వినియోగదారులకు Vi శుభవార్త: 170+ దేశాల్లో ఉచితంగా అంతర్జాతీయ రోమింగ్
వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) తన వినియోగదారులకు కీలక ప్రయోజనాన్ని ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన పోస్ట్పెయిడ్, ప్రీపెయిడ్, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్లపై 170కి పైగా దేశాలలో అంతర్జాతీయ రోమింగ్ సేవలను పూర్తి ఉచితంగా అందించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
Published : September 25, 2026 at 8:35 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) తన యూజర్లకు కీలక సేవను ప్రారంభించింది. ఎంపిక చేసిన పోస్ట్పెయిడ్, ప్రీపెయిడ్, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్లపై ఇకపై ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ సేవలు పూర్తి ఉచితంగా లభించనున్నాయి. ఈ నిర్దిష్ట ప్లాన్లను కలిగి ఉన్నయూజర్లు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా 170కి పైగా దేశాల్లో రోమింగ్ సేవలను పొందవచ్చు. గతంలో, విదేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు ప్రయాణికులు ప్రత్యేక రోమింగ్ ప్యాక్ను కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది లేదా స్థానిక సిమ్ కార్డ్ను ఉపయోగించాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు వినియోగదారులకు ఆ ఇబ్బంది తొలగిపోయినట్లయింది!
ఫ్రీ రోమింగ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి?: ఈ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు ఏడాదిలో మూడు సార్లు వరకు ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ సర్వీసులను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇందులో డేటా, అవుట్గోయింగ్ కాల్స్ కోసం నిమిషాలు, SMS బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి.
ఈ ట్రావెల్ బెనిఫిట్ వ్యాలిడిటీ మీరు తీసుకున్న ప్లాన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏడాదికి రూ. 9,000 వరకు ఆదా అవుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఇక పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లో డేటా, కాలింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ వంటి రెగ్యులర్ బెనిఫిట్స్ యథావిధిగా ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ ప్లాన్లలో ప్రైమరీ మెంబర్తో పాటు సెకండరీ మెంబర్ కూడా తమ రోమింగ్ బెనిఫిట్స్ను వాడుకోవచ్చు. ఈ సౌకర్యం సోలో ట్రావెలర్స్, ఫ్యామిలీస్, బిజినెస్ ట్రావెలర్స్ అందరికీ ఒకే విధంగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఏ ప్లాన్లలో ఈ ఫీచర్ ఉంది?: ఈ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ ఫీచర్ ప్రధానంగా Vi Max పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లలో అందుబాటులో ఉంది. లిస్ట్ ఇదే:
రూ. 501
రూ. 601
రూ. 801
రూ. 851
రూ. 971
రూ. 1,251
రూ. 1,301
రూ. 1,401
రూ. 1,651 లేదా రూ. 1,775
ఈ ప్లాన్లు ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ రెండు ఆప్షన్లలో ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. టెలికాం సర్కిల్ను బట్టి రెంటల్ కొంచెం తేడా ఉండొచ్చు.
వీటితో పాటు, ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్లకు ఏడాది అన్లిమిటెడ్ డేటా ప్లాన్లో, ఎంటర్ప్రైజ్ కస్టమర్లకు రూ. 451 నుంచి ప్రారంభమయ్యే కార్పొరేట్ ప్లాన్లపై ఫ్రీ రోమింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది.
యూజర్లు Vi యాప్ లేదా వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి కవర్ అయ్యే దేశాలు, రోమింగ్ పార్ట్నర్ల వివరాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచే రోమ్-ఫ్రీ ప్లాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీ వ్యాలిడిటీ అయిపోయాక 'Always On' ఫీచర్ను కొనసాగించవచ్చు లేదా IR ప్యాక్ కొనుగోలు చేయవచ్చు.