భారత మార్కెట్లోకి వెస్పా 'అఫిసినా 8' స్పెషల్ ఎడిషన్‌- ధర ఎంతంటే?

ఇటాలియన్ ఐకానిక్ స్కూటర్ బ్రాండ్ వెస్పా తన పుట్టినింటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ "అఫీసినా 8" స్పెషల్ ఎడిషన్​ను భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది.

Vespa Officina 8 Special Edition Launched in India
Vespa Officina 8 Special Edition Launched in India (Photo Credit- Vespa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ వెస్పా భారతదేశంలో కొత్త "అఫిసినా 8" స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది. మొట్టమొదటి వెస్పా స్కూటర్​ను రూపొందించి అభివృద్ధి చేసిన వర్క్​షాప్​కు గుర్తుగా ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​ను తీసుకొచ్చారు. ఇటలీలోని పోంటెడెరా ఫ్యాక్టరీలో కంపెనీ టెస్ట్ సెంటర్ పేరు మీదుగా ఈ స్కూటర్​కు ఆ పేరు పెట్టారు. 80 ఏళ్ల చరిత్రను పుణికిపుచ్చుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ స్కూటర్ ప్రత్యేకమైన రంగులో మ్యాచింగ్ హెల్మెట్, ఇతర యాక్సెసరీలతో వస్తుంది.

ఈ స్కూటీలోని 'అఫిసినా 8' అనే పేరు 1944లో ఇటలీలోని పాంటెడెరా పట్టణంలో ఉన్న పియాజియో ప్లాంట్‌లో స్థాపించిన ప్రయోగ విభాగం నుంచి ఉద్భవించింది. ఇంజినీర్లు, డిజైనర్లు, మెకానిక్‌లు కలిసి మొదటి వెస్పా ప్రోటోటైప్‌లను రూపొందించింది అక్కడే. 1946లో అదే ప్రయోగాల ఫలితంగా వెస్పా పేటెంట్ నమోదైంది.

ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, ధర వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త "వెస్పా అఫిసినా 8 స్పెషల్ ఎడిషన్" 125cc, 150cc ఇంజిన్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. దీని ధరలు రూ. 1.34 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ స్కూటర్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన వెస్పా డీలర్‌షిప్‌లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది.

ఈ స్కూటర్​ను "బ్లూ అఫిసినా 8" అనే ప్రత్యేకమైన మ్యాట్ మెటాలిక్ షేడ్‌ ఫినిషింగ్​తో స్టీల్ మోనోకోక్ బాడీని కలిగి ఉంది. దీన్ని ఈ మోడల్​ కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇందులో స్టెప్-త్రూ స్టీల్ ఫ్రేమ్, టూ-స్ట్రోక్ ఇంజిన్, డైరెక్ట్​-డ్రైవ్ ట్రాన్స్​మిషన్, హ్యాండిల్​బార్-మౌంటెడ్ గేర్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి.

ఈ స్కూటర్ అఫిసినా 8 బ్లూ షేడ్​ ఫినిషింగ్​ మ్యాచింగ్ హెల్మెట్‌తో ప్రామాణికంగా వస్తుంది. కొనుగోలుదారులు అదే మ్యాట్ టోన్‌ ఫినిష్​లో కలర్​కు మ్యాచ్ అయ్యే టాప్ బాక్స్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇంకా వెస్పా ప్రతి కస్టమర్‌కు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వెల్​కమ్ కిట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీనిని టిన్ కేసులో ప్యాక్ చేసి ఇస్తారు. కంపెనీ ఆఫీసినా 8 బ్రాండింగ్‌తో విండ్‌చీటర్లు, హూడీలు, టీ-షర్టులు, బ్యాక్‌ప్యాక్‌లు, కీ చైన్‌లను కలిగి ఉన్న మర్చండైజ్ కలెక్షన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది.

దీని లాంఛ్ సందర్భంగా పియాజియో వెహికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్, ఎండీ శ్రీ డియెగో గ్రాఫీ మాట్లాడుతూ, "ఆఫిసినా 8 వెస్పా ప్రయాణంలో కీలక అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ఆవర్తన ప్రత్యేక ఎడిషన్ ఉత్పత్తుల ద్వారా వెస్పా విలువను జోడించడం, తనను తాను విభిన్నంగా మార్చుకోవడం కొనసాగిస్తోంది" అని అన్నారు.

