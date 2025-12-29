టెక్ లవర్స్ గెట్ రెడీ- 2026లో లాంఛ్ కానున్న టాప్ ఫోన్లు ఇవే!
కొత్త సంవత్సరంలో స్మార్ట్ఫోన్లు- యాపిల్ నుంచి రియల్మీ వరకు జాబితా మీకోసం!
Published : December 29, 2025 at 11:11 AM IST
Hyderabad: మరో రెండు రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ కొత్త మోడళ్లతో 2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే చాలా కంపెనీలు సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే తమ కొత్త ఫోన్ల లాంఛ్లతో మార్కెట్లో ముందంజలో నిలిచేందుకు సన్నాహాలు చేసుకున్నాయి. ఈసారి దాదాపు అన్ని కంపెనీలు నెక్స్ట్-జనరేషన్ ప్రాసెసర్లు, ఏఐ ఆధారిత ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ కెమెరా టెక్నాలజీతో కూడిన ఫోన్లను విడుదల చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశాయి. మరి 2026లో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న టాప్ ఫోన్ల జాబితాపై ఓ లుక్కేద్దామా? అయితే రండి.
1. రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G:
విడుదల తేదీ: జనవరి 6
ఈ రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G 2026లో విడుదల కానున్న మొదటి స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఇది భారతదేశంలో కూడా విడుదల కానుంది. ఈ సిరీస్లో "రియల్మీ 16 ప్రో 5G", "రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G" అనే రెండు మోడళ్లను కంపెనీ విడుదల చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు ఫోన్లను జపనీస్ డిజైనర్ నవోటో ఫుకాసావాతో కలిసి రూపొందిస్తున్నారు.
వీటిని 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ వెనుక కెమెరాతో తీసుకొస్తున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. రియల్మీ "16 ప్రో+ 5G"లో 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ప్రారంభ టీజర్లు సరికొత్త డిజైన్ విధానం, చిప్సెట్లో అప్గ్రేడ్ల గురించి కూడా సూచిస్తున్నాయి.
2. రెడ్మీ నోట్ 15 5G:
విడుదల తేదీ: జనవరి 6
ఈ రెడ్మీ నోట్ 15 5G వచ్చే నెలలో భారతదేశంతో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో కూడా విడుదల కానుంది. ఈ ఫోన్లో ప్రత్యేక ఎడిషన్ వేరియంట్ను కూడా పరిచయం చేయనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. దీన్ని "రెడ్మీ నోట్ 15 5G 108 మాస్టర్ పిక్సెల్ ఎడిషన్" అనే పేరుతో తీసుకొస్తున్నారు. ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ దాని మునుపటి మోడల్ కంటే అనేక అప్గ్రేడ్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఇకపోతే "రెడ్మీ నోట్ 15 5G" క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 10 శాతం మెరుగైన GPU పనితీరు, 30 శాతం పెరిగిన CPU పెర్ఫార్మెన్స్, 48 నెలల పాటు ఎటువంటి అంతరాయం లేని పనితీరును అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
3. ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్
విడుదల తేదీ: జనవరి 8 (అంచనా)
రెడ్మీ నోట్ 15 పరిచయం చేసిన వెంటనే రెండు రోజుల్లో భారత్లో "ఒప్పో రెనో 15" సిరీస్ కూడా విడుదల కానుందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సిరీస్లో "రెనో 15", "రెనో 15 ప్రో"తో పాటు కొత్త "రెనో 15 ప్రో మినీ" మోడళ్లు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మోడళ్లన్నీ డిజైన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఫొటోగ్రఫీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తాయి.
ఈ లైనప్ను ఒప్పో హోలోఫ్యూజన్ టెక్నాలజీని దృష్టిలో ఉంచుకొని రూపొందించారు. అన్ని మోడళ్లలో ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇటీవలే ఈ సిరీస్లో సాధారణ "రెనో 15", "రెనో 15 ప్రో" మోడళ్లు నవంబర్లో చైనాలో విడుదలయ్యాయి.
4. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్:
ప్రారంభ తేదీ: ఫిబ్రవరి (పుకార్లు)
2026లో ప్రముఖ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ల విడుదల సీజన్ శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ నుంచే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ లైనప్లో స్టాండర్డ్, ప్లస్ వేరియంట్ల స్థానంలో "గెలాక్సీ S26 ప్రో", "గెలాక్సీ S26 ఎడ్జ్" మోడళ్లను పరిచయం చేస్తుందని గతంలో భావించినప్పటికీ, "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్" అమ్మకాలు తక్కువగా ఉండటంతో ఈ ప్రణాళికలను రద్దు చేసినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరీస్లో మూడు మోడళ్లను ఆశించవచ్చు. అవి: గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26+, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా.
ఈ లైనప్ కెమెరా మెరుగుదలలు, AI-కేంద్రీకృత మెరుగుదలలను తీసుకువస్తుందని పుకార్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అల్ట్రా మోడల్లో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్ ఉంటుందని మరోసారి వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో పనితీరు ప్రధానంగా ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5, శాంసంగ్ ఎక్సినోస్ 2600 ద్వారా నడిచే అవకాశం ఉంది.
5. గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్:
ప్రారంభ తేదీ: ఆగస్టు (పుకార్లు)
గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్ కూడా 2026 చివరిలో, బహుశా ఆగస్టులో విడుదల కావచ్చని విస్తృతంగా అంచనా వేస్తున్నారు. మునుపటి లాగానే "పిక్సెల్ 11", "పిక్సెల్ 11 ప్రో", "పిక్సెల్ 11 ప్రో XL" లు కొత్త పిక్సెల్ ఫోల్డ్ మోడల్తో పాటు విడుదల కావచ్చని భావిస్తున్నారు. మరింత సమర్థవంతమైన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం తదుపరి తరం టెన్సర్ చిప్, కొత్త మీడియాటెక్ మోడెమ్ ద్వారా శక్తినిచ్చే అధునాతన AI ఇంటిగ్రేషన్, కంప్యూటేషనల్ ఫొటోగ్రఫీపై గూగుల్ దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది. లీక్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, "పిక్సెల్ 11" లైనప్ స్మార్ట్ కెమెరా ప్రాసెసింగ్, కఠినమైన ఆండ్రాయిడ్ ఇంటిగ్రేషన్, మరింత శుద్ధి చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్లతో ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు.
6. ఐఫోన్ 18 సిరీస్:
విడుదల తేదీ: సెప్టెంబర్ (అంచనా)
ఇప్పుడప్పుడే విడుదల కాకపోయినప్పటికీ, "ఐఫోన్ 18" సిరీస్ 2026 సంవత్సరంలోనే అతిపెద్ద లాంఛ్లలో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. గత వెర్షన్లలో సాధారణంగా ఈ సిరీస్లో నాలుగు మోడళ్లు ఉండేవి. కానీ ఈ ఏడాది స్టాండర్డ్ మోడల్ విడుదలను దాటవేసి యాపిల్ కొన్ని మార్పులు చేయబోతోందని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా సెప్టెంబర్లో మనం "ఐఫోన్ 18 ప్రో", "ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్", "ఐఫోన్ ఎయిర్" సక్సెసర్ను మాత్రమే చూసే అవకాశం ఉంది.