ఉబర్​లో టీనేజర్లు, వృద్ధుల కోసం కొత్త ఫీచర్లు- ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?

ఉబర్​లో కొత్త ఫీచర్లు- వివరాలు ఇవే!

Uber has launched new features for teens and senior citizens, making rides safer and easier for people of all ages.
Uber has launched new features for teens and senior citizens, making rides safer and easier for people of all ages.
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 10:54 AM IST

Hyderabad: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రైడ్-హెయిలింగ్ కంపెనీలలో ఒకటైన ఉబర్ టీనేజర్లు, సీనియర్ల కోసం కొత్త ఫీచర్లను ప్రారంభించింది. ఇవి కుటుంబానికి సురక్షితమైన, సులభమైన, అనుసంధానిత ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడంలో సహాయపడతాయి. అంటే ఈ ఫీచర్లు రైడింగ్ సమయంలో కూడా వారి తల్లిదండ్రులతో కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తాయి.

భారతదేశంలో ఉబర్ ప్రారంభించిన ఈ కొత్త ఫీచర్‌తో 13-17 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లలు తమ సొంత ఉబర్ ఖాతాను సృష్టించుకోగలుగుతారు. ఇది వారి తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల ఖాతాకు లింక్ అయి ఉంటుంది. ఈ కొత్త "Uber Teens & Family" అప్‌డేట్ పిల్లలకు స్వేచ్ఛను ఇస్తుందని, అదే సమయంలో తల్లిదండ్రులకు పూర్తి నియంత్రణ, ట్రాకింగ్‌ను కూడా అందిస్తుందని ఉబర్ చెబుతోంది. కంపెనీ ఈ ఫీచర్‌ను ఉబర్ ఫ్యామిలీ హబ్‌లో చేర్చింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

ఉబర్ ఫ్యామిలీ హబ్‌లో కొత్తగా ఏం ఉంది?: ఉబర్ తన ఫ్యామిలీ హబ్ ఫీచర్‌ను మరింత శక్తివంతం చేసింది. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు, టీనేజర్లు ఇద్దరూ ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కనెక్ట్ అయి ఉండగలరు. కింది పట్టికలో ఈ ఫీచర్​ వివరాలను అందించాం. ఓసారి చూసేయండి!

FeaturesDetails
Teen Self Signupపిల్లలు యాప్‌లో వారి సొంత ఖాతాలను సృష్టించుకోవచ్చు, కానీ అందుకు తల్లిదండ్రుల ఆమోదం అవసరం.
Parent Controlతల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చేసే ప్రతి ట్రిప్‌ను అంటే ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఏ కారులో ప్రయాణిస్తున్నారో సహా అన్నింటినీ ట్రాక్ చేయవచ్చు.
Uber One Benefitsఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులందరికీ Uber One క్యాష్‌బ్యాక్, డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి.
Separate Paymentsఫ్యామిలీ ప్రొఫైల్‌లో ఇకపై కామన్ కార్డు అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత కార్డును ఉపయోగించవచ్చు.

సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం కొత్త "Senior Profile": సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ఉబర్ ఒక ప్రత్యేక మోడ్‌ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ మోడ్‌లో పెద్ద టెక్స్ట్, తక్కువ బటన్లు ఉంటాయి. ఇవి యూజర్లకు యాప్‌ వినియోగాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. గార్డియన్లకు వారి రైడ్‌లపై పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది. వారు తమ కుటుంబ సభ్యుల రైడ్‌లను కూడా ట్రాక్ చేయగలరు. అంతేకాక వారికోసం ట్రిప్​లను బుక్ చేయడం లేదా లొకేషన్​లను సేవ్ చేయడం వంటివి చేయొచ్చు.

ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రకారం, ఉబర్ ఇండియా & సౌత్ ఆసియా డైరెక్టర్ శివ్ శైలేంద్రన్ మాట్లాడుతూ "ప్రతి కుటుంబం భిన్నంగా ఉంటుంది. నేటి టీనేజర్లు మరింత స్వతంత్రంగా ఉన్నారు. మేము వారి తల్లిదండ్రుల భద్రతను నిర్ధారిస్తూనే పిల్లల రైడ్‌లపై నియంత్రణను వారికి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాం." ఈ అప్డేట్​లతో ఉబర్ రవాణాపై మాత్రమే కాకుండా, భద్రత, కుటుంబ కనెక్టివిటీపై కూడా దృష్టి సారిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.

UBER TEEN ACCOUNT INDIA
UBER FAMILY HUB UPDATE
UBER SENIOR CITIZEN FEATURE
UBER TEEN SAFETY FEATURE
UBER INDIA LAUNCHES NEW FEATURES

