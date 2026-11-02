దీపావళి ధమాకా: ఈ నెలలో లాంఛ్ కానున్న టాప్ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే!
కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే కాస్త ఆగండి! ఈ నవంబర్లో భారత మార్కెట్లోకి ప్రీమియం నుంచి బడ్జెట్ వరకు పదికి పైగా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు రానున్నాయి. వాటి పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
Published : November 2, 2026 at 7:37 PM IST
Hyderabad: భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఈ నవంబర్ నెల చాలా కీలకంగా మారనుంది. వివిధ ధరల శ్రేణిలో పలు కొత్త మోడళ్లను తీసుకురావడానికి ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్లు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. మోటరోలా, వివో, షావోమి, వన్ప్లస్, రియల్మీ, పోకో, టెక్నో వంటి కంపెనీలు తమ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను ఈ నెలలో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి అనేక ఫోన్లకు సంబంధించిన లాంఛ్ తేదీలు, ధరలు, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు అధికారికంగా వెల్లడి కాలేదు. అయితే లీకుల ప్రకారం, రాబోయే ఈ కొత్త ఫోన్లలో హై రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేలు, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లు, పెద్ద బ్యాటరీలు, 200MP వరకు కెమెరా సెన్సార్లు వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి.
మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27 (Motorola Signature 27):
మోటరోలా అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ 'సిగ్నేచర్ 27' ఇండియా లాంఛ్ను కంపెనీ ఇటీవలే కన్ఫార్మ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 2026లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన మైక్రోసైట్ కంపెనీ భారతీయ వెబ్సైట్లో రన్ అవుతోంది. ఈ ఫోన్ను సెప్టెంబర్ 2026లో జరిగిన స్నాప్డ్రాగన్ సమ్మిట్లో గ్లోబల్గా ప్రకటించారు. దీంతో దీని ఫీచర్లు ఇప్పటికే రివీల్ అయ్యాయి.
ఫీచర్ల విషయానికొస్తే.. ఇందులో క్వాల్కామ్ అత్యంత పవర్ఫుల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్సెట్ ఉంటుంది. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్లో ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు మోటరోలా అడ్వాన్స్డ్ 'ఆర్కిటిక్మెష్' కూలింగ్ సిస్టమ్ను అందిస్తోంది. ఇందులో మునుపటి మోడల్ కంటే 40 శాతం పెద్ద 3D వేపర్ ఛాంబర్, డైమండ్-ఇన్ఫ్యూజ్డ్ థర్మల్ జెల్, లిక్విడ్ మెటల్, కాపర్ మెష్ లేయర్లు ఉంటాయి.
ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం దీని వెనుకవైపు అధునాతన సెటప్ను అందిస్తున్నారు. ఇందులో 50MP సోనీ LYTIA 910 మెయిన్ సెన్సార్తో పాటు, మెయిన్ హైలైట్గా 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్ ఉంటుంది. ఇది AI సపోర్ట్తో 100x 'సూపర్ జూమ్ ప్రో'కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో దూరంగా ఉన్న వస్తువులను కూడా అత్యంత క్లారిటీతో క్యాప్చర్ చేయవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. అదనంగా, ఈ ఫోన్ ప్రీమియం గ్లాస్-సెరామిక్ బాడీతో రానుంది. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఈ 'సిగ్నేచర్ 27'తో పాటు, ఇప్పటికే ఐరోపాలో విక్రయానికి అందుబాటులో ఉన్న 'మోటో G47 పవర్ 5G' కూడా నవంబర్లో భారత్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్, 33W ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో కూడిన 7,000mAh బ్యాటరీ, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందించే 6.67 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉండవచ్చని అంచనా.
ఈ రెండింటితో పాటు మోటరోలా సంస్థ 'ఎడ్జ్ 70 నియో 5G'ని కూడా తీసుకురావచ్చు. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 3 ప్రాసెసర్, 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది.
వివో X500 సిరీస్ (Vivo X500 Series):
వివో సంస్థ భారతదేశంలో తన X500 సిరీస్ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ లైనప్లో 'X500 5G', 'X500 ప్రో', 'X500 ప్రో మ్యాక్స్' అనే మూడు మోడళ్లను తీసుకురావచ్చు. ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ సిరీస్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 సిరీస్ ప్రాసెసర్లు, వేగవంతమైన OLED డిస్ప్లేలు, టెలిఫొటో సెన్సార్లతో కూడిన కెమెరాలను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.
X500 'ప్రో మ్యాక్స్' మోడల్లో 200MP టెలిఫొటో కెమెరా, 8,000mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని సమాచారం. అలాగే, 'X500 ప్రో' మోడల్ 2K 144Hz డిస్ప్లే, 64MP పెరిస్కోప్ కెమెరాతో రావచ్చు.
ఈ సిరీస్తో పాటు కంపెనీ తన 'V80 FE', 'Y32 5G' మోడళ్లను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. వీటిలో 'V80 FE'లో 200MP కెమెరా, 7,200mAh బ్యాటరీ ఉండనున్నట్లు పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. ఇక 'Y32 5G' మోడల్లో 8,000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ప్రాసెసర్ ఉండవచ్చు.
రియల్మీ 17 ప్రో సిరీస్: కంపెనీ ఈ సిరీస్పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, రియల్మీ భారత్లో 10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో కూడిన ఒక పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు లీక్స్ వెలువడ్డాయి. సోషల్ మీడియా లీక్ల ప్రకారం ఇది 'రియల్మీ 17 ప్రో' (Realme 17 Pro) లేదా '17 ప్రో+' పేరుతో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500 చిప్సెట్, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండనున్నట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న 'రియల్మీ 16 ప్రో' సిరీస్కు ఇది అప్గ్రేడ్ వెర్షన్గా రానుంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
వన్ప్లస్ 16R (OnePlus 16R):
ఈ నవంబర్ నెలలో వన్ప్లస్ కూడా తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. 'వన్ప్లస్ 16R' పేరుతో తీసుకొస్తున్న ఈ మోడల్లో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్, AMOLED డిస్ప్లే, 20W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కూడిన 8,500mAh బ్యాటరీని అందించే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న 'వన్ప్లస్ 15R' అప్గ్రేడ్ వెర్షన్గా రానుంది.
షావోమీ 18 ప్రో (Xiaomi 18 Pro):
ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2026లో ఈ 'షావోమీ 18 ప్రో'ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రాసెసర్, వెనుక భాగంలో సెకండ్ డిస్ప్లే, రెండు 200MP సెన్సార్లతో కూడిన ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్ ఉంటాయని అంచనా.
అదనంగా, పోకో X8s 5G (POCO X8s 5G), వొబుల్ స్పీడ్ 5G (Wobble Speed 5G), ఐటెల్ A300 ప్లస్ (itel A300 Plus), టెక్నో స్పార్క్ 50C (Tecno Spark 50C) వంటి స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా ఈ నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్లు బడ్జెట్ ధరలో లభించేవి అయినప్పటికీ, వీటిలో 120Hz డిస్ప్లేలు, భారీ బ్యాటరీలు, 5G సదుపాయం లభించే అవకాశం ఉంది.