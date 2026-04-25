ETV Bharat / technology

వెస్పా 80 ఏళ్ల వేడుక- వింటేజ్ కలర్​లో 'Vespa Tech 80th'- కొద్దిమందికే కొనగలిగే ఛాన్స్!

80వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా వెస్పా ఒక కలెక్టబుల్ మాస్టర్​ పీస్​ 'Vespa Tech 80th' అనే స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.

Vespa Tech 80th Special Edition Unveiled in India
Vespa Tech 80th Special Edition Unveiled in India (Photo Credit- Vespa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 25, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ వెస్పా తన 80వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "Vespa Tech 80th" పేరుతో ఓ స్పెషల్ ఎడిషన్ స్కూటీని ఆవిష్కరించింది. ఈ యానివర్సరీ ఎడిషన్ 125cc, 150cc వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. పాత కాలపు అందాన్ని, నేటి తరం సాంకేతికతో మేళవించి ఈ స్కూటీని రూపొందించారు.

Vespa Tech 80th డిజైన్: ఈ "Vespa Tech 80th" డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది 1940 కాలం నాటి తొలి వెస్పా మోడళ్ల నుంచి ప్రేరణ పొందిన కొత్త 'వెర్డే పాస్టెల్లో' పెయింట్ షేడ్‌ను ప్రధానంగా కలిగి ఉంది. నివేదికల ప్రకారం, ఈ పాస్టెల్ గ్రీన్ టోన్, చారిత్రక ఆర్కైవ్‌ల నుంచి సేకరించిన మొట్టమొదటి సింగిల్-కలర్ వెస్పా మోడళ్లలో ఒకదానిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

Front Apron of the Vespa Tech 80th
Front Apron of the Vespa Tech 80th (Photo Credit- Vespa)

షీల్డ్ ట్రిమ్, మిర్రర్స్, పిలియన్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్, స్విచ్‌గేర్ చుట్టూ ఉండే భాగం, ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ లింకేజ్‌తో సహా స్కూటర్‌లోని వివిధ భాగాలపై బాడీ-కలర్ డీటైలింగ్ విస్తరించి ఉంది. దీనికి మరింత క్లీన్ అండ్ ప్రీమియం లుక్ అందించేందుకు గ్లోసీ బాడీ ప్యానెల్స్‌ను శాటిన్-ఫినిష్ యాక్సెంట్స్‌తో జత చేశారు.

Instrument cluster of Vespa Tech 80th
Instrument cluster of Vespa Tech 80th (Photo Credit- Vespa)

ఈ స్కూటర్‌లో సీటు, హ్యాండిల్‌బార్ గ్రిప్స్, ఫ్లోర్‌బోర్డ్ ఇన్సర్ట్‌లపై విభిన్నమైన ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు యాక్సెంట్స్​ కూడా ఉన్నాయి. అదనంగా ఈ స్కూటర్ సీటు ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిచింగ్ ప్యాటెర్న్​ను కూడా కలిగి ఉంది.

దీనిలో అత్యంత చెప్పుకోదగ్గ ఒక విశేషం దీని చక్రాల రూపకల్పన. ఇది అసలైన 1946 నాటి Vespa 98 నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఇవి రిమ్ ఛానెల్‌పై డైమండ్-కట్ ఎఫెక్ట్‌తో ఇవి కూడా అదే 'వెర్డే పాస్టెల్లో' ఫినిషింగ్‌ను కలిగి ఉన్నాయి.

Wheel of the Vespa Tech 80th
Wheel of the Vespa Tech 80th (Photo Credit- Vespa)

ఇంకా స్కూటర్​ ముందు భాగం (Apron) పై ఒక ప్రత్యేక '80th' బ్యాడ్జ్‌తో పాటు వెస్పా లోగో ఉంటుంది. అదే సమయంలో వెనుక భాగంలో '80 Years of Vespa Est. 1946' అనే చిహ్నం ఉంటుంది. స్కూటర్‌ను కేవలం రోజువారీ ప్రయాణ సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, అంతకు మించి ఎంతో విశేషమైనదిగా పరిగణించే కొనుగోలుదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని 'Tech 80th' మోడల్‌ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

Vespa Tech 80th Special Edition
Vespa Tech 80th Special Edition (Photo Credit- Vespa)

ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ ఇంకా ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధరలను వెల్లడించలేదు. అయితే త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ మోడల్ కేవలం 100 యూనిట్లు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఇవి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 'Motoplex' అవుట్‌లెట్ల ద్వారా, అలాగే ఎంపిక చేసిన ఇతర డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.