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V2V Technology Explained: వాహనాలు ఒకదానితో ఒకటి ఎలా మాట్లాడుకుంటాయో తెలుసా?

భారత రోడ్లపై ఇక ప్రతి వాహనం మాట్లాడుతుంది, చూస్తుంది, వింటుంది! ఈ విప్లవానికి బాటలు వేస్తూ BIF 5.9 GHz బ్యాండ్‌లో 30 MHz స్పెక్ట్రమ్‌ను V2V కోసం డీ-లైసెన్స్ చేసింది.

Representational Image
Representational Image (Image Credit: Honda Car India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 5:53 PM IST

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Hyderabad: బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ఇండియా ఫోరమ్ (BIF) ఇటీవలే దేశంలో వెహికిల్-టు-వెహికిల్ (V2V) కమ్యూనికేషన్ కోసం 5.9 GHz బ్యాండ్‌లో 30 MHz స్పెక్ట్రమ్‌ను డీ-లైసెన్స్ చేసింది. అంటే వాహనాలు పరస్పరం సమాచారం మార్పిడి చేసుకునేందుకు అవసరమైన ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇక ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు. ఈ నిర్ణయం రోడ్డు భద్రతలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు V2V టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి? అదెలా పనిచేస్తుంది? ఇది ఎందుకంత కీలకమో చూద్దాం రండి.

V2V కమ్యూనికేషన్ అంటే?: V2V అంటే వెహికిల్-టు-వెహికిల్. ఇదొక యాక్సిడెంట్ నివారణ టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీతో దగ్గర్లో ఉన్న వాహనాలు రియల్ టైమ్‌లో సమాచారాన్ని షేర్ చేసుకుంటాయి. తద్వారా కళ్లకు కనిపించని ప్రమాదాలను కూడా ముందే పసిగట్టి డ్రైవర్‌ను అలర్ట్ చేస్తాయి.

సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, మీ కారుకు కళ్లు, చెవులు వచ్చినట్లే! ఈ టెక్నాలజీ సహాయంతో చుట్టూ ఉన్న వాహనాలన్నీ ఒక టీమ్‌లా పనిచేసి, యాక్సిడెంట్ జరగకుండా నివారించగలవు.

ప్రమాదాలను నివారించడంలో ఎలా సహాయపడుతుందంటే?: ఉదాహరణలు:

  • సడన్ బ్రేక్: మీ ముందు వెళ్తున్న కారు సడన్‌గా బ్రేక్ వేస్తే, మీ కారుకు వెంటనే అలర్ట్ వస్తుంది. మీరు చూసే లోపే మీకు తెలిసిపోతుంది.
  • బ్లైండ్ స్పాట్: కూడలి దగ్గర మీకు కనిపించని యాంగిల్ నుంచి మరో కారు స్పీడ్‌గా వస్తుంటే, V2V మిమ్మల్ని ముందే హెచ్చరిస్తుంది.
  • పొగమంచు/వర్షం: ఎదురుగా ఏమీ కనిపించకపోయినా, ముందు ట్రాఫిక్ జామ్ ఉందని మీ కారుకు సిగ్నల్ వస్తుంది.

ఈ స్పెక్ట్రమ్ నిర్ణయం ఎందుకు కీలకం?:

లక్షల ప్రాణాలకు రక్షణ రేఖ: BIF ప్రెసిడెంట్ టి.వి. రామచంద్రన్ ప్రకారం, 5.9 GHz బ్యాండ్‌లో 30MHz స్పెక్ట్రమ్‌ను డీ-లైసెన్స్ చేయాలనే నిర్ణయం కేవలం ఒక సాంకేతిక విధానం మాత్రమే కాదు. భారతదేశంలో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే.. ఈ నిర్ణయం ప్రాథమికంగా లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడటంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

  • వేగవంతమైన టెక్నాలజీ: బ్యాండ్ డీలైసెన్స్ చేయడం వల్ల కార్ల తయారీ కంపెనీలు ఈ అడ్వాన్స్‌డ్ సేఫ్టీ టెక్నాలజీని వేగంగా అందుబాటులోకి తెస్తాయి.
  • కనెక్టెడ్ మొబిలిటీ బూస్ట్: దేశంలో కనెక్టెడ్ వాహనాల వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది.
  • ఆర్థిక నష్టం తగ్గింపు: రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల జరిగే సామాజిక, ఆర్థిక నష్టం భారీగా తగ్గుతుంది.

V2V అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది?: సెకన్లలో సమాచారం.. ప్రమాదం నుంచి రక్షణ

V2V పరికరాలు అమర్చిన వాహనాలు డెడికేటెడ్ షార్ట్-రేంజ్ కమ్యూనికేషన్ (DSRC) ద్వారా ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకుంటాయి.

ఎలాంటి సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తాయి?: స్పీడ్, ఏ దిశగా వెళ్తున్నాయి, బ్రేక్ వేశారా లేదా లాంటి కీలక డేటాను దగ్గర్లోని వాహనాలతో సెకనులో పదో వంతు సమయంలో షేర్ చేసుకుంటాయి.

తర్వాత ఏం జరుగుతుంది?: ఈ సమాచారాన్ని కారులోని సిస్టమ్ వెంటనే విశ్లేషిస్తుంది. ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటే డ్రైవర్‌కు వెంటనే హెచ్చరిక జారీ చేస్తుంది. దీంతో డ్రైవర్ స్పందించి యాక్సిడెంట్‌ను నివారించగలడు.

సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే: మాట్లాడుకుంటాయి.. లెక్కేస్తాయి.. హెచ్చరిస్తాయి.. కాపాడతాయి. (ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా వాహనాలు మాట్లాడుకుంటాయి.. ప్రమాదాలను లెక్కేస్తాయి.. డ్రైవర్లను ​హెచ్చరిస్తాయి.. తద్వారా ప్రాణాలను కాపాడతాయి.)

DSRC అంటే?: ఇది వాహనాల కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వైర్‌లెస్ టెక్నాలజీ. WiFi లాంటిదే కానీ, చాలా వేగంగా, చాలా సేఫ్‌గా పనిచేస్తుంది. 5.9 GHz బ్యాండ్‌లోనే ఇది పనిచేస్తుంది.

ప్రస్తుత వ్యవస్థలతో పోలిస్తే V2V ఎందుకు బెటర్?: ఇప్పుడున్న కెమెరా, రాడార్, అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్ల కంటే V2V చాలా అడ్వాన్స్‌డ్. ముఖ్యంగా:

  • డబుల్ రేంజ్: V2V సిగ్నల్స్ 300 మీటర్ల వరకు వెళ్తాయి. కెమెరా, రాడార్ రేంజ్‌కు ఇది దాదాపు రెట్టింపు. అంటే డ్రైవర్‌కు స్పందించడానికి ఎక్కువ టైమ్ దొరుకుతుంది.
  • అడ్డు దాటి చూపు: మలుపుల చుట్టూ, లారీ వెనుక దాగున్న వాహనాలను కూడా V2V పసిగడుతుంది. కెమెరా, రాడార్‌కు కనిపించని ప్రమాదాన్ని ముందే చెప్పేస్తుంది.
  • మెష్ నెట్‌వర్క్ పవర్: ఒక వాహనం నుంచి మరో వాహనానికి.. ఇలా 10 హాప్​ల వరకు సమాచారం వెళ్తుంది. రద్దీ రోడ్లపై దీని పరిధి ఏకంగా మైలు దూరం వరకు ఉంటుంది.
  • డ్రైవర్‌లెస్ కార్లకు పునాది: ఇప్పుడున్న కెమెరా, రాడార్ సిస్టమ్స్‌తో V2V జతకడితే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కార్ల యుగం మొదలైనట్లే!

V2V ఏ భద్రతా ఫీచర్లను ఎనేబుల్ చేయగలదు?:

ఇతర వ్యవస్థల ద్వారా లభించని, V2Vతో మాత్రమే సాధ్యమయ్యే 3 కీలక ఫీచర్లు:

ఇంటర్‌సెక్షన్ మూవ్‌మెంట్ అసిస్ట్ (IMA): కూడలిలోకి వెళ్లడం ప్రమాదమని ముందే పసిగట్టి డ్రైవర్‌ను అలర్ట్ చేస్తుంది. మీకు కనిపించకుండా స్పీడ్‌గా దూసుకొస్తున్న వాహనాన్ని గుర్తించి వెంటనే హెచ్చరిక జారీ చేస్తుంది.

లెఫ్ట్ టర్న్ అసిస్ట్ (LTA): లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఎదురుగా వాహనం వస్తే అలర్ట్ చేస్తుంది. బస్సు, లారీ అడ్డుగా ఉండి మీకు కనిపించకపోయినా V2V చూసి చెబుతుంది.

ఎమర్జెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ లైట్ (EEBL): మీ ముందు వెళ్తున్న కారు కాదు.. దాని ముందున్న కారు సడన్ బ్రేక్ వేసినా మీకు వెంటనే తెలుస్తుంది. తద్వారా చైన్ రియాక్షన్ యాక్సిడెంట్లకు చెక్ పెడుతుంది.

ఈ V2V టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం వాహనాల్లో ఉన్న ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్ (ముందున్న వాహనాన్ని ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు హెచ్చరించేది), బ్లైండ్ స్పాట్ వార్నింగ్ (పక్కన మనకు కనిపించని ప్రదేశంలో వాహనాలు ఉంటే చెప్పేది), లేన్ చేంజ్ వార్నింగ్ (ట్రాక్ మారేటప్పుడు హెచ్చరించేది), డూ-నాట్-పాస్ వార్నింగ్ (ముందుకెళ్లడం సురక్షితం కానప్పుడు ఓవర్‌టేక్ చేయవద్దని వారించేది) వంటి భద్రతా ఫీచర్లను కూడా మరింత మెరుగుపరచగలదు.

ఈ విప్లవాత్మక మార్పు ఇంపాక్ట్ ఎంతలా ఉండబోతోందంటే: కేవలం ఐఎంఏ (IMA), ఎల్‌టీఏ (LTA) అనే రెండు రకాల అప్లికేషన్లను పరిశీలించిన బీఐఎఫ్ (BIF) విశ్లేషణ షాకింగ్ నిజాలను వెల్లడించింది. ఈ రెండు అప్లికేషన్లు అందుబాటులో ఉన్న చోట రోడ్డు ప్రమాదాలు, గాయాలు, మరణాలు సగటున ఏకంగా 50 శాతం మేర తగ్గుతాయని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది!

అదే ఈ సాంకేతికతను గనుక దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తే, ఏటా ఏకంగా 4 లక్షల నుంచి 6 లక్షల వరకు రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. అంతేకాకుండా, 1.90 లక్షల నుంచి 2.70 లక్షల మంది గాయపడకుండా కాపాడటంతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం 780 నుంచి 1,080 మంది ప్రాణాలను నిలబెట్టవచ్చని అంచనా. భవిష్యత్తులో మరిన్ని వి2వి (V2V), వెహికల్-టు-ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (Vehicle-to-Infrastructure) అప్లికేషన్లు తోడైతే ఈ గణాంకాలు, రక్షణ రేటు ఇంకా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది!

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