ట్రావిస్ కలానిక్ 'Atoms': ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్స్‌లో కొత్త శకం

ఉబర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు ట్రావిస్ కలానిక్ పారిశ్రామిక రోబోటిక్స్‌లో కొత్త శకానికి నాంది పలికారు. మైనింగ్, రవాణా, ఆహార రంగాలలో ఆటోమేషన్‌పై దృష్టి సారించే "Atoms" అనే ఒక కొత్త స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించారు.

Uber Co-Founder Launches Atoms, An Industrial Robotics Startup For Mining, Transport, And Food Sectors
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 3:22 PM IST

Hyderabad: ఉబర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) ట్రావిస్ కలానిక్ "ఆటమ్స్" (Atoms) అనే కొత్త ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్స్ వెంచర్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ స్టార్టప్‌ను TBPN పాడ్‌కాస్ట్‌లో ప్రకటించారు. ఈ వెంచర్ ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా రహస్యంగా పనిచేస్తోందని, ఇప్పటికే వేలాది మంది సిబ్బందిని నియమించిందని కలానిక్ వెల్లడించారు. ఈ కొత్త ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్స్ వెంచర్ స్టార్టప్ మైనింగ్, రవాణా, ఆహార రంగాలలో ఆటోమేషన్‌పై దృష్టి సారిస్తుంది.

ఆటమ్స్ అనేది కలానిక్ ప్రస్తుత "సిటీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్" విస్తరించిన, రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్. సిటీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ అనేది 'ghost-kitchen' నిర్వాహక సంస్థ అయిన క్లౌడ్‌కిచెన్స్ మాతృ సంస్థ. ఈ సంస్థ చిన్న, పెద్ద రెస్టారెంట్లకు డెలివరీ, పికప్, ఆహార ఉత్పత్తి అవసరాల కోసం కమర్షియల్ కిచెన్స్​ను సమకూరుస్తుంది.

ఎంబాడీడ్ AI, జనరల్ పర్పస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్‌ల చుట్టూ పెరుగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో, ఆటమ్స్ స్పెషలైజ్డ్ రోబోలపై దృష్టి పెడుతోంది. ఇటువంటి రోబోల సహాయంతో రవాణా, వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ, మైనింగ్ వంటి రంగాలలో లాభాలను ఆర్జించడం సులభం అవుతుంది. ఉబర్‌లో తన పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత కలానిక్ తన పరమాణు-ఆధారిత కంప్యూటర్లు (Atoms-based Computers) అంటే భౌతిక AI సహాయంతో వాస్తవ ప్రపంచ పనులను ఆటోమేట్ చేసే లక్ష్యంపై తన దృష్టి కేంద్రీకరించాడు.

ట్రావిస్ కలానిక్ 2009లో ఉబర్​ను స్థాపించి, 2017లో ఆ సంస్థ CEO పదవి నుంచి వైదొలిగారు. ఆ తర్వాత 2020లో ఆయన సిటీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ CEO అయ్యారు. 2022 నాటికి కంపెనీ వాల్యూను $15 బిలియన్లకు పెంచారు. ఈ సందర్భంగా కలానిక్ మాట్లాడుతూ.. "ఉబర్ నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత, హృదయ విదారకుడిని అయ్యాను. కానీ నన్ను నేను తిరిగి సమాయత్తం చేసుకుని, గట్టిగా పోరాడాను. నేడు, ఆటమ్స్ ద్వారా నేను మైనింగ్, రవాణా రంగాలలోకి విస్తరిస్తున్నాను. ఆటమ్స్​లో మేము ఉత్పాదకత కలిగిన రోబోలను రూపొందిస్తున్నాం" అని అన్నారు.

ఇకపోతే క్లౌడ్‌కిచెన్స్ వెబ్‌సైట్ వెబ్‌సైట్ ఇప్పటికీ క్రియాశీలకంగానే ఉంది. ఈ 'ఆటమ్స్' ప్రకటన, స్పెషలైజ్డ్ రోబోటిక్స్ పారిశ్రామిక వినియోగానికి ఊతమిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

