Published : October 31, 2025 at 5:01 PM IST

Hyderabad: ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో చైనాలో విడుదలైన అనేక స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు నవంబర్ 2025లో భారత్​కు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి. వీటిలో ఫ్లాగ్​షిప్ మోడల్స్​ నుంచి బడ్జెట్ రేంజ్ వరకు అనేక స్మార్ట్​ఫోన్​లు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో కొన్నింటి ఇండియా లాంఛ్ తేదీలను కంపెనీలు ప్రకటించగా, మరి కొన్ని రోజుల్లో మిగిలిన ఫోన్లపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. నవంబర్‌లో భారత మార్కెట్లో విడుదల కానున్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో వన్​ప్లస్, రియల్​మీ, ఐకూ, మోటరోలా, ఒప్పో, లావా వంటి బ్రాండ్‌ల మోడల్‌లు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా నవంబర్‌ 2025లో ఏ మోడల్‌లు, ఏ ఫీచర్లతో, ఏ తేదీలలో లాంఛ్ కానున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి.

1. OnePlus 15: November 13

ఈ ఫోన్​ను నవంబర్ 13న భారతదేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ను అందించనున్నారు. ఈ చిప్​సెట్​ను క్వాల్కమ్ ఇటీవలే ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు "వన్​ప్లస్ 15" ఈ చిప్​సెట్​తో రానున్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్​ఫోన్​గా నిలవనుంది.

ఈ ఫోన్​ను కంపెనీ ఈ నెల ప్రారంభంలో చైనాలో ప్రారంభించింది. ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. 165Hz డిస్​ప్లేతో ప్రారంభమైన మొదటి వన్​ప్లస్ ఫోన్ ఇదే. మునుపటి మోడల్‌లు 120Hz ప్యానెల్‌తో వచ్చాయి. ఇది OnePlus కొత్త DetailMax ఇమేజ్ ఇంజిన్‌తో నడిచే 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో భారత్​కు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

2. OPPO Find X9 Series: November 2025

ఈ సిరీస్​లో "ఒప్పో ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్​లు డిజైన్, ఫొటోగ్రఫీలో ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్‌లను తీసుకువస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు ఫోన్‌లు Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 పై నడుస్తాయి. ఇవి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగిస్తాయి. వీటి కెమెరాలను అధునాతన AI ఫొటోగ్రఫీపై దృష్టి సారించే Hasselbladతో కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రెండింటిలో "ఫైండ్ X9" 6.59-అంగుళాల డిస్​ప్లే, 7025mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే "ప్రో" వేరియంట్ కొంచెం పెద్ద 7500mAh సెల్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్, హై-ఎండ్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

3. iQOO 15: November 26

గేమర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించి "iQOO 15" శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది మెరుగైన గ్రాఫిక్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన Q3 గేమింగ్ ప్రాసెసర్‌తో వస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6 పై నడుస్తుంది. ఇది 8K VC హీట్ ప్లేట్, తదుపరి తరం గేమింగ్ విజువల్స్ కోసం రే-ట్రేసింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే అధునాతన కూలింగ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. బ్లాక్, సిల్వర్ రంగులలో అందుబాటులో ఉన్న ఇది పనితీరు ప్రియులకు బాగుంటుంది. నవంబర్ 26న లాంచ్ కానున్న ఈ "iQOO 15" స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌తో కూడిన మరొక ఫోన్. ఇది 7000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో రావచ్చు.

4. Moto G67 Power: November 5

నవంబర్ 5న లాంచ్ కానున్న Moto G67 పవర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు.

5. Realme GT 8 Pro: November 2025

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ నవంబర్ 20న లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. "రియల్‌మే GT 8 ప్రో" అనేది రికో GR ఆప్టిక్స్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన కెమెరా సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొట్టమొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్. దీని చైనీస్ కౌంటర్ లాగానే ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది హైపర్‌విజన్ AI చిప్‌తో వస్తుంది. దీని చైనీస్ వెర్షన్ 144Hz డిస్​ప్లే, 7000mAh బ్యాటరీతో 6.79-అంగుళాల QHD+ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది.

6. Lava Agni 4: November 2025

"లావా అగ్ని 4" స్మార్ట్‌ఫోన్​ను BISలో లిస్టింగ్​ చేశారు. ఇది ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో లాంఛ్ అవుతుందని సూచిస్తుంది. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ 6.7-అంగుళాల FHD+ డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్, 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. టీజర్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ మెటల్ బాడీ, మెటాలిక్ ఫినిషింగ్‌తో వస్తుంది. ఇది మునుపటి మోడల్ డిజైన్ కంటే అప్‌గ్రేడ్. ఈ ఫోన్ హారిజాంటల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 25,000 ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

