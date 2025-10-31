కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- లాంఛ్కు రెడీగా కొత్త మోడల్స్!- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓ లుక్కేయండి!!
నవంబర్లో స్మార్ట్ఫోన్ల సందడి- టాప్ మోడల్స్ మీకోసం!
Published : October 31, 2025 at 5:01 PM IST
Hyderabad: ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో చైనాలో విడుదలైన అనేక స్మార్ట్ఫోన్లు నవంబర్ 2025లో భారత్కు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి. వీటిలో ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ నుంచి బడ్జెట్ రేంజ్ వరకు అనేక స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లలో కొన్నింటి ఇండియా లాంఛ్ తేదీలను కంపెనీలు ప్రకటించగా, మరి కొన్ని రోజుల్లో మిగిలిన ఫోన్లపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. నవంబర్లో భారత మార్కెట్లో విడుదల కానున్న స్మార్ట్ఫోన్లలో వన్ప్లస్, రియల్మీ, ఐకూ, మోటరోలా, ఒప్పో, లావా వంటి బ్రాండ్ల మోడల్లు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా నవంబర్ 2025లో ఏ మోడల్లు, ఏ ఫీచర్లతో, ఏ తేదీలలో లాంఛ్ కానున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి.
1. OnePlus 15: November 13
ఈ ఫోన్ను నవంబర్ 13న భారతదేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను అందించనున్నారు. ఈ చిప్సెట్ను క్వాల్కమ్ ఇటీవలే ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు "వన్ప్లస్ 15" ఈ చిప్సెట్తో రానున్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్గా నిలవనుంది.
Stay tuned: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 29, 2025
The new identity of power.
Revealing November 13. #OnePlus15 pic.twitter.com/tvrggPQacW
ఈ ఫోన్ను కంపెనీ ఈ నెల ప్రారంభంలో చైనాలో ప్రారంభించింది. ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. 165Hz డిస్ప్లేతో ప్రారంభమైన మొదటి వన్ప్లస్ ఫోన్ ఇదే. మునుపటి మోడల్లు 120Hz ప్యానెల్తో వచ్చాయి. ఇది OnePlus కొత్త DetailMax ఇమేజ్ ఇంజిన్తో నడిచే 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో భారత్కు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
2. OPPO Find X9 Series: November 2025
📸50MP Periscope Telephoto— OPPO (@oppo) October 31, 2025
🎨 True Color Camera
🖼️ Unmatched Clarity
Experience the night portrait master — #OPPOFindX9Series pic.twitter.com/OgICLOvrBv
ఈ సిరీస్లో "ఒప్పో ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" స్మార్ట్ఫోన్లు డిజైన్, ఫొటోగ్రఫీలో ప్రధాన అప్గ్రేడ్లను తీసుకువస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు ఫోన్లు Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 పై నడుస్తాయి. ఇవి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగిస్తాయి. వీటి కెమెరాలను అధునాతన AI ఫొటోగ్రఫీపై దృష్టి సారించే Hasselbladతో కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రెండింటిలో "ఫైండ్ X9" 6.59-అంగుళాల డిస్ప్లే, 7025mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే "ప్రో" వేరియంట్ కొంచెం పెద్ద 7500mAh సెల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్, హై-ఎండ్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
3. iQOO 15: November 26
iQOO 15: color variants confirmed so far for India. https://t.co/bm9DW5Db3S pic.twitter.com/3nwa1DtFg3— Mukul Sharma (@stufflistings) October 31, 2025
గేమర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించి "iQOO 15" శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది మెరుగైన గ్రాఫిక్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన Q3 గేమింగ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6 పై నడుస్తుంది. ఇది 8K VC హీట్ ప్లేట్, తదుపరి తరం గేమింగ్ విజువల్స్ కోసం రే-ట్రేసింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే అధునాతన కూలింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. బ్లాక్, సిల్వర్ రంగులలో అందుబాటులో ఉన్న ఇది పనితీరు ప్రియులకు బాగుంటుంది. నవంబర్ 26న లాంచ్ కానున్న ఈ "iQOO 15" స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్తో కూడిన మరొక ఫోన్. ఇది 7000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో రావచ్చు.
4. Moto G67 Power: November 5
The moto g67 POWER debuts in stunning PANTONE™ shades — Cilantro, Parachute & Blue Curacao.— Motorola India (@motorolaindia) October 30, 2025
Cozy, bold, and effortlessly refined.
Powered by a 7000mAh Silicon Carbon battery & a 50MP Sony LYT-600 camera with 4K recording.
Launching 5th Nov on Flipkart & https://t.co/azcEfy1Wlo. pic.twitter.com/1jObU8BoQm
నవంబర్ 5న లాంచ్ కానున్న Moto G67 పవర్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు.
5. Realme GT 8 Pro: November 2025
Performance that looks as good as it feels.— realme (@realmeIndia) October 31, 2025
With Snapdragon 8 Elite Gen 5 power, Hyper Vision+ AI chip, and a 2K 7000nit display, the #realmeGT8Pro defines performance built to lead.
Know More: https://t.co/8V5VLzDHfN https://t.co/uvEpSlAKND#SnapWithoutRules #realmexRICOHGR… pic.twitter.com/9heHsfGTJG
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ నవంబర్ 20న లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. "రియల్మే GT 8 ప్రో" అనేది రికో GR ఆప్టిక్స్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్. దీని చైనీస్ కౌంటర్ లాగానే ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది హైపర్విజన్ AI చిప్తో వస్తుంది. దీని చైనీస్ వెర్షన్ 144Hz డిస్ప్లే, 7000mAh బ్యాటరీతో 6.79-అంగుళాల QHD+ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
6. Lava Agni 4: November 2025
Forged from metal—because plastic dreams shatter 🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/Y7TyLecCiF— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 30, 2025
ఈ "లావా అగ్ని 4" స్మార్ట్ఫోన్ను BISలో లిస్టింగ్ చేశారు. ఇది ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో లాంఛ్ అవుతుందని సూచిస్తుంది. ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ 6.7-అంగుళాల FHD+ డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్, 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. టీజర్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ మెటల్ బాడీ, మెటాలిక్ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది. ఇది మునుపటి మోడల్ డిజైన్ కంటే అప్గ్రేడ్. ఈ ఫోన్ హారిజాంటల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 25,000 ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.