.
ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, ఈ కారులో 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, టైప్-A & టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు, ఎత్తును సర్దుబాటు చేసుకోగల డ్రైవర్ సీటు, టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ సర్దుబాట్లు రెండూ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ కారు పవర్ట్రెయిన్కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సమాచారం వెలువడలేదు. అయితే, "VF MPV 7" మోడల్ మాత్రం ముందు భాగంలో అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో 60.1 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మోటారు సుమారు 150 bhp శక్తిని, 280 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
ఇది వివిధ రకాల డ్రైవ్ మోడ్లను, విభిన్న స్థాయిల రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ కారు 10 సెకన్ల కంటే తక్కువ సమయంలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ప్రస్తుతానికి ఈ కారు వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, లేదా రంగుల ఎంపికలకు సంబంధించిన మిగతా వివరాలేవీ వెల్లడి కాలేదు.