డుకాటి కొత్త ప్రీమియం బైక్​ను చూశారా?- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

భారత మార్కెట్​లో "2025 పానిగేల్ V2" బైక్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!

2025 Ducati Panigale V2 Launched in India
2025 Ducati Panigale V2 Launched in India (Photo Credit- Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: బైక్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. భారత మార్కెట్​లోకి ప్రముఖ ప్రీమియం, స్పోర్ట్స్ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటి నుంచి కొత్త బైక్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "2025 పానిగేల్ V2". ఇది డుకాటి కొత్త 890cc, 90-డిగ్రీల V-ట్విన్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉన్న మొదటి మోటార్‌సైకిల్. కంపెనీ దీన్ని "EICMA 2024"లో ఆవిష్కరించింది. దాదాపు ఒక సంవత్సరం తర్వాత కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది.

వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

2025 Ducati Panigale V2
2025 Ducati Panigale V2 (Photo Credit- Ducati India)
  • V2
  • V2 S

2025 డుకాటి పానిగేల్ V2 ఇంజిన్: 2025 పానిగేల్ V2 పూర్తిగా కొత్త 890cc, 90-డిగ్రీ V-ట్విన్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 10,750 rpm వద్ద 118 bhp, 8,250 rpm వద్ద 93.3 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే ఇది ప్రస్తుత 955cc సూపర్‌క్వాడ్రో ఇంజిన్ ఉత్పత్తి చేసే 148 bhp కంటే 29 bhp తక్కువ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

2025 Ducati Panigale V2
2025 Ducati Panigale V2 (Photo Credit- Ducati India)

కంపెనీ మరింత సులభంగా ఉపయోగించగలిగే, తేలికైన యంత్రాన్ని రూపొందించడంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలిపింది. ఫలితంగా "డుకాటి పానిగేల్ V2 S" (Without Fuel) 175 కిలోల బరువు ఉంటుంది. దీంతో ఇది అత్యంత తేలికైన పానిగేల్ బైక్‌గా నిలిచింది.

ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఈ డుకాటి స్టాండర్డ్ "పానిగేల్ V2" కూడా తక్కువ బరువునే కలిగి ఉంది. దీని బరువు 179 కిలోలు. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ నుంచి ఊహించినట్లుగానే "డుకాటి పానిగేల్ V2" 6-యాక్సిస్ IMU మద్దతుతో సమగ్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ సెట్‌ను కలిగి ఉంది. దీనిలో కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్ ఫీచర్లు ప్రామాణికంగా లభిస్తాయి.

డుకాటి "పానిగేల్ V2 S"లో లాంచ్ కంట్రోల్, పిట్ లిమిటర్ కూడా ప్రామాణికంగా ఉన్నాయి. ఇవి బేస్ వేరియంట్‌లో యాక్సెసరీలుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ మోటార్‌సైకిల్ నాలుగు రైడింగ్ మోడ్‌లను అందిస్తుంది. అవి:

  • రేస్
  • స్పోర్ట్
  • రోడ్
  • వెట్

డుకాటి పానిగేల్ V2 బేస్ వేరియంట్ పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల మార్జోచి ఫోర్కులు, కయాబా మోనోషాక్ సస్పెన్షన్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే "పానిగేల్ V2 S" రెండు చివర్లలో పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల ఓహ్లిన్స్ సస్పెన్షన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ బైక్ రెండు వేరియంట్లలో బ్రెంబో M50 మోనోబ్లాక్ కాలిపర్‌లు ఉన్నాయి. రెండు బైక్​లూ పిరెల్లి డయాబ్లో రోస్సో 4 టైర్లతో వస్తాయి.

2025 Ducati Panigale V2
2025 Ducati Panigale V2 (Photo Credit- Ducati India)

2025 డుకాటి పనిగేల్ V2 ధర: కంపెనీ 2025 పనిగేల్ V2 బేస్ వేరియంట్ ధరను రూ. 19.12 లక్షలు, "పానిగేల్ V2 S" ధరను రూ. 21.10 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ఇది ప్రస్తుత మోడల్ ప్రారంభ ధర రూ. 20.98 లక్షల కంటే చాలా తక్కువ. ఈ బైక్ పూర్తిగా E20 ఇంధన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని డుకాటి ఇండియా ధృవీకరించింది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ బైక్ రెండు వేరియంట్​లూ ఒకే ఒక రంగులో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • డుకాటి రెడ్

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కొత్త, చిన్న 890cc ఇంజిన్‌తో "పానిగేల్ V2" ఇప్పుడు "యమహా R9", ఇటీవల విడుదలైన "KTM 990 RC R" వంటి మిడిల్ వెయిట్ వాహనాలతో పోటీపడుతుంది.

