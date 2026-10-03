పండుగ సీజన్లో కొత్త కార్ల జాతర- అక్టోబర్లో విడుదల కానున్న టాప్ మోడళ్లు ఇవే!
అక్టోబర్ 2026లో ఇండియన్ కార్ మార్కెట్లోకి లగ్జరీ మోడళ్ల నుంచి ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ వాహనాల వరకు అనేక కొత్త కార్లు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి.
Published : October 3, 2026 at 10:39 AM IST
Hyderabad: ఈ అక్టోబర్లో భారత మార్కెట్లోకి అనేక కొత్త కార్లు రానున్నాయి. పండుగ సీజన్ కావడంతో అనేక కంపెనీలు తమ కొత్త, అప్డేటెడ్ మోడళ్లను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. లగ్జరీ సెడాన్ల నుంచి ఫ్యామిలీ హ్యాచ్బ్యాక్లు, ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీల వరకు ఎన్నో ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. స్కోడా, హోండా, వోల్వో, టయోటా, ఆడి వంటి టాప్ బ్రాండ్ల కార్లు ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. ఆ కార్లేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ S-క్లాస్ ఫేస్లిఫ్ట్: మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ S-క్లాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ అక్టోబర్ 5న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఇందులో పెద్ద మేబ్యాక్ గ్రిల్, కొత్త డిజైన్తో '3-పాయింటెడ్ స్టార్' DRL హెడ్ల్యాంప్స్ ఉంటాయి. అలాగే D-పిల్లర్పై ప్రకాశవంతమైన మేబ్యాక్ లోగో కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ కారు కొత్త 20-అంగుళాల, 21-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్తో వస్తుంది.
దీని ఇంటీరియర్లో 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ క్లస్టర్, 14.4-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 12.3-అంగుళాల ప్యాసింజర్ డిస్ప్లేతో 'సూపర్స్క్రీన్' సెటప్ ఉంది. వెనుక సీట్లలో వెంటిలేషన్, హీటింగ్, మసాజ్ ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఇక ధర విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుత మోడల్ ధర రూ.2.87 కోట్లుగా ఉంది. దీన్నిబట్టి కొత్త మోడల్ ధర ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుందో అంచనా వేయవచ్చు.
The new Škoda Slavia, Says It All Pre-book now: https://t.co/eMHX3JIF4U #SkodaIndia #SkodaSlavia #SaysItAll #LetsExplore https://t.co/qDgH4rKzIU— Škoda India (@SkodaIndia) August 18, 2026
2. స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్: స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ అక్టోబర్ 6న భారతదేశంలో విడుదల కావచ్చు. ఎక్స్టీరియర్లో కొత్త ఫేషియా, రీడిజైన్డ్ LED హెడ్ల్యాంప్స్, టెయిల్ల్యాంప్స్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, అప్డేటెడ్ బంపర్లు ఉంటాయి. ఇంటీరియర్లో 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి.
టాప్ వేరియంట్లలో ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా వెనుక సీట్ మసాజ్ ఫంక్షన్ కూడా ఇస్తున్నారు. 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్తో, 1.5-లీటర్ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ DCTతో వస్తుంది. ఇక ధరల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుత మోడల్తో పోలిస్తే రూ.20,000 నుంచి రూ.50,000 వరకు పెరగొచ్చు. ఈ కొత్త మోడల్ హ్యుందాయ్ వెర్నా, హోండా సిటీ, ఫోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్లకు గట్టి పోటీగా నిలుస్తుంది.
3. హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్: ఈ SUV అక్టోబర్ 6న లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎక్స్టీరియర్లో రీడిజైన్డ్ గ్రిల్, అప్డేటెడ్ లైటింగ్ సెటప్తో ఫ్రెష్ లుక్ ఉంటుంది. ఇంటీరియర్లో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు వంటి కొత్త ఫీచర్లు చేరే అవకాశం ఉంది. ఇది 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో రానుంది. లాంఛ్ తర్వాత ఈ కారు హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్, ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, స్కోడా కుషాక్ వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.
4. వోల్వో EX90: వోల్వో ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV అయిన EX90 అక్టోబర్ 12న ఇండియాలో విడుదల కానుంది. ఇది XC90కి ఎలక్ట్రిక్ అవతారంగా వస్తోంది. డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్తో ఈ వాహనం సుమారు 600 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇందులో మూడు వరుసల సీటింగ్తో పాటు లేటెస్ట్ సేఫ్టీ టెక్నాలజీ, అన్లాక్ చేసినప్పుడు సీక్వెన్షియల్గా వెలిగే LED హెడ్లైట్లు ఉంటాయి. మొత్తంగా, ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV మార్కెట్లో వోల్వోకి ఇది కీలక మోడల్ కానుంది.
5. వోల్వో ES90: వోల్వో నుంచి వస్తున్న మరో మోడల్ ES90 కూడా అక్టోబర్ 12నే లాంఛ్ కానుంది. సిగ్నేచర్ 'థార్స్ హామర్' హెడ్ల్యాంప్స్తో వచ్చే ఈ ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ పవర్ 333PS నుంచి 680PS వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. మినిమల్ డిజైన్తో కూడిన ప్రీమియం ఇంటీరియర్, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ దీని హైలైట్స్. ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ సెగ్మెంట్లో ఇతర మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
6. టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్: టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ అక్టోబర్ 14న విడుదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ తరహాలోనే కొత్త ఫ్రంట్ ఫేషియా, అప్డేటెడ్ అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి మార్పులు ఉండొచ్చు. అంతేకాకుండా 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, లెవల్-2 ADAS వంటివి చేర్చవచ్చని తెలుస్తోంది. CNG-ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ కూడా తీసుకొస్తారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ మారుతి బాలెనో, హ్యుందాయ్ i20, టాటా ఆల్ట్రోజ్లకు పోటీగా నిలుస్తుంది.
7. ఆడి Q3: న్యూ జనరేషన్ ఆడి Q3 అక్టోబర్ 16న లాంఛ్ కానుంది. ఇది కొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఎక్స్టీరియర్తో పాటు మునుపటి కంటే కొంచెం పెద్ద సైజులో వస్తుంది. దీని ఇంటీరియర్లో డిజిటల్ కాక్పిట్, పెద్ద సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఉంటాయి. ఈ వాహనం 2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది సుమారు 204PS పవర్, 320Nm టార్క్ అందిస్తుంది. ఇందులో 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ గేర్బాక్స్తో పాటు క్వాట్రో ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. లాంఛ్ అనంతరం, ఈ SUV BMW X1, మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLA వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.
8. రెనాల్ట్ డస్టర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: ఈ మోడల్ అక్టోబర్ 17న విడుదల కానుంది. ఇందులో డ్యూయల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, eDCT గేర్బాక్స్తో కూడిన 1.8-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. దీని ఇంటీరియర్లో డ్యూయల్-డిస్ప్లే సెటప్, లెథరెట్ సీట్లు, విశాలమైన బూట్ స్పేస్ వంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి. విడుదల తర్వాత, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి C-సెగ్మెంట్ SUVలకు ఇది బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవవచ్చు.
9. హ్యుందాయ్ బయోన్: హ్యుందాయ్ బయోన్ అక్టోబర్ చివరి రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. దీపావళికి ముందే ఈ వాహనాన్ని విడుదల చేస్తామని కంపెనీ ధృవీకరించినప్పటికీ, కచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. 'వెన్యూ' (Venue), 'క్రెటా' (Creta) మోడళ్ల మధ్య స్థానాన్ని ఆక్రమించనున్న ఈ వాహనాన్ని, కొత్త గ్లోబల్ i20 ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఇది మారుతి విటారా, వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, స్కోడా కుషాక్, ఎంజి ఆస్టర్ వంటి కార్లతో పోటీపడనుంది.
10. వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్: వోక్స్వ్యాగన్ సంస్థ అక్టోబర్ చివరలో లేదా నవంబర్ ప్రారంభంలో 'వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్' (Virtus facelift) మోడల్ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిలో స్టైలింగ్, ఫీచర్లకు సంబంధించిన మార్పులు ఉంటాయి, కానీ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు. ఈ కారు స్కోడా స్లావియా, హ్యుందాయ్ వెర్నా, హోండా సిటీ వంటి కార్లతో పోటీ పడనుంది.
భారతదేశంలో పండుగ సీజన్ను టార్గెట్ చేస్తూ కంపెనీలన్నీ ఈ కొత్త వాహనాలను లాంఛ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఒకవేళ మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, వీటిలో ఏదో ఒక మోడల్ మీకు బెస్ట్ ఛాయిస్ కావచ్చు.