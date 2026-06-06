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క్యాబ్ మార్కెట్లో సంచలనం: రంగంలోకి విన్‌ఫాస్ట్ 'గ్రీన్ SM' ఎలక్ట్రిక్ ట్యాక్సీలు!

భారత రైడ్-హెయిలింగ్ మార్కెట్‌లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. గ్లోబల్ EV దిగ్గజం విన్‌ఫాస్ట్ మద్దతుతో నడిచే 'గ్రీన్ SM' సంస్థ దిల్లీ-NCR పరిధిలో తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ట్యాక్సీ సేవలను ప్రారంభించింది.

Vinfast-backed Green SM Launches All-Electric Taxi Service In India
Vinfast-backed Green SM Launches All-Electric Taxi Service In India (Photo Credit- X/@mssirsa)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 1:47 PM IST

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Hyderabad: భారత రైడ్-హెయిలింగ్ మార్కెట్లోకి వియత్నాం EV దిగ్గజం విన్‌ఫాస్ట్ బ్యాకింగ్‌తో 'గ్రీన్ SM' ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దిల్లీ-NCR పరిధిలో సరికొత్త 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ MPV 'విన్‌ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్' వాహనాలతో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ ట్యాక్సీ సర్వీసును ప్రారంభించింది. ఓలా, ఉబర్ వంటి దిగ్గజాలకు సవాల్ విసురుతూ రంగంలోకి దిగిన ఈ సంస్థ క్రమంగా ఈ సేవలను దేశంలోని ఇతర నగరాలకూ విస్తరించనుంది.

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