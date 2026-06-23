సరికొత్త శైలిలో 'ది స్కాల్పెల్': గ్లోబల్ మార్కెట్లో 2027 KTM 790 డ్యూక్ ఆవిష్కరణ!
'ది స్కాల్పెల్'గా పేరుగాంచిన కేటీఎమ్ 790 డ్యూక్ ఇప్పుడు మరింత షార్ప్గా మారింది. కంపెనీ ఈ పాపులర్ స్ట్రీట్ఫైటర్ మోటార్సైకిల్కు కీలకమైన కాస్మెటిక్, మెకానికల్ అప్గ్రేడ్స్ జోడించి గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది.
Published : June 23, 2026 at 5:11 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ కేటీఎమ్ తన మిడిల్వెయిట్ నేకెడ్ సెగ్మెంట్లో కీలక మోడల్ అయిన 790 డ్యూక్ను సమగ్ర అప్డేట్స్తో గ్లోబల్గా ఆవిష్కరించింది. ఇప్పటివరకు ఈ మోడల్కు అందించిన వాటిలో ఇదే అత్యంత భారీ అప్డేట్ కావడం విశేషం. కంపెనీ దీని ఇంజిన్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. యూరో 5+ కంప్లైంట్ 799cc LC8c ఇంజిన్ యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. అయితే రైడర్ ఎర్గోనామిక్స్, ఛాసిస్ డైనమిక్స్, సస్పెన్షన్ సెటప్, బ్రేకింగ్ హార్డ్వేర్తో పాటు విజువల్ స్టైలింగ్లో కేటీఎమ్ విస్తృతమైన మార్పులు చేసింది.
2027 KTM 790 Dukeలో కొత్తగా ఏముంది?: 2027 KTM 790 Duke లో చేసిన కీలక మార్పుల విషయానికి వస్తే, దీని ఎర్గోనామిక్స్ను పూర్తిగా మార్చారు. కంపెనీ మరింత విశాలమైన యాంగిల్తో కూడిన కొత్త హ్యాండిల్బార్ను అమర్చింది. రైడర్, పిలియన్ ఫుట్పెగ్లను రీపొజిషన్ చేసింది. అలాగే, మరింత సహజమైన రైడింగ్ పొజిషన్ కోసం సీటును కూడా రీడిజైన్ చేసింది.
ఈ బైక్లో కొత్త సబ్ఫ్రేమ్, రివైజ్డ్ ట్రిపుల్ క్లాంప్, రీషేప్డ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వంటి మార్పుల కారణంగా ఫ్రంట్-వీల్ ఫీడ్బ్యాక్ మెరుగుపడిందని కంపెనీ పేర్కొంది. అగ్రెసివ్ స్టాన్స్తో భారీ లుక్లో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఈ అప్డేటెడ్ 790 డ్యూక్ మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే 2 కిలోలు తేలికగా ఉంటుందని కేటీఎమ్ పేర్కొంది.
2027 KTM 790 డ్యూక్కు కేటీఎమ్ తాజా డ్యూక్ ఫ్యామిలీ స్టైలింగ్ను అందించింది. ఇందులో రీ-డిజైన్ చేసిన LED హెడ్ల్యాంప్, సన్నని బాడీవర్క్, అగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ కౌల్, కొత్తగా షేప్ చేసిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఈ మోడల్కు ఫ్లాగ్షిప్ "990 డ్యూక్", "1390 సూపర్ డ్యూక్ R"ను పోలిన రూపాన్ని అందిస్తాయి.
2027 KTM 790 Duke ఇంజిన్: ఈ మోటార్సైకిల్కు ప్రస్తుతం ఉన్న Euro 5+ ప్రమాణాలకు అనుకూలమైన 799cc, LC8c, ప్యారలల్-ట్విన్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది ప్రామాణికంగా 105hp పవర్, 87Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే, కొన్ని మార్కెట్లలో A2 లైసెన్స్కు అనుకూలమైన 95hp వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ ఇంజిన్కు స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్తో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు. అదనంగా కొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఎగ్జాస్ట్, మఫ్లర్ను కూడా అమర్చారు. ఈ బైక్లో సస్పెన్షన్ విధులను WP APEX యూనిట్లు నిర్వహిస్తాయి. ఫ్రంట్ ఫోర్క్, రియర్ షాక్ రెండింటిలోనూ మార్పులు చేశారు.
ఈ మోటార్సైకిల్లో సర్దుబాటు చేయగల కంప్రెషన్, రీబౌండ్ డంపింగ్తో కూడిన 43mm అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్లు ఉండగా, వెనుక మోనోషాక్ సర్దుబాటు చేయగల ప్రీలోడ్, రీబౌండ్ డంపింగ్ను అందిస్తుంది. ఫైవ్-క్లిక్ అడ్జస్టర్ను ఉపయోగించి సస్పెన్షన్ను సులభంగా సర్దుబాటు చేయవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇందులో మరో కీలక అప్డేట్ ఏంటంటే, కేటీఎమ్ ఇన్-హౌస్ డెవలప్ చేసిన కొత్త WP రేడియల్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను అమర్చింది. ఇది పాత మోడల్లోని KTM-బ్యాడ్జ్డ్ J.Juan యూనిట్ల స్థానంలో వస్తుంది. కొత్త సెటప్ మరింత స్టాపింగ్ పవర్, ప్రోగ్రెసివ్ లీవర్ ఫీల్, మెరుగైన కంట్రోల్ను అందిస్తుందని కేటీఎమ్ పేర్కొంది. అలాగే, WP స్టీరింగ్ డ్యాంపర్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా లభిస్తుంది. ఈ బైక్ పిరెల్లీ డియాబ్లో రోసో IV టైర్లపై రన్ అవుతుంది.
రాబోయే మోడళ్ల నుంచి 'డెమో మోడ్' ఫీచర్ను తొలగిస్తున్నట్లు కేటీఎమ్ నిర్ధారించింది. కస్టమర్ల నుంచి ఈ ఫీచర్కు ఆశించిన స్థాయిలో సానుకూల స్పందన రాకపోవడమే ఇందుకు కారణం. ఆప్షనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫంక్షన్లను శాశ్వతంగా కొనుగోలు చేసే ముందు రైడర్లు తాత్కాలికంగా వినియోగించుకునేందుకు వీలు కల్పించే ఈ సిస్టమ్పై కొనుగోలుదారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీంతో భవిష్యత్ మోడళ్ల నుంచి ఈ ఫీచర్ను పూర్తిగా తొలగించాలని కేటీఎమ్ నిర్ణయించింది.
సమాచారం ప్రకారం, అప్డేటెడ్ KTM 790 డ్యూక్ జులై చివరి నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. అయితే, మార్కెట్ను బట్టి స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లలో మార్పులు ఉండవచ్చు.
భారత మార్కెట్ లాంఛ్ విషయానికొస్తే, అప్డేటెడ్ మోడల్ను ఇక్కడ విడుదల చేసే విషయంపై కేటీఎమ్ ఇండియా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతానికి, కేటీఎమ్ ఇండియా లైనప్లో ఫ్లాగ్షిప్ 890 డ్యూక్ R అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ. 14.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).