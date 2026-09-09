గూగుల్, యాపిల్కు బ్రిటన్ షాక్: పిల్లల రక్షణే ధ్యేయంగా సరికొత్త చట్టం!
పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రత విషయంలో గూగుల్, యాపిల్ హామీలు సరిపోవని బ్రిటన్ భావిస్తోంది. దీంతో మరింత బలమైన భద్రతా ఫీచర్లను తప్పనిసరి చేస్తూ కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురానున్నట్లు మంత్రి లిసా నాందీ పార్లమెంట్లో ప్రకటించారు.
Published : September 9, 2026 at 7:54 PM IST
Hyderabad: పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రత విషయంలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజాలు గూగుల్ (Google), యాపిల్ (Apple) గతంలో ఇచ్చిన హామీలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో, వాటిని కట్టడి చేసేందుకు కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురానున్నట్లు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. తద్వారా తమ డివైజ్లలో మరింత బలమైన భద్రతా ఫీచర్లను చేర్చాలని ఈ కంపెనీలను ఆదేశించింది.
బ్రిటన్ డిజిటల్, కల్చర్, మీడియా అండ్ స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లిసా నాందీ (Lisa Nandy) హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ (పార్లమెంట్) వేదికగా ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు.
కీలక వివరాలు:
- డివైజ్-లెవల్ ప్రొటెక్షన్: స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లలో పిల్లలు అసభ్యకర లేదా న్యూడ్ (నగ్న) చిత్రాలను తీయడం, షేర్ చేయడం లేదా చూడకుండా నిరోధించేలా డివైజ్-లెవల్ ప్రొటెక్షన్ను తీసుకురావాలని కొత్త చట్టం నిర్దేశిస్తోంది.
- పాత హామీలు విఫలం: గతంలో ఇచ్చిన నిబంధనలు ఈ సంక్షోభాన్ని పూర్తిగా అరికట్టలేకపోయాయని, అందుకే ప్రభుత్వం నేరుగా చట్టాన్ని రూపొందిస్తోందని లిసా నాందీ స్పష్టం చేశారు.
- ప్రధాన లక్ష్యం: ఆన్లైన్ ద్వారా పిల్లలను లోబరుచుకునే (Grooming) ముఠాల బారిన పడకుండా, లైంగిక వేధింపుల నుంచి మైనర్లను రక్షించడమే ఈ చట్టం ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ కొత్త బిల్లు త్వరలోనే బ్రిటన్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఒకవేళ చట్టం అమల్లోకి రాకముందే టెక్ కంపెనీలు సొంతంగా బలమైన సాంకేతిక పరిష్కారాలను ప్రవేశపెడితే, ఈ చట్టం అవసరాన్ని పునఃసమీక్షిస్తామని పునఃసమీక్షిస్తామని మంత్రి లిసా నాందీ పేర్కొన్నారు. అయితే, సదరు సంస్థల స్వచ్ఛంద మార్పుపైనే పూర్తి భరోసా ఉంచి, ప్రభుత్వం ఇకపై కాలయాపన చేయబోదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
పిల్లల భద్రత కోసం యాపిల్ (Apple), గూగుల్ (Google) కంపెనీలు ఇప్పటివరకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలు:
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) స్థాయిలో మార్పులు: పిల్లలు నగ్న చిత్రాలను (Nude Images) షేర్ చేయడాన్ని కష్టతరం చేసేలా రెండు కంపెనీలు తమ ఓఎస్ కోర్ సిస్టమ్స్లో కీలక మార్పులు చేశాయి.
- బ్లరింగ్కు బదులు బ్లాకింగ్: డివైజ్లలో ఇలాంటి చిత్రాలను కేవలం బ్లర్ (స్పష్టత లేకుండా చేయడం) చేయడమే కాకుండా, వాటిని పూర్తిగా బ్లాక్ చేసే దిశగా సాంకేతిక పురోగతి సాధించాయి.
- యాపిల్ కమ్యూనికేషన్ సేఫ్టీ (Communication Safety): యాపిల్ కంపెనీ తన ఓఎస్ స్థాయిలో వయస్సు నిర్ధారణ (Age-Checking) సాధనాలను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా మైనర్లు తమ ఐమెసేజ్ (iMessage) లేదా ఫేస్టైమ్ (FaceTime) ద్వారా న్యూడ్ ఇమేజెస్ను పంపకుండా లేదా స్వీకరించకుండా ముందే నిరోధించగలుగుతున్నారు.
- చిత్రాల గుర్తింపు (Nudity Detection): ప్రస్తుతం ఈ రెండు కంపెనీల సాంకేతికత.. ఇప్పటికే ఫొటో తీసిన లేదా డివైజ్లోకి వచ్చిన చిత్రాలలో నగ్నత్వాన్ని గుర్తించగలదు.
పరిమితి: అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న ఫీచర్లు ఫొటోలు తీసిన తర్వాత మాత్రమే గుర్తిస్తున్నాయి కానీ, కెమెరా ద్వారా పిల్లలు నగ్న చిత్రాలు తీయడాన్ని లేదా పూర్తిగా పంపడాన్ని సమగ్రంగా నిరోధించలేకపోతున్నాయి. అందుకే ఈ చర్యలు సమస్య తీవ్రతతో పోలిస్తే సరిపోవట్లేదని బ్రిటన్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రతపై మంత్రి లిసా సంచలన గణాంకాలు: పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రత సమస్య ఎంత తీవ్ర స్థాయికి చేరిందో తెలియజేస్తూ బ్రిటన్ మంత్రి లిసా నాందీ ఆందోళనకర గణాంకాలను వెల్లడించారు.
1. పిల్లలే బాధితులుగా, సృష్టికర్తలుగా: ఇంటర్నెట్ వాచ్ ఫౌండేషన్ (IWF) నివేదిక ప్రకారం, ఆన్లైన్లో ఉన్న పిల్లలకు సంబంధించిన హానికరమైన చిత్రాలలో ఏకంగా 91 శాతం చిత్రాలను పిల్లలే స్వయంగా సృష్టించాల్సి వస్తోంది. ఇతరుల ఒత్తిడి, బెదిరింపులు, బ్లాక్మెయిల్ కారణంగానే వారు ఇలా చేయాల్సి వస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది.
2. బ్లాక్మెయిల్, లైంగిక దోపిడీ: ఇలా పొందిన చిత్రాలు, వీడియోలను అడ్డుపెట్టుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు పిల్లలను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. మరిన్ని అభ్యంతరకర చిత్రాలు పంపాలని వేధిస్తూ లైంగిక దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు.
3. ఆన్లైన్తో ముడిపడిన నేరాలు: బ్రిటన్లో ఏటా నమోదవుతున్న బాలల లైంగిక వేధింపుల కేసుల్లో దాదాపు 9,000 నేరాలు ఆన్లైన్ మాధ్యమాలతో ముడిపడి ఉంటున్నాయి.
4. మైనర్లే ప్రధాన లక్ష్యం: ఆన్లైన్ బ్లాక్మెయిల్, సైబర్ దోపిడీ (Sextortion) బారిన పడుతున్న బాధితుల్లో దాదాపు పావు వంతు (25%) మంది 18 ఏళ్ల లోపు ఉన్న పిల్లలే కావడం గమనార్హం.
ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల నేపథ్యంలోనే టెక్ కంపెనీల స్వచ్ఛంద చర్యలపై ఆధారపడకుండా, ప్రభుత్వమే నేరుగా కఠినమైన చట్టాలు, నిబంధనలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని బ్రిటన్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.