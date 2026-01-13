ETV Bharat / technology

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ 'గోవాన్ క్లాసిక్ 350' అప్డేటెడ్ వెర్షన్ లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ తన గోవాన్ క్లాసిక్ 350 అప్డేటెడ్ వెర్షన్​ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీని ధరలు ఎలా ఉన్నాంటే?

Updated Royal Enfield Goan Classic 350 Launched in India
Updated Royal Enfield Goan Classic 350 Launched in India (Photo Credit- Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తన గోవాన్ క్లాసిక్ 350లో ఓ చిన్న అప్డేట్ చేసి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్, వేగవంతమైన USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్​ జోడించింది.

ఈ అప్డేట్‌తో షేక్ బ్లాక్, పర్పుల్ హేజ్ కలర్ ఆప్షన్‌ల ధరలు ఇప్పుడు రూ. 2.20 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి, అయితే ట్రిప్ టీల్ గ్రీన్, రెవ్ రెడ్ వేరియంట్‌ల ధర రూ. 2.23 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంటుంది. ఇది మునుపటి ధరల కంటే సుమారు రూ. 2,000 పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గోవాన్ క్లాసిక్ 350 ఇంజిన్: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 350cc లైనప్‌లో స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్‌ను పొందిన తాజా మోడల్‌గా "గోవాన్ క్లాసిక్ 350" నిలిచింది. అయితే కంపెనీ ఈ ఫీచర్‌ను ఇంతకుముందు మరిన్ని మోడళ్లకు అందించింది. ప్రస్తుతం "క్లాసిక్ 350", "బుల్లెట్ 350" మాత్రమే ఈ జాబితాలో స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్‌ను కలిగి లేని 350cc మోడల్‌లు.

ఈ మార్పులు కాకుండా, కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ మోటార్ సైకిల్​లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది అదే 349 cc, సింగిల్-సిలిండర్ J-సిరీస్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 20.2 bhp, 27 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

ఈ "క్లాసిక్ 350"లో ప్రవేశపెట్టిన మరో అప్డేట్ ఏంటంటే, యూఎస్‌బీ టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌ను జోడించడం. గోవాన్ క్లాసిక్ 350 లో టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, వెనుక మోనోషాక్ ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్‌ను 300 mm ఫ్రంట్ డిస్క్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో 270 mm వెనుక డిస్క్ ద్వారా నిర్వహిస్తారు. మోటార్ సైకిల్ 19-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, 16-అంగుళాల వెనుక వీల్‌పై నడుస్తుంది.

TAGGED:

RE GOAN CLASSIC 350 PRICE
RE GOAN CLASSIC 350 FEATURES
GOAN CLASSIC 350 SPECS
GOAN CLASSIC 350 NEW MODEL
ROYAL ENFIELD GOAN CLASSIC 350

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.