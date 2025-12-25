ETV Bharat / technology

మార్కెట్లోకి కొత్త పల్సర్ బైక్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?

పల్సర్ బైక్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- బజాజ్ "పల్సర్ 150" అప్డేటెడ్ వెర్షన్ లాంఛ్

Bajaj Pulsar 150
Bajaj Pulsar 150 (Photo Credit- Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన "బజాజ్ పల్సర్ 150"ను అప్డేట్​ చేసి భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ ఇప్పుడు ఆల్-LED లైటింగ్ (హెడ్‌ల్యాంప్, ఇండికేటర్లు), కొత్త రంగులు, మెరుగైన గ్రాఫిక్స్​ను కలిగి ఉంది. అయితే దీని ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ పాత మోడల్‌ మాదిరిగానే ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ అప్డేటెడ్ మోటార్ సైకిల్​ ప్రారంభ ధరను రూ. 1.09 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. భారత మార్కెట్​లో ఇది మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • పల్సర్ 150 SD
  • పల్సర్ 150 SD UG
  • పల్సర్ 150 TD UG

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • పల్సర్ 150 SD ధర: రూ. 1.09 లక్షలు
  • పల్సర్ 150 SD UG ధర: రూ. 1.12 లక్షలు
  • పల్సర్ 150 TD UG ధర: రూ. 1.15 లక్షలు

మునుపటి వెర్షన్​తో పోలిస్తే బేస్ మోడల్ ధర రూ. 3,600 స్వల్పంగా పెరిగింది. అయితే పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఇందులో ఏలాంటి మార్పులు చేశారో ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.

Bajaj Pulsar 150
Bajaj Pulsar 150 (Photo Credit- Bajaj Auto)

2026 బజాజ్ పల్సర్ 150 డిజైన్: క్లాసిక్ పల్సర్​ తాజా అప్‌డేట్‌లో కాస్మెటిక్, లైటింగ్ మార్పులు ఉన్నాయి. బజాజ్ "పల్సర్ 150" ఇప్పుడు LED హెడ్‌లైట్, LED టర్న్ ఇండికేటర్‌లతో కొత్త గ్రాఫిక్స్‌ను కలిగి ఉంది. అదనంగా ఇది కొత్త పెయింట్ స్కీమ్‌తో పాటు నయా గ్రాఫిక్స్‌ను కూడా పొందుతుంది. ఇందులో నారింజ రంగు హైలైట్‌లతో ఆకుపచ్చ ఉంటుంది. అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"లోనూ ఇదే కలర్ స్కీమ్ కనిపించింది. ఇందులో నీలం, బూడిద, ఎరుపు ఎంపికలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి బ్లాక్ యాక్సెంట్స్​తో వస్తాయి.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 150 ఇంజిన్: తాజా "బజాజ్ పల్సర్ 150"లోని స్పెసిఫికేషన్లు ఏమాత్రం మారలేదు. ఇది అదే 149cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్​ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,500 rpm వద్ద 13.8 bhp గరిష్ఠ శక్తిని, 6,500 rpm వద్ద 13.4 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

బజాజ్ "పల్సర్ 150" చాలా కాలంగా పల్సర్ బ్రాండ్ మూల స్తంభాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. కమ్యూటర్ అండ్ స్పోర్టీ కమ్యూటర్ విభాగాలలో బజాజ్ ఆటో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడంలో ఈ బైక్ కీలక పాత్ర పోషించింది. మారుతున్న ట్రెండ్‌లు, లైనప్‌లో కొత్త మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ "పల్సర్ 150" చాలా కాలంగా పెద్దగా మార్పులకు గురికాకుండా చాలా వరకు అలాగే ఉంది. తాజాగా ఈ మధ్యలో కేవలం కొన్ని చిన్నపాటి అప్‌డేట్‌లు మాత్రమే జరిగాయి. ఇటీవలే 2024లో కేవలం కొత్త డిజిటల్ క్లస్టర్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ చేర్చారు.

