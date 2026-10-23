అల్ట్రావయోలెట్ నుంచి సరికొత్త 'X47 వెనమ్'- సింగిల్ ఛార్జ్తో 343 km రేంజ్!
అల్ట్రావయోలెట్ తన సరికొత్త 'X47 వెనమ్' మోటార్సైకిల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 2.65 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : October 23, 2026 at 1:44 PM IST
Hyderabad: బెంగళూరుకు చెందిన ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ అల్ట్రావయోలెట్ తన సరికొత్త అస్త్రాన్ని మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. 'అల్ట్రావయోలెట్ X47 వెనమ్' పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ మోటార్సైకిల్ ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ ధరను రూ. 2.65 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అయితే ఈ ధర మొదటి 5,000 మంది కస్టమర్లకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా అందించనుంది. ఈ బైక్ బుకింగ్లు మార్కెట్లో ఇప్పటికే (అక్టోబర్, 22వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి) ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు నవంబర్ 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.
ఇక ఈ బైక్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది కంపెనీ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన VX-100 100V ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మితమైన మొదటి మోడల్. దీని వల్ల బైక్ బరువు ఏకంగా 20 కేజీలు తగ్గింది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 343 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్, గంటకు 155 కిలోమీటర్ల టాప్ స్పీడ్, కేవలం 5.9 సెకన్లలో 0-100కి చేరుకునే పవర్ దీని సొంతం. 12kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉండడం విశేషం.
అల్ట్రావయోలెట్ X47 వెనమ్ వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను నాలుగు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- X47 Venom
- X47 Venom+
- X47 Recon
- X47 Venom Recon+
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- X47 Venom ధర: రూ. 2,65,000
- X47 Venom+ ధర: రూ. 3,15,000
- X47 Recon ధర: రూ. 33,75,000
- X47 Venom Recon+ ధర: రూ. 3,99,900
|అల్ట్రావయోలెట్ X47 వెనమ్ వేరియంట్లు
|ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|బ్యాటరీ ప్యాక్
|రేంజ్ (IDC)
|X47 Venom
|రూ. 2,65,000 (మొదటి 5,000 మంది కస్టమర్లకు మాత్రమే ప్రత్యేకం)
|7.5 kWh
|227 km
|X47 Venom+
|రూ. 3,15,000
|7.5 kWh
|227 km
|X47 Recon
|రూ. 3,75,000
|11 kWh
|343 km
|X47 Venom Recon+
|రూ. 3,99,900
|11 kWh
|343 km
అల్ట్రావయోలెట్ X47 వెనమ్ కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ నాలుగు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- షాడో కాస్మిక్ బ్లాక్ (Shadow Cosmic Black)
- లేజర్ టర్బో రెడ్ (Laser Turbo Red)
- లేజర్ ఆఫ్టర్బర్నర్ ఎల్లో (Laser Afterburner Yellow)
- ఎయిర్స్ట్రైక్ స్టెల్లార్ వైట్ (Airstrike Stellar White)
అల్ట్రావయోలెట్ X47 వెనమ్ బ్యాటరీ & పనితీరు:
ఈ కొత్త X47 వెనమ్లో అత్యాధునిక SRB-11 బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. 11 kWh సామర్థ్యం ఉన్న ఈ బ్యాటరీ ఒకసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే IDC ప్రమాణాల ప్రకారం 343 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చు. ఇందులోని శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 30 kW (సుమారు 40 bhp) పవర్తో పాటు ఏకంగా 550 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ ఈ బైక్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. గంటకు 155 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో దూసుకెళ్లగల ఈ వెనమ్, కేవలం 5.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాదు, బరువు పరంగా కూడా కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ కొత్త వెనమ్ కెర్బ్ వెయిట్ 180 కిలోలు కాగా, ఇది మునుపటి తరం మోడల్ కంటే 20 కిలోలు తక్కువ.
ఈ బరువు తగ్గింపునకు కొత్త బ్యాటరీ ప్యాక్ ప్రధానంగా దోహదపడింది. ఇది 15 శాతం తేలికగా ఉండటమే కాకుండా 25 శాతం ఎక్కువ ఎనర్జీ డెన్సిటీని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనికి తోడు రేడియల్ కూలింగ్ స్థానంలో అధునాతన యాక్సియల్ కూలింగ్ వ్యవస్థను అమర్చడం ద్వారా శీతలీకరణ సామర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేశారు.
ఈ బ్యాటరీ 12kW వరకు DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఈ బైక్లో 'బాలిస్టిక్' మోడ్ కూడా ఉంది. ఇది బ్యాటరీ స్థాయి 10 శాతానికి పడిపోయే వరకు పనిచేస్తుంది. అదనంగా, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఛార్జ్ స్థాయి 90 శాతం కంటే దిగువకు పడిపోయిన సందర్భాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, అన్ని సమయాల్లోనూ యాక్టివ్గా ఉంటుంది.