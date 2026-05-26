అల్ట్రావయోలెట్ X-47 బేస్ వేరియంట్ లాంఛ్- ఇప్పుడు రూ.15వేలు చౌక
అల్ట్రావయోలెట్ X-47 లైనప్లోకి కొత్త బేస్ వేరియంట్ మార్కెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ధర రూ.2.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో ఇది టాప్ వేరియంట్తో పోలిస్తే రూ.15వేలు చౌకగా లభిస్తుంది.
Published : May 26, 2026 at 5:13 PM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ అల్ట్రావయోలెట్ భారత మార్కెట్లో తన X-47 క్రాస్ఓవర్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ కొత్త బేస్ వేరియంట్ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ కొత్త వెర్షన్ ధరను కంపెనీ రూ.2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది X-47 ఒరిజినల్ వేరియంట్ కంటే రూ.15,000 చౌక. గతంలో బేస్ వేరియంట్గా ఉన్న ఒరిజినల్ X-47 ధర రూ. 2.64 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి?: ఈ కొత్త బేస్ వేరియంట్కు, X-47 హై-స్పెక్ వెర్షన్లకు మధ్య ఉన్న అతిపెద్ద తేడా అల్ట్రావయోలెట్ హైపర్సెన్స్ రాడార్ టెక్నాలజీ. ఈ రాడార్-బేస్డ్ సిస్టమ్లో బ్లైండ్-స్పాట్ డిటెక్షన్, రియర్ కొలిజన్ అలర్ట్, లేన్ చేంజ్ అసిస్ట్, ఓవర్టేక్ వార్నింగ్ వంటి రైడర్-అసిస్టెన్స్ ఫీచర్లు ఉంటాయి. అయితే రూ.2.49 లక్షల ఈ కొత్త బేస్ వేరియంట్లో ఈ టెక్నాలజీ లేదు.
రాడార్-బేస్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కిట్ను తొలగించడం ద్వారా, రాడార్ సిస్టమ్ కాంప్లెక్సిటీ, అధిక ధర లేకుండా "X-47" పర్ఫార్మెన్స్, స్టైలింగ్ కోరుకునే వారి కోసం కంపెనీ ఈ బేస్ X-47ను తీసుకొచ్చింది. అదే సమయంలో రాడార్ సిస్టమ్తో సంబంధం లేని మిగతా అన్ని ఫీచర్లు బేస్ X-47లో యథావిధిగా లభిస్తాయి.
అల్ట్రావయోలెట్ X-47లో మొత్తం ఎన్ని వేరియంట్లు ఉన్నాయ్?: కొత్త బేస్ ట్రిమ్ ఎంట్రీతో, X-47 శ్రేణిలో ఇప్పుడు మొత్తం ఆరు వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ధర తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ మోటార్సైకిల్ మెకానికల్గా మిగిలిన మోడళ్లతో సమానంగా ఉంటుంది. అయితే రాడార్ బేస్డ్ హైపర్సెన్స్ ఫీచర్లు మాత్రం ఇందులో లభించవు.
అల్ట్రావయోలెట్ X-47 కొత్త బేస్ వేరియంట్ పవర్ట్రెయిన్: పైన పేర్కొన్నట్లుగా మెకానికల్గా దీనిలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది అదే 27kW ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, 7.1 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 145 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. అలాగే కేవలం 2.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 60 km/h వేగాన్ని పుంజుకోగలదు. ఇది 211 km IDC రేంజ్ అందిస్తుంది.