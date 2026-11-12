క్లాసిక్ లుక్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్- వెస్పా నుంచి సరికొత్త స్కూటర్లు
వెస్పా తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల శ్రేణిని పరిచయం చేసింది. ఈ లైనప్లో స్ప్రింట్ ఎస్, ప్రిమవెరా, ప్రిమవెరా టెక్ మోడళ్లు ఉండగా, ఈ స్కూటర్లు క్లాసిక్ డిజైన్, ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
Published : November 12, 2026 at 1:55 PM IST
Hyderabad: ఇటాలియన్ దిగ్గజం వెస్పా గ్లోబల్ మార్కెట్లో మూడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను ఆవిష్కరించింది. వెస్పా తన సిగ్నేచర్ డిజైన్, మోనోకోక్ ఛాసిస్, సుపరిచితమైన మోడల్ పేర్లను కొనసాగిస్తూనే, ఈ కొత్త లైనప్లో ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్ను అందించింది. ఈ కొత్త లైనప్లో వెస్పా స్ప్రింట్ ఎస్ (Vespa Sprint S), వెస్పా ప్రిమవెరా (Vespa Primavera), వెస్పా ప్రిమవెరా టెక్ (Vespa Primavera Tech) అనే మూడు మోడళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
వెస్పా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణి ప్రత్యేకతలు?: ఈ మూడు స్కూటర్లు వెస్పా ఐకానిక్ డిజైన్ శైలిలోనే ఉన్నాయి. కంపెనీకి చెందిన ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE) మోడళ్లకు, ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లకు మధ్య ఉన్న ఏకైక వ్యత్యాసం ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ లేకపోవడం మాత్రమే.
ఇకపోతే వెస్పా స్ప్రింట్ ఎస్, ప్రిమవెరా మోడళ్లలో ఒకే రకమైన పవర్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. వీటిలో 3.1kW మోటార్తో పాటు, బయటకు తీసి ఛార్జ్ చేయగల (రిమూవబుల్) 2.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందించారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 2.7kW పవర్, 200Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ రెండు స్కూటర్లు గంటకు 45 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగాన్ని, WMTC-రేటెడ్ 68 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తాయి. 500W ఛార్జర్ను ఉపయోగించి, బ్యాటరీని సుమారు 4 గంటల్లో 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. బ్యాటరీతో కలిపి, ఈ రెండు స్కూటర్ల బరువు 111 కిలోలు.
ఇక 'వెస్పా ప్రిమవెరా టెక్' విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ లైనప్లో ఇదే టాప్ మోడల్. ఇందులో 4.2kWh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్, మరింత శక్తివంతమైన మోటార్ ఉన్నాయి. ఈ మోటార్ 3.6kW నిరంతర పవర్ అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది. ఈ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్తో ఇది WMTC-రేటెడ్ 80 కిలోమీటర్ల పరిధిని (రేంజ్ను) అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీని బరువు 130 కిలోలు ఉంటుంది.
వెస్పా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణి ఫీచర్లు: ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో అధునాతన ఫీచర్లను వెస్పా అందించింది. స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్తో కూడిన 4.3-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఈ కనెక్టివిటీ సేవలు మొదటి మూడు సంవత్సరాలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. అయితే ఆ తర్వాత రెన్యూవల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా ఈ స్కూటర్లో కీలెస్ ఇగ్నిషన్, 'ఫైండ్ మై స్కూటర్' ఫీచర్తో పాటు ఎకో, పవర్ అనే రెండు రైడ్ మోడ్లు లభిస్తాయి.