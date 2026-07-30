ఈ రాత్రి ఆకాశంలో కాంతుల పండుగ: ఒకేసారి తారాస్థాయికి చేరనున్న రెండు ఉల్కాపాతాలు
అర్ధరాత్రి ఆకాశంలో రయ్యున దూసుకొచ్చే ఉల్కలు ఎప్పుడూ ఒక అద్భుత అనుభూతే! అలాంటిది ఈ రాత్రి ఒకేసారి రెండు ఉల్కాపాతాలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరి కాంతుల విందును అందించబోతున్నాయి.
Published : July 30, 2026 at 5:01 PM IST
Hyderabad: ఆకాశంలో ఇవాళ రాత్రి ఒక అరుదైన అద్భుత దృశ్యం సాక్షాత్కరించనుంది. సాధారణంగా ఏడాదికి పదుల సంఖ్యలో ఉల్కాపాతాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఈసారి 'సదరన్ డెల్టా అక్వారిడ్స్', 'ఆల్ఫా కాప్రికోనిడ్స్' అనే ఈ రెండు వేర్వేరు ఉల్కాపాతాలు (Meteor Showers) ఒకేసారి గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోనున్నాయి. మిరుమిట్లు గొలిపే ఈ కాంతి విన్యాసం నిశిరాత్రిని తారాలోకంగా మార్చబోతోంది!
ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడవచ్చు?: అమెరికన్ మెటోర్ సొసైటీ (AMS) నివేదిక ప్రకారం.. ఈ అద్భుత దృశ్యాలు గురువారం (జులై 30) అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత నుంచి శుక్రవారం (జులై 31) తెల్లవారుజాము వరకు ఆవిష్కృతం కానున్నాయి. అయితే జులై 'బక్ మూన్' (పూర్తి పౌర్ణమి) వచ్చిన మరుసటి రోజే ఈ సంఘటన సంభవిస్తుండటంతో.. ఆ సమయంలో కళ్లు చెదిరే ఖగోళ ప్రదర్శనను మాత్రం ఆశించలేము. ఎందుకంటే, పున్నమి వెన్నెల వెలుగు (అప్పటికి చంద్రుడు 98% పూర్ణంగా ఉండటం) కారణంగా ఆకాశంలో కాంతి తక్కువగా ఉండే చిన్న ఉల్కలు స్పష్టంగా కనిపించకపోవచ్చని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
అసలు ఉల్కాపాతం అంటే ఏంటి?: ఉల్కాపాతాలు ఏదో ఒక రకమైన తోకచుక్కకు సంబంధించినవని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. తోకచుక్క అనేది రాతి, ధూళి, మంచు, వాయువులతో తయారైన సౌర వ్యవస్థ వస్తువు. ఇది గ్రహాల మాదిరిగానే సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. వాటి నుంచి వెలువడే కణాలు అంతరిక్షంలో తిరుగుతాయి. భూమి తన వార్షిక చలనం (Annual Motion)లో తోకచుక్క మార్గం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు భూ వాతావరణంలో ఘర్షణ కారణంగా తోకచుక్క కణాలు కాలిపోతాయి. అందుకే ఆ సమయంలో అవి ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయి. ఈ దృగ్విషయాన్నే ఖగోళ శాస్త్ర పరంగా ఉల్కాపాతం అని పిలుస్తారు.
అమెరికన్ మెటోర్ సొసైటీ (AMS) నివేదిక ప్రకారం, తాజా ఉల్కాపాతాల (Meteor Showers) ప్రత్యేక లక్షణాలు, అవి ఆకాశంలో కనిపించే తీరు:
సదరన్ డెల్టా అక్వారిడ్స్ (Southern Delta Aquariids): ఈ ఉల్కాపాతాలు జులై 23 నుంచి ఆగస్టు 23 వరకు ఆకాశంలో యాక్టివ్గా ఉంటాయి. వీటిని దక్షిణ ఉష్ణమండల (Southern tropics) ప్రాంతాల నుంచి అత్యంత స్పష్టంగా వీక్షించవచ్చు. ఇవి సాధారణంగా స్థిరమైన సంఖ్యలోనే ఉల్కలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, కానీ అవి చాలా కాంతివిహీనంగా (మసకగా) ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఇవి ఆకాశంలో ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉండే కాంతి చారలను (persistent trains) లేదా అగ్నిగోళాలను (fireballs) చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఏర్పరుస్తాయి.
ఆల్ఫా కాప్రికోనిడ్స్ (Alpha Capricornids): ఇవి జులై 12 నుంచి ఆగస్టు 12 వరకు ఆకాశంలో యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఇవి చాలా బలహీనమైన ఉల్కాపాతాలు. ఇవి తమ గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా గంటకు 5 కంటే ఎక్కువ ఉల్కలను ఉత్పత్తి చేయడం చాలా అరుదు. అయినప్పటికీ, ఇవి ఆకాశంలో ప్రకాశవంతమైన "అగ్నిగోళాలను" (bright fireballs) సృష్టించడంలో ప్రసిద్ధి చెందాయి.
ఈ అద్భుతాన్ని చూడటానికి ఉత్తమ సమయం, చిట్కాలు ఇవే:
- ఉత్తమ సమయం: ఈ ఖగోళ వింతను చూడటానికి అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము మధ్య సమయం అత్యంత అనుకూలమైనది. దక్షిణ అమెరికా (U.S.), మెక్సికో, కరేబియన్ ప్రాంతాల వీక్షకులకు ఇవి మరింత స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
- నిపుణుల సూచనలు: చంద్రుడి వెలుగు ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండేందుకు, చంద్రుడు మీ వెనుక వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేదా ఏదైనా ఎత్తైన భవనం, చెట్టు, కొండ వెనుక చంద్రుడు దాగి ఉండేలా చూసుకుంటూ, ఆకాశంలో అత్యంత చీకటిగా ఉన్న వైపునకు చూడాలి.
- ప్రత్యేక పరికరాలు అక్కర్లేదు: పైగా ఈ ఉల్కలను చూడటానికి ఎటువంటి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదు. వీటిని నేరుగా మన కంటితోనే (Naked eye) స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
ఆగస్టులో మరో సువర్ణావకాశం: ఒకవేళ మేఘాలు లేదా చంద్రుడి వెన్నెల కారణంగా ఈసారి ఈ ఉల్కాపాతాలను చూడలేకపోతే నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే, ఆగస్టు నెలలో వీక్షకులకు ఇంతకంటే మెరుగైన అవకాశం లభించనుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన 'పెర్సీడ్స్' (Perseid) ఉల్కాపాతం ఆగస్టు 12 నుంచి 13వ తేదీ రాత్రి గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోనుంది. ఆ సమయంలో ఆకాశంలో చంద్రుడి వెలుతురు (వెన్నెల) అస్సలు ఉండదు. పైగా, ఈ పెర్సీడ్స్ ఉల్కాపాతం తన గరిష్ఠ స్థాయిలో ఏకంగా గంటకు 100 ఉల్కలను (100 meteors per hour) కురిపిస్తుంది.
అమెరికన్ మీటియర్ సొసైటీ ప్రకారం, 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన కీలక ఉల్కాపాతాలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకునే తేదీల వివరాలు:
|ఉల్కాపాతాలు (Meteor Showers)
|గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకునే తేదీలు (Peak Dates)
|పెర్సీడ్స్ (Perseids)
|ఆగస్టు 12 - 13
|ఓరియోనిడ్స్ (Orionids)
|అక్టోబర్ 21 - 22
|సదరన్ టారిడ్స్ (Southern Taurids)
|నవంబర్ 4 - 5
|నార్తర్న్ టారిడ్స్ (Northern Taurids)
|నవంబర్ 11 - 12
|లియోనిడ్స్ (Leonids)
|నవంబర్ 16 - 17
|జెమినిడ్స్ (Geminids)
|డిసెంబర్ 13 -14
|అర్సిడ్స్ (Ursids)
|డిసెంబర్ 21 -22