నవంబర్ ఆఖరి వారంలో కొత్త కార్ల సందడి- భారత మార్కెట్లోకి రాబోతున్న కొత్త మోడళ్లు ఇవే!
ఈ నెలలో భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, స్పెషల్ ఎడిషన్ కార్లు విడుదల కానున్నాయి. వాటి వివరాలు మీకోసం!
Published : November 23, 2026 at 8:34 PM IST
Hyderabad: నవంబర్ 2026 ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సరికొత్త కార్ల సందడి కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ BYD తన లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' (Denza) కింద రెండు మోడళ్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయగా, మెర్సిడెస్-బెంజ్ సంస్థ GLC EVని ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ నెల చివరి వారంలో మరిన్ని ఆసక్తికరమైన కార్లు విడుదల కానున్నాయి. ఈ జాబితాలో టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్లిఫ్ట్, మినీ కూపర్ SE (పాల్ స్మిత్ ఎడిషన్తో పాటు), విన్ఫాస్ట్ VF 3 ఎలక్ట్రిక్ కారు ఉన్నాయి. రాబోయే ఈ మోడళ్ల ప్రత్యేకతలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ (Toyota Innova Hycross Facelift):
లాంఛ్ తేదీ: నవంబర్ 25, 2026
టయోటా సుమారు నాలుగేళ్ల కిందట ఇన్నోవా హైక్రాస్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. తాజాగా ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ మోడల్కు ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఒక టీజర్ ద్వారా దీని లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా, ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్లిఫ్ట్ భారతదేశంలో విడుదలయ్యే మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ కారు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న 2.0-లీటర్, 4-సిలిండర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇంజిన్నే కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్కు సపోర్ట్ చేసేలా దీనిని అప్గ్రేడ్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాకపోతే, ఇది ఏ స్థాయి ఇథనాల్ మిశ్రమాలకు (Ethanol blends) అనుకూలంగా ఉంటుందో చూడాలి.
అంతేకాకుండా, ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్లిఫ్ట్లోని బేస్ (లో-స్పెక్), నాన్-హైబ్రిడ్ 2.0-లీటర్ వేరియంట్లలో కూడా ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ సదుపాయం ఉంటుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక డిజైన్ విషయానికొస్తే.. దీనిలో కొత్త గ్రిల్తో మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించే ఫ్రంట్ ఫాసియా, స్లీక్ హెడ్ల్యాంప్లు, సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, వెనుక భాగంలో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండొచ్చు.
2. మినీ కూపర్ SE & పాల్ స్మిత్ ఎడిషన్ (MINI Cooper SE and Paul Smith Edition):
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 27, 2026
రెండో తరం మినీ కూపర్ SE (Mini Cooper SE) 2023లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదలైంది. ఇప్పుడు కంపెనీ దీనిని భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. పాత తరంతో పోలిస్తే, ఈ కొత్త తరం ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్లో కొత్తగా డిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్లు, అష్టభుజి (ఆక్టాగోనల్) గ్రిల్, సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించే టెయిల్-ల్యాంప్లు ఉండనున్నాయి.
ఈ కారు 54.2kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది ముందు యాక్సిల్పై ఉన్న మోటార్కు పవర్ అందిస్తుంది. ఈ మోటార్ 218hp పవర్, 330Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ రెండో తరం మినీ కూపర్ SE కేవలం 6.7 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుందని, అలాగే ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 402 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (WLTP-రేటెడ్) ఇస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.
అంతేకాకుండా, స్టాండర్డ్ మినీ కూపర్ SEతో పాటు, ప్రత్యేకమైన 'పాల్ స్మిత్ ఎడిషన్' (Paul Smith Edition) కూడా విడుదల కానుంది. బ్రిటిష్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ పాల్ స్మిత్ భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్.. స్టేట్మెంట్ గ్రే, ఇన్స్పైర్డ్ వైట్, మిడ్నైట్ బ్లాక్ మెటాలిక్ అనే మూడు ప్రత్యేక రంగుల్లో రానుంది. వీటికి తోడు నాటింగ్హామ్ గ్రీన్, జెట్ బ్లాక్ అనే రెండు రూఫ్ ఫినిష్ ఆప్షన్లను కూడా అందించనుంది.
3. విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్ 3 (VinFast VF 3):
విడుదల తేదీ (అంచనా): నవంబర్ 25, 2026
కొన్ని మీడియా కథనాల ప్రకారం, వియత్నాంకు చెందిన వాహన తయారీ సంస్థ 'విన్ఫాస్ట్' (VinFast) భారతదేశంలో తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిని విస్తరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సంస్థ భారత మార్కెట్లోకి 'VF 3' అనే ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ కారును తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీని విడుదలపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, మీడియా నివేదికల ప్రకారం ఇది నవంబర్ 25న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
విన్ఫాస్ట్ VF 3 అనేది ఒక కాంపాక్ట్, 2-డోర్ల ఎలక్ట్రిక్ కారు. ఇది దేశంలోనే అత్యంత సరసమైన ధర కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో (EVs) ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఆకర్షణీయమైన బాక్సీ (boxy) ఆకారంలో ఉండి, లోపలి భాగం పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇక పనితీరు పరంగా, ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఈ కారు సుమారు 215 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుందని చెబుతున్నారు.