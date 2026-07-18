చరిత్ర సృష్టించిన 'విక్రమ్-1'- నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన భారత్ తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటల్ రాకెట్!
భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. హైదరాబాద్ స్టార్టప్ స్కైరూట్ రూపొందించిన దేశపు తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్ 'విక్రమ్-1' శ్రీహరికోట వేదికగా విజయవంతంగా నింగికెగిరింది.
Published : July 18, 2026 at 12:07 PM IST
Sriharikota: నింగికెగిరిన భారత తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్. అంతరిక్షంలో కొత్త యుగానికి శ్రీకారం. దేశపు తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటల్ రాకెట్ 'విక్రమ్-1' (Vikram-1) శనివారం ఉదయం 12.06 గంటలకు శ్రీహరికోట నుంచి విజయవంతంగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. హైదరాబాద్కు చెందిన "Skyroot Aerospace" దీనిని రూపొందించింది. 'మిషన్ ఆగమన్' పేరుతో చేపట్టిన ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి.
ఈ చారిత్రాత్మక క్షణానికి సాక్షిగా ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ శ్రీహరికోటలోని లాంఛ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు హాజరయ్యారు. అలాగే లాంఛ్ వ్యూయింగ్ గ్యాలరీకి వందలాది మంది పాఠశాల విద్యార్థులు, యువత తరలివచ్చి రాకెట్ ప్రయోగాన్ని ఉత్సాహంగా తిలకించారు.
ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్ హైలైట్స్ ఇవే:
ప్రైవేట్ రంగానికి కొత్త శకం: ఇప్పటివరకు అంతరిక్ష ప్రయోగాలన్నీ ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన ఇస్రో (ISRO) మాత్రమే చేస్తూ వచ్చేది. కానీ ఈ ప్రయోగంతో పూర్తి స్థాయి ఆర్బిటల్ రాకెట్ను కక్ష్యలోకి పంపే తొలి ప్రైవేట్ స్టార్టప్గా "Skyroot Aerospace" సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
స్వదేశీ టెక్నాలజీ 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా': ఏడు అంతస్తుల ఎత్తు గల ఈ రాకెట్ ఎన్నో సాంకేతిక ప్రత్యేకతలతో రూపుదిద్దుకుంది. బరువు తగ్గించడం కోసం దీనిని పూర్తిగా బలమైన 'ఆల్-కార్బన్ కాంపోజిట్' నిర్మాణంతో తయారు చేశారు. నాలుగు దశలు గల ఈ రాకెట్ చివరి దశలో 3D-ప్రింటెడ్ టెక్నాలజీతో చేసిన ద్రవ ఇంధన ఇంజిన్లను ఉపయోగించారు.
స్పేస్ క్యాబ్ సర్వీస్: చిన్న ఉపగ్రహాలను తక్కువ ఖర్చుతో, చాలా వేగంగా అంతరిక్షంలోకి పంపడానికి ఈ రాకెట్ ఒక 'స్పేస్ క్యాబ్' లాగా ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఇది దాదాపు 350 కిలోల వరకు బరువున్న శాటిలైట్లను మోసుకెళ్లగలదు.
ప్రధాని మోదీ 'వందేమాతరం' సందేశం: ఈ రాకెట్ ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా తన చేతితో రాసిన ఒక ప్రత్యేకమైన "వందేమాతరం" పోస్ట్కార్డ్ను అంతరిక్షంలోకి పంపుతున్నారు. దీనితో పాటు ప్రస్తుత, మాజీ ఇస్రో చైర్మన్లు, భారతీయ వ్యోమగాములు, అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలతో పాటు స్కైరూట్ ఎక్స్పర్ట్స్, పెట్టుబడిదారులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రేయోభిలాషులు రాసిన వందలాది శుభాకాంక్షల కార్డులను కూడా ఈ రాకెట్ ద్వారా నింగిలోకి తీసుకెళ్తున్నారు.
Among the payloads on Vikram-1 Test Flight-1 is something truly special—a handwritten postcard from Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi with the words, “Vande Mataram.” 🇮🇳🚀— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 17, 2026
It travels to space alongside handwritten messages from our team, investors, policymakers, and… pic.twitter.com/sJajN6NiVJ
అంతరిక్ష వ్యర్థాల క్లీనింగ్ సిస్టమ్: ఈ రాకెట్ Cosmoserve సంస్థకు చెందిన 'Embrace' అనే ప్రత్యేకమైన రోబోటిక్ హ్యాండ్ను కూడా మోసుకెళ్తోంది. ఇది అంతరిక్షంలో పనికిరాని పాత శాటిలైట్ల వ్యర్థాలను (Space Debris) తొలగించే వినూత్న సాంకేతికతను పరీక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.