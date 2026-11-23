భారత్లో విన్ఫాస్ట్ యూటర్న్: ఇప్పట్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు లేనట్లే- కార్లు, స్కూటర్లపైనే ఫోకస్!
వియత్నాం ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ భారత్లో తన వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది. దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రణాళికకు ప్రస్తుతానికి బ్రేక్ వేసిన సంస్థ ఇకపై కార్లు, స్కూటర్లపైనే పూర్తిగా ఫోకస్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : November 23, 2026 at 1:35 PM IST
Hyderabad: వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ 'విన్ఫాస్ట్' (VinFast) భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే ప్రణాళికలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేసింది. దేశంలో తమ ప్యాసింజర్ కార్ల వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తున్నట్లు కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. దీనితో పాటు 2027 నాటికి భారతీయ మార్కెట్లోకి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
వాస్తవానికి, గతేడాది డిసెంబర్లో (2025) తమిళనాడు ప్రభుత్వంతో చేసుకున్న అవగాహన ఒప్పందం (MoU) ప్రకారం విన్ఫాస్ట్ ఈ ఏడాది (2026) ద్వితీయార్థంలోనే భారత మార్కెట్లోకి ఈ-బస్సులు, ద్విచక్ర వాహనాలను ప్రవేశపెట్టాలని యోచించింది. ఇందుకోసం తమిళనాడులో తమ తయారీ కార్యకలాపాలను విస్తరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనంగా 500 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాల్సి ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, స్కూటర్ల ఉత్పత్తి లైన్లు, ఇతర సదుపాయాల కల్పన కోసం విన్ఫాస్ట్ 500 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడిని కూడా ప్రతిపాదించింది. భారత్లో కంపెనీ ప్రకటించిన మొత్తం 2 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడిలో భాగంగా ఈ ప్రణాళికలు రచించినప్పటికీ, ఒప్పందం కుదిరిన ఏడాది తర్వాత సంస్థ తన వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది.
ఈ నిర్ణయంపై విన్ఫాస్ట్ ఆసియా సీఈవో తపన్ ఘోష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. "ఒకేసారి అనేక ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం వల్ల అన్నింటిపై సరైన దృష్టి సారించడం కష్టమవుతుంది. అందుకే ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రణాళికలను పక్కన పెట్టాం. ప్రస్తుతానికి మా పూర్తి దృష్టి నాలుగు చక్రాల ప్యాసింజర్ వాహనాలు, ద్విచక్ర వాహనాలపైనే ఉంటుంది" అని వివరించారు. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వ్యాపారాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారనే కొత్త కాలపరిమితిని గానీ, ఈ జాప్యం వల్ల గతంలో ప్రకటించిన తయారీ పెట్టుబడులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందనే విషయాన్ని గానీ ఆయన వెల్లడించలేదు.
ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలతో దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో విన్ఫాస్ట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, 'పీఎం ఇ-డ్రైవ్' (PM E-DRIVE) పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం 14,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కేటాయించింది. వీటిలో దిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబయి, హైదరాబాద్, పూణేతో సహా ఏడు ప్రధాన నగరాల కోసమే 13,800 బస్సులను ప్రత్యేకంగా కేటాయించడం విశేషం. ఇంతటి డిమాండ్ ఉన్న మార్కెట్లో విన్ఫాస్ట్ తన ప్రణాళికలను వాయిదా వేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ప్రస్తుతం భారత్లో విన్ఫాస్ట్ కార్ల విక్రయాలు ఆశాజనకంగా ఉండటమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. కంపెనీ ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో VF6, VF7 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలతో పాటు MPV7, లిమో గ్రీన్ (Limo Green) మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. ప్రారంభంలో నెలకు సుమారు 300 యూనిట్లుగా ఉన్న సంస్థ వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు, ఇప్పుడు ప్రైవేట్, కమర్షియల్ (ఫ్లీట్) విభాగాల్లో కలిపి ఏకంగా 2,500 నుంచి 3,000 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
వాహన్ (VAHAN) గణాంకాల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 6, 2025న భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి అక్టోబర్ 14, 2026 వరకు విన్ఫాస్ట్ (VinFast) మొత్తం 14,637 ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహనాలను రిజిస్టర్ చేసింది. తద్వారా దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్లో 4 శాతం వాటాను దక్కించుకుని నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
అలాగే, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (SIAM) వెల్లడించిన హోల్సేల్ డేటా ప్రకారం కంపెనీ మొత్తం 13,307 వాహనాలను విక్రయించింది. ఇందులో 'లిమో గ్రీన్' (Limo Green) ఎలక్ట్రిక్ MPV అత్యధికంగా 7,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడై, మొత్తం విక్రయాల్లో సుమారు 54 శాతం వాటాతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో VF7 (3,519 యూనిట్లు- 26 శాతం), VF6 (2,076 యూనిట్లు- 16 శాతం), MPV7 (సుమారు 530 యూనిట్లు- 4 శాతం) నిలిచాయి.
ఈ విక్రయాల జోరును కొనసాగిస్తూ, భారతీయ ఈవీ మార్కెట్లో మరింత సరసమైన (బడ్జెట్) విభాగంలోకి కూడా తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలని విన్ఫాస్ట్ భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 2027లో 'VF5' పేరుతో ఒక కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUVని విడుదల చేయాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. ఇది మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon) సహా ఇతర కాంపాక్ట్ SUVలతో తలపడనుంది.