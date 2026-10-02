అక్టోబర్లో సందడి చేయనున్న స్మార్ట్ఫోన్లు- ఫోల్డబుల్ నుంచి బడ్జెట్ వరకు జాబితా ఇదే!
బడ్జెట్ నుంచి ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ వరకు ఈ నెలలో అనేక కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు లాంఛ్ కానున్నాయి. ఈ జాబితాలో శాంసంగ్, వివో, మోటరోలా వంటి టాప్ బ్రాండ్ల లేటెస్ట్ మోడళ్లు ఉన్నాయి.
Published : October 2, 2026 at 8:03 PM IST
Hyderabad: గత సెప్టెంబర్లో భారత మార్కెట్లోకి పలు ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు ప్రవేశించగా, అక్టోబర్లో మరిన్ని విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. పండుగ సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ Vivo, Oppo, Motorola బ్రాండ్ల నుంచి రానున్న కొత్త ఫోన్లు, వాటికి సంబంధించి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
1. ఒప్పో F35 సిరీస్:
(లాంఛ్ తేదీ: అక్టోబర్ 5)
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన "F35" సిరీస్ను భారతీయ మార్కెట్లో అక్టోబర్ 5న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ కొత్త సిరీస్లోని ఫోన్లు సెల్ఫీ ఫొటోగ్రఫీ, వీడియో రికార్డింగ్ సామర్థ్యాలు, అత్యుత్తమ నిర్మాణ నాణ్యత (build quality)పై ప్రధానంగా దృష్టి సారించనున్నట్లు సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఈ లైనప్లో ఒప్పో "F35", "F35 ప్రో" మోడళ్లు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ అప్కమింగ్ "F35" సిరీస్, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న "F33" సిరీస్కు తదుపరి వెర్షన్గా రానుంది. భారీ బ్యాటరీ, అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా ఈ సిరీస్ ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలవనున్నాయి. ఒప్పో "F35 ప్రో"లో 6.78-అంగుళాల 1.5K LTPS OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 ప్రాసెసర్, 10,000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ సిరీస్లోని ఫోన్ల ధరల వివరాలు కూడా ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చాయి. టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఒప్పో F35 ప్రో 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ బాక్స్ MRP రూ. 79,999గా ఉంది. అయితే, దీని అసలు అమ్మకపు ధర రూ. 44,000 నుంచి రూ. 50,000 మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
ఇక స్టాండర్డ్ ఒప్పో F35 మోడల్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ బాక్స్ MRP రూ. 67,999గా ఉంది. అలాగే, 6GB + 128GB వేరియంట్ అమ్మకపు ధర రూ. 37,999గా ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ధరలు కేవలం అంచనా మాత్రమేనని, అసలు ధరలు అధికారిక లాంఛ్ సమయంలోనే వెల్లడవుతాయని గమనించాలి.
2. వివో V80:
(విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 6)
చైనాకు చెందిన స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన పాపులర్ 'V' సిరీస్లో సరికొత్తగా "వివో V80" స్మార్ట్ఫోన్ను భారత్తో సహా గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది అక్టోబర్ 6న దేశంలో లాంఛ్ కానుంది. వివో "V70"కి తదుపరి వెర్షన్గా "V80" రాబోతోంది. ఈ ఫోన్ డిజైన్, కెమెరా, డిస్ప్లే, బ్యాటరీ వివరాలను కంపెనీ ఇప్పటికే వెల్లడించింది. వినియోగదారులు ఇందులో అద్భుతమైన కెమెరా, డిస్ప్లే వ్యవస్థను ఆశించవచ్చు.
ఈ పరికరం 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.07 బిలియన్ రంగుల మద్దతు, గరిష్టంగా 5000 నిట్స్ (nits) బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.59-అంగుళాల 1.5K OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. దీని కెమెరా సెటప్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ నైట్ టెలిఫొటో కెమెరా, Zeiss వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉన్నాయి. అలాగే, ఇందులో 92-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ గ్రూప్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా, ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత OriginOS 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో విడుదలవుతున్న 'V' సిరీస్లోని మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం.
వివో "V80" ఫోన్ 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కూడిన 7,200mAh బ్యాటరీతో రానుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. V-సిరీస్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన మోడళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద బ్యాటరీ. ఇది తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుందని, 14 గంటల పాటు నిరంతర నావిగేషన్, 39.5 గంటల పాటు లోకల్ వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ దాని మునుపటి మోడల్ కంటే ఎక్కువ ధరతో లాంచ్ కానుంది. X ( గతంలో ట్విటర్) వేదికగా టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ షేర్ చేసిన వివరాల ప్రకారం, భారత్లో వివో "V80" ప్రారంభ ధర రూ.63,000గా ఉండనుంది. ఈ ఫోన్ మూడు వేర్వేరు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం, బేస్ మోడల్ (8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్) ధర రూ. 63,000, మిడ్ వేరియంట్ (8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) ధర రూ. 70,000, టాప్ వేరియంట్ (12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్) ధర రూ. 80,000గా ఉండవచ్చు
3. వివో S2 FE:
(విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 6)
వివో సంస్థ "V80"తో పాటు అదే రోజున మరో ఫోన్ను కూడా విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. S-సిరీస్ శ్రేణిలో రెండో మోడల్ 'వివో S2 FE' అక్టోబర్ 6న భారతీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ OriginOS సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేస్తుందని, Flipkart ద్వారా సేల్కు రానుందని కన్ఫార్మ్ అయింది. వివో S2 FEలో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300e 5G చిప్సెట్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED ఫ్లాట్ డిస్ప్లే, LPDDR4x RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్, IP68/IP69 రేటింగ్, 10,000mAh బ్యాటరీ, 50MP ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయని అంచనా.
ఈ అప్కమింగ్ "వివో S2 FE" ఫోన్ బాక్స్ ధర ఆన్లైన్లో లీక్ లీకైంది. దీని 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ బాక్స్ ధర రూ. 39,999గా ఉంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే, సాధారణంగా ఫోన్ బాక్స్ ధర దాని అసలు రిటైల్ ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, వివో S2 FE మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు దీని ధర లీకైన దాని కంటే తక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంది.
4. వివో X ఫోల్డ్ 6: భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న మరో వివో ఫోన్ ఈ నెలలో విడుదల కానున్నట్లు సంకేతాలు ఉన్నాయి. అదే కంపెనీకి చెందిన ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ "వివో X ఫోల్డ్ 6". కంపెనీ ఇంకా దీని విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, "వివో V80", "వివో S2 FE" మోడళ్లతో పాటు ఈ ఫోన్ను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ పరికరం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ కలిగిన 8.02-అంగుళాల ఇన్నర్ డిస్ప్లేతో రానుందని అంచనా. దీని కవర్ డిస్ప్లే 6.51 అంగుళాల పరిమాణంతో, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, హై పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అత్యుత్తమ పనితీరు కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 సూపర్ ఎడిషన్ చిప్సెట్ను అమర్చవచ్చు. కెమెరా విషయానికొస్తే, OIS సపోర్ట్తో కూడిన 200MP Samsung HPB మెయిన్ సెన్సార్తో పాటు, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఇందులో ఉండవచ్చు. అలాగే, ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం 6,900mAh నుంచి 7,000mAh వరకు ఉండనుందని లీకులు చెబుతున్నాయి.
5. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 నియో: అక్టోబర్లో విడుదల కాబోయే ఫోన్ల జాబితాలో మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70 నియో" కూడా ఉంది. అధికారిక లాంఛ్ తేదీ ఇంకా ఖరారు కానప్పటికీ, భారతదేశంలోని 'Android 17 బీటా సైన్-అప్' పేజీలో ఈ పరికరం కనిపించడం వల్ల, ఇది త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రానుందనే అంచనాలు పెరిగాయి. బ్లోట్వేర్ లేని, మోటరోలా ప్రత్యేకత అయిన 'క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్' అనుభవాన్ని ఈ ఫోన్ అందిస్తుందని, ఇది స్లిమ్ డిజైన్తో రానుందని భావిస్తున్నారు. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 3 ప్రాసెసర్, 6GB RAMతో రావచ్చు.