కిర్రాక్ అప్డేట్లతో 2026 'రెనాల్ట్ ట్రైబర్' లాంఛ్- ఇప్పుడు దీని ధర ఎంతో తెలుసా?
రెనాల్ట్ ఇండియా తన "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" మోడల్ను అప్డేట్ చేసి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : May 1, 2026 at 3:43 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా తన "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" మోడల్ను ఈ ఏడాదికి అనుగుణంగా అప్డేట్ చేసింది. దీని ధర ఇప్పుడు రూ. 5.80 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఏడాది అప్డేట్లలో ప్రధానంగా కారు సౌకర్యం, ఫీచర్లపై దృష్టి సారించారు. ఇందులో ప్రవేశపెట్టిన మార్పులలో ఎక్కువగా కొత్తగా జోడించిన అంశాల రూపంలోనే ఉన్నాయి.
2026 రెనాల్ట్ ట్రైబర్ వేరియంట్లు:
- అథెంటిక్ MT (Authentic MT)
- ఎవల్యూషన్ MT (Evolution MT)
- టెక్నో MT (Techno MT)
- ఎమోషన్ MT (Emotion MT)
- ఎమోషన్ AMT (Emotion AMT)
2026 రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఫీచర్ అప్డేట్లు: ఈ కారు బేస్ 'అథెంటిక్' ట్రిమ్ విషయానికి వస్తే, రెనాల్ట్ ట్రైబర్ అన్ని వేరియంట్లలోనూ ఇప్పుడు పూర్తిగా మడతపెట్టగలిగే రెండవ వరుస బెంచ్ సీటును అందించారు. మూడవ వరుసలోకి సులభంగా వెళ్లడానికి వీలుగా ఇందులో 'వన్-టచ్ డంబుల్' ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. ఈ కొత్త సీట్లు సామాను ఉంచడానికి అదనపు స్థలాన్ని కల్పిస్తాయి. రెండవ వరుస సీటును మడతపెట్టడం ద్వారా గరిష్ఠంగా 1,065 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇదిలా ఉండగా, 'ఎవల్యూషన్' ట్రిమ్ విషయానికి వస్తే, ఇప్పుడు ఇందులో స్టీరింగ్పై అమర్చిన ఆడియో, టెలిఫోన్ కంట్రోల్స్తో పాటు, డే-నైట్ అడ్జస్టబుల్ రియర్వ్యూ మిర్రర్, రియర్ క్యాబిన్ లైట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. గతంలో, ఈ ఫీచర్లు కేవలం ఉన్నత శ్రేణి 'టెక్నో' ట్రిమ్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి.
అంతేకాకుండా, ఈ కారు 'టెక్నో' వేరియంట్లలో లభించే ఫీచర్లు గతంలో కేవలం పూర్తి స్థాయి ఫీచర్లతో కూడిన 'ట్రైబర్' మోడల్లో మాత్రమే ఉండేవి. వీటిలో ఎత్తును సర్దుబాటు చేసుకోగలిగే డ్రైవర్ సీటు, వెనుక వైపు డీఫాగర్, ముందు భాగంలో సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్, మూడు వరుసలలోనూ 12V పవర్ అవుట్లెట్లు, 6-స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్ (దీనిలో రెండు ట్వీటర్లు కూడా ఉన్నాయి) వంటివి ఉన్నాయి. కాగా మునుపటి మోడల్లో కేవలం 4-స్పీకర్ల అమరిక మాత్రమే ఉండేది.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఫుల్లీ లోడెడ్ ఎమోషన్ ట్రిమ్లోని కొత్త ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇది మొదటిసారిగా ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఫీచర్ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ MPVలో కైగర్-శైలి డయల్-ఆధారిత నియంత్రణలు అందించారు. వీటిలో అంతర్నిర్మిత రీడ్అవుట్లు కూడా ఉన్నాయి.
2026 రెనాల్ట్ ట్రైబర్ పవర్ట్రెయిన్: 2026 ట్రైబర్ పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ కారు ఇప్పటికే ఉన్న 1.0-లీటర్, మూడు-సిలిండర్, నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజన్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 71 bhp శక్తిని, 96 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ప్రామాణికంగా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. అయితే టాప్-స్పెక్ ట్రిమ్ 5-స్పీడ్ AMT ఎంపికను కూడా అందిస్తుంది.
2026 రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ధర:
|2026 రెనాల్ట్ ట్రైబర్ వేరియంట్లు
|కొత్త ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|పాత ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|ధరల వ్యత్యాసం
|అథెంటిక్ MT (Authentic MT)
|రూ. 5.81 లక్షలు
|రూ. 5.76 లక్షలు
|రూ. 5,000
|ఎవల్యూషన్ MT (Evolution MT)
|రూ. 6.70 లక్షలు
|రూ. 6.63 లక్షలు
|రూ. 7,000
|టెక్నో MT (Techno MT)
|రూ. 7.39 లక్షలు
|రూ. 7.32 లక్షలు
|రూ. 7,000
|ఎమోషన్ MT (Emotion MT)
|రూ. 8.00 లక్షలు
|రూ. 7.91 లక్షలు
|రూ. 9,000
|ఎమోషన్ AMT (Emotion AMT)
|రూ. 8.48 లక్షలు
|రూ. 8.39 లక్షలు
|రూ. 9,000