స్మార్ట్​ఫోన్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా?- మరికొన్ని రోజుల్లో కొత్త మోడళ్లు వస్తున్నాయ్!

ఈ మార్చి నెలలో నథింగ్ ఫోన్ (4a), మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్, ఒప్పో K14 5Gతో పాటు మరెన్నో స్మార్ట్​ఫోన్లు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యాయి.

Upcoming Smartphone Launches In March 2026
Upcoming Smartphone Launches In March 2026 (Image Credit: Realme, Nothing, Motorola)
Hyderabad: ఇటీవలే ఫిబ్రవరిలో గెలాక్సీ S26 సిరీస్, పిక్సెల్ 10a, షావోమీ 17 సిరీస్ వంటి ప్రసిద్ధ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి సందడి చేశాయి. అయితే రియల్​మీ, మోటరోలా, నథింగ్, ఒప్పో, ఐకూ వంటి బ్రాండ్‌లు ఇంకా తమ లేటెస్ట్ పరికరాలను విడుదల చేయలేదు. ఈ కంపెనీలు వీటిని మార్చిలో విడుదల చేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాయి.

మార్చి నెలలో విడుదల కానున్న స్మార్ట్​ఫోన్ల లిస్ట్​లో "నథింగ్ ఫోన్ (4a)", మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్, రియల్​మీ నార్జో పవర్ 5Gతో పాటు మరిన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మిడ్​-రేంజ్ విభాగంలో అప్‌గ్రేడెడ్ డిస్‌ప్లేలు, మెరుగైన కెమెరాలు, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, పనితీరును అందిస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం మార్చి 2026లో భారతదేశంలో లాంఛ్​కు రెడీగా ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల జాబితాను ఓసారి చూసేద్దాం రండి.

1. రియల్​మీ నార్జో పవర్ 5G:

లాంఛ్ తేదీ: మార్చి 5, 2026

రియల్‌మీ నార్జో పవర్ 5G అతి పెద్ద 10,001mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 38 రోజుల స్టాండ్‌బై సమయాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్, 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 144Hz డిస్‌ప్లే, HDR10+ సపోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ పరికరం AI లైట్ మీ, AI స్టైల్‌మీ, AI స్మార్ట్ రిప్లైతో పాటు మరిన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్‌లతో వస్తుంది. ఇంకా ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్‌తో 50MP సోనీ IMX882 ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.

2. నథింగ్ ఫోన్ (4a):

ప్రారంభ తేదీ: మార్చి 5, 2026

ఈ నథింగ్ ఫోన్ (4a) వెనుక భాగంలో బ్రాండ్ సిగ్నేచర్ గ్లిఫ్ LED లైటింగ్‌ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 4 ప్రాసెసర్‌పై నడుస్తుందని, 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను అందిస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుందని, దీని బ్యాటరీ 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కూడా నివేదించారు.

3. నథింగ్ ఫోన్ (4a) ప్రో:

ప్రారంభ తేదీ: మార్చి 5, 2026

నథింగ్ ఫోన్ (4a) ప్రో కూడా నథింగ్ ఫోన్ (4a)తో పాటు అదే రోజున లాంచ్ కానుంది. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్, చిన్న లైట్ స్ట్రిప్‌లతో కొత్త గ్లిఫ్ మ్యాట్రిక్స్ లైటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ పరికరం 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పెద్ద 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇది అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌తో పాటు 140x వరకు జూమ్‌తో 50MP సోనీ సెన్సార్​తో రావచ్చు.

4. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్:

ప్రారంభ తేదీ: మార్చి 6, 2026

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ కోసం, ఇది 50MP సోనీ LYT710 డ్యూయల్ కెమెరా, 32MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ పరికరం ఇప్పటికే యూరప్‌లో MWCలో ఆవిష్కరించారు.

5. రియల్​మీ C83 5G:

లాంఛ్ తేదీ: మార్చి 7, 2026

ఈ "రియల్​మీ C83 5G" MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్, డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్‌తో రావచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని, ఇది ఆరు సంవత్సరాల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.

6. ఒప్పో K14 5G:

ప్రారంభ తేదీ: మార్చి 9, 2026

ఒప్పో K14 5G స్మార్ట్​ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీ, 6.67-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లే, 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 4 ప్రాసెసర్​తో వస్తుంది.

7. ఐకూ Z11x 5G:

లాంఛ్ తేదీ: మార్చి 12, 2026

ఈ ఐకూ Z11x 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని కంపెనీ నిర్ధారించింది. ఇది ఒక మిలియన్ కంటే ఎక్కువ AnTuTu స్కోర్‌ను కలిగి ఉందని పేర్కొంది.

