వస్తున్నాయ్ కొత్త కార్లు- మే నెలలో సందడి చేయనున్న మోడళ్లు ఇవే!
కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- మే నెలలో లాంఛ్కు రెడీగా కొత్త మోడల్స్!
Published : May 2, 2026 at 2:42 PM IST
Hyderabad: ఏప్రిల్ నెలలో "విన్ఫాస్ట్ VF MPV 7", "వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్", "టెస్లా మోడల్ Y L", "మెర్సిడెస్ CLA EV"తో పాటు స్థానిక అసెంబుల్డ్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ వంటి వాహనాలు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఈ జోరు మే నెలలో కూడా కొనసాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఒక సెడాన్, ఒక SUV లాంఛ్ ఖరారవ్వగా, వీటితో పాటు మరికొన్ని మోడళ్లు కూడా మార్కెట్లోకి రానున్నాయని భావిస్తున్నారు. మరి ఈ మే నెలలో మార్కెట్లో సందడి చేయనున్న మోడళ్లు ఏవో చూద్దామా? అయితే రండి.
1. హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ అండ్ ZR-V:
హోండా కార్స్ ఇండియా తన పాపులర్ "సిటీ" అప్డేటెడ్ వెర్షన్ (Facelift)ను, అలాగే సరికొత్త 'ZR-V' SUVని ఈ నెల 22వ తేదీన భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి. వీటిలో హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ విషయానికి వస్తే, 2023లో తొలిసారిగా ఫేస్లిఫ్ట్ను పొందిన దీని ప్రస్తుత ఐదవ తరం మోడల్కు ఇది రెండవ అప్డేట్ అవుతుంది. ఈ అప్డేట్లో వాహనం బాహ్య రూపంలో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయని, ఇవి ప్రధానంగా హెడ్లైట్లు, టైల్-ల్యాంప్లు, బంపర్లు, చక్రాలకు పరిమితమవుతాయని భావిస్తున్నారు.
కాస్త కీలక అప్గ్రేడ్లు దీని ఇంటీరియర్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు కంపెనీ దీనితో హోండా పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పెద్ద టచ్స్క్రీన్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లేను పరిచయం చేయొచ్చు. ఇక పవర్ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, మునుపటి 121hp 1.5-లీటర్ పెట్రోల్, 126hp హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లలో ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా కొనసాగుతాయని భావిస్తున్నారు.
ఇక హోండా ZR-V గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది భారతదేశంలోకి CBU (కంప్లీట్లీ బిల్డ్ యూనిట్) దిగుమతిగా రానుంది. దీని ధర రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది. ఇది వోక్స్వ్యాగన్ టిగువాన్, స్కోడా కోడియాక్లకు పోటీగా నిలుస్తుంది. అంతేకాక ఇది ఒక కొత్త నేమ్ప్లేట్తో భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించనుంది.
అలాగే ఇది హోండా వాహన ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో మరింత ప్రీమియం విభాగంలో స్థానం సంపాదించుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. హోండా ZR-V సుమారుగా 4,568mm పొడవు ఉండే అవకాశం ఉంది. గ్లోబల్గా ఈ వాహనం హోండా e:HEV హైబ్రిడ్ వ్యవస్థతో వస్తుంది. ఇది రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో 2.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇక భారత్కు ఈ కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్ SUV ADAS, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లుతో రావచ్చు.
2. MG మెజెస్టర్:
ధరల వెల్లడి: మే రెండో వారం (అంచనా)
MG మోటార్ ఇండియా ఇటీవలే ఏప్రిల్ 20న తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ SUV "MG మెజెస్టర్"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. అయితే కంపెనీ దీని ధరలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. మే రెండో వారంలో వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. ఈ MG మెజెస్టర్ ధర రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ. 45 లక్షల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
అగ్రశ్రేణి ICE SUVగా నిలిచే మెజెస్టర్, MG వాహన శ్రేణిలో గ్లోస్టర్ కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఈ SUV బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 41,000 అమౌంట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫుల్-సైజ్ SUVలో ఆరు లేదా ఏడు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్లు, డ్యూయల్ 12.4-అంగుళాల స్క్రీన్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 3-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 12-స్పీకర్ జేబీఎల్ ఆడియో, వెంటిలేషన్, మసాజ్తో కూడిన 12-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి.
MG మెజెస్టర్ 211.88 bhp, 478.5 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 2-లీటర్ ట్విన్-టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, మూడు లాకింగ్ డిఫరెన్షియల్స్, 10 ఆఫ్-రోడ్ మోడ్లతో కూడిన 4WD సిస్టమ్తో వస్తుంది. ఈ అప్కమింగ్ వాహనం భారతదేశంలో టయోటా ఫార్చ్యూనర్తో పోటీపడుతుంది.
3. టాటా సియారా EV
లాంఛ్ డేట్: మే మూడో వారం (అంచనా)
టాటా సియారా EV భారతదేశంలో మే 2026 మూడవ వారంలో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నారు. టాటా ఎలక్ట్రిక్ వాహన శ్రేణిలో ఇది హారియర్ EV కంటే దిగువ స్థానంలో నిలిచే అవకాశం ఉంది. అలాగే హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, మారుతి ఇ-విటారా, మహింద్రా BE 6 వంటి ఇతర ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఇది గట్టి పోటీని ఇవ్వగలదు.
సియారా EV క్యాబిన్లో 10.25-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, 12.3-అంగుళాల ప్యాసింజర్ డిస్ప్లే, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ముందు సీట్లు వంటి ప్రత్యేకత ఫీచర్లను అందించొచ్చు.
4. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా
విడుదల తేదీ: మే నాలుగో వారం (అంచనా)
టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ భారతదేశంలో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు "టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా"ను ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆవిష్కరించింది. అయితే దీని ధరలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. మే నాలుగో వారంలో వెల్లడించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. దీని ధర రూ. 15.99 లక్షల నుంచి 20.01 లక్షల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా రీబ్యాడ్జ్డ్ వెర్షన్. ఇది 49kWh, 61kWh LFP బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. ఇవి వరుసగా 440 km, 543 km రేంజ్ను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. మొదటి బ్యాటరీ ప్యాక్తో వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 144hp, 189Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండవ బ్యాటరీ ప్యాక్తో లభించే ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 174hp, 189Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇది 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఫ్లెక్సిబుల్ రియర్ సీటింగ్తో వస్తుంది.
5. స్కోడా కోడియాక్ RS
లాంఛ్ తేదీ: మే నాలుగో వారం (అంచనా)
ఇది స్కోడా నుంచి 'RS' బ్యాడ్జ్ను కలిగిన మొట్టమొదటి SUVగా నిలవనుంది. ఈ కోడియాక్ RS 2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో రానుందని, ఇది 7-స్పీడ్ DCT, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ పవర్ఫుల్ 7-సీట్ల SUV గ్లోబల్ వెర్షన్, కేవలం 6.3 నుంచి 6.4 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.
దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 231 km. ఇది రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్స్, 20-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఎరుపు రంగు యాక్సెంట్లతో కూడిన పూర్తిగా నలుపు రంగు క్యాబిన్ వంటి ప్రత్యేకమైన RS స్టైలింగ్తో రావచ్చు. దీని ధర సుమారు రూ. 57 లక్షల నుంచి రూ. 60 లక్షల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.