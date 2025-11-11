ETV Bharat / technology

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

UIDAI నుంచి కొత్త ఆధార్ యాప్- దీని ప్రయోజనాలివే!

UIDAI Launches New Aadhaar App
UIDAI Launches New Aadhaar App (Photo Credit- X@Aadhaar)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 10:48 AM IST

Hyderabad: యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) కొత్త "Aadhaar" యాప్‌ను ప్రారంభించింది. వినియోగదారులు ఆధార్ వివరాలను తమ ఫోన్‌లలో సేవ్ చేసుకోవడానికి, ఇతరులతో సులభంగా పంచుకోవడానికి ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు దీన్ని Google Play Store నుంచి, iPhone వినియోగదారులు Apple Store నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని UIDAI "X" పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ యాప్ వినియోగదారులకు పేపర్​లెస్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

ఇప్పటికే UIDAI నుంచి "mAadhaar" అనే యాప్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ కొత్త యాప్ దీనికి అదనంగా ఉంటుంది. అయితే "mAadhaar" మాదిరిగా దీనిలో డిజిటల్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్, PVC కార్డ్ కోసం ఆర్డరింగ్, ఇమెయిల్, మొబైల్ నంబర్ వెరిఫికేషన్, వర్చువల్ ID జనరేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఉండవు. ఈ కొత్త యాప్​ను ఆధార్ వివరాలను స్టోర్ చేయడానికి, వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి మాత్రమే రూపొందించారు.

ఈ యాప్‌లో ఏమున్నాయ్?: మీ ఆధార్ కార్డును ప్రతిసారీ మీతో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా డిజిటల్‌గా అందుబాటులో ఉంచడానికి ఈ కొత్త ఆధార్ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ వివరాలన్నింటినీ ఒకే పరికరంలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫేస్ అథెంటికేషన్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీ ఆధార్ కార్డు వివరాలను ఎవరితోనైనా పంచుకోవడం సులభం.

అంతేకాక ఆధార్‌లో మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటున్న వివరాలను మాత్రమే ఎంచుకునే సౌకర్యం ఇందులో ఉంది. ఆధార్ బయోమెట్రిక్ వివరాలను లాక్ లేదా అన్‌లాక్ చేసే సదుపాయమూ ఉంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీ ఆధార్ వివరాలను చివరిగా ఎక్కడ ఉపయోగించారనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?:

  • Google Playstore లేదా Apple Store నుంచి Aadhaar యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
  • యాప్‌కు అవసరమైన అనుమతులను మంజూరు చేయండి. తర్వాత నిబంధనలు, షరతులను అంగీకరించండి.
  • మీ ఆధార్‌కు లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేయండి.
  • ఫోన్ నంబర్ ధృవీకరణ తర్వాత, మీ ఫేస్ అథెంటికేషన్​ను పూర్తి చేయమని అడుగుతుంది.
  • అవసరమైన అన్ని వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత, సెక్యూరిటీ కోసం పిన్‌ సెట్ చేసుకోండి.
  • అంతే ఇకనుంచి మీరు యాప్‌ను ఎంచక్కా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

కుటుంబ సభ్యులందరివీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు: పైన తెలిపిన విధంగా ఈ కొత్త ఆధార్ యాప్​ ద్వారా కుటుంబ సభ్యులందరి ఆధార్ కార్డ్ నంబర్‌లను కూడా ఒకే పరికరంలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆధార్ నంబర్ హోల్డర్లు భౌతిక కాపీలను తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది.

