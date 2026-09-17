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TVS బైకులకు కొత్త హంగులు: అపాచీ, రోనిన్ ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్!

పండుగ సీజన్‌కు ముందు TVS మోటార్ తన అపాచీ సిరీస్, రోనిన్ బైకులను కొత్త రంగులు, ఫీచర్లు, వేరియంట్లతో అప్‌డేట్ చేసింది.

TVS బైకులకు కొత్త హంగులు: అపాచీ, రోనిన్ ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్!
TVS బైకులకు కొత్త హంగులు: అపాచీ, రోనిన్ ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్! (ఫొటో క్రెడిట్: TVS Motor Company)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 8:55 PM IST

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Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ TVS మోటార్ కంపెనీ ఫెస్టివ్ సీజన్‌కు ముందు తన మొత్తం TVS అపాచీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు అప్‌డేట్ ప్రకటించింది. ఈ మార్పులతో అపాచీ 160, అపాచీ 200 RTR మోడళ్లలో అదనపు సేఫ్టీ, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను చేర్చారు. అదే సమయంలో అపాచీ 310 రేంజ్‌లో కొత్త కాస్మెటిక్ అప్‌డేట్స్, అపాచీ RR 310లో ఒక కొత్త ఫీచర్‌ను జోడించారు. అదనంగా, TVS రోనిన్ కోసం కొత్త ఫీచర్లు, కలర్ ఆప్షన్‌లను పరిచయం చేసింది.

1. TVS అపాచీ RTR 160 అప్‌డేట్‌లు: అపాచీ RTR 160తో మొదలుపెడితే, TCS వేరియంట్ ఇప్పుడు డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది. ట్రాక్షన్ కంట్రోల్‌తో పాటు, ఈ మోటార్‌సైకిల్‌కు హజార్డ్ ల్యాంప్స్, కొత్త LED టెయిల్ ల్యాంప్ కూడా జోడించారు.

  • కలర్ ఆప్షన్లు: మార్కెట్లో ఈ బైక్ మ్యాట్ బ్లాక్, పెర్ల్ వైట్ (ఎరుపు అల్లాయ్ వీల్స్‌తో), అలాగే ఆర్కిటిక్ టీల్, గ్రానైట్ గ్రే కలర్ ఆప్షన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.
  • ధర ఎంత?: TVS అపాచీ RTR 160 ధర రూ. 1,27,990 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2. TVS అపాచీ RTR 160 4V అప్‌డేట్‌లు: TVS అపాచీ RTR 160 4V అప్‌డేట్‌ల విషయానికొస్తే, TFT మ్యాప్ మిర్రరింగ్ ఫీచర్‌తో కూడిన కొత్త వేరియంట్‌ను పరిచయం చేశారు. ఈ అప్‌గ్రేడ్‌తో గూగుల్ మ్యాప్ మిర్రరింగ్, పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

  • కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది ఆర్కిటిక్ టీల్ రంగులో షాంపేన్ గోల్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్‌తో పాటు, మ్యాట్ బ్లాక్, రేసింగ్ రెడ్, మెరైన్ బ్లూ రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
  • ధర: కొత్త అపాచీ RTR 160 4V ప్రారంభ ధర రూ. 1,41,440 (ఎక్స్-షోరూమ్).

3. TVS అపాచీ RTR 200 4V అప్‌డేట్‌లు: దీనిలో మ్యాప్ మిర్రరింగ్ ఫీచర్‌తో కూడిన TFT వేరియంట్‌ను పరిచయం చేశారు. గూగుల్ మ్యాప్ మిర్రరింగ్, పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్‌లు, టైప్-C ఛార్జర్‌తో పాటు, ఈ బైక్‌కు సర్దుబాటు చేయగల ఫ్రంట్ USD సస్పెన్షన్ కూడా లభిస్తుంది.

  • కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ TVS అపాచీ RTR 200 4V సెపాంగ్ బ్లూ (ఎరుపు అల్లాయ్ వీల్స్‌తో), ఆర్మరీ గ్రీన్, రేసింగ్ రెడ్, మ్యాట్ బ్లాక్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ధర: దీనిని రూ. 1,49,990 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విక్రయిస్తున్నారు.

4. TVS అపాచీ RR 310 అప్‌డేట్‌లు: ఈ శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో, TVS అపాచీ RR 310, అపాచీ RTR 310 రెండింటికీ 'బ్లాక్ డైమండ్ ఎడిషన్'ను పరిచయం చేసింది. పేరు సూచించినట్లుగా, ఈ రెండు మోటార్‌సైకిళ్లు పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉంటాయి. అపాచీ RR 310లో కీలెస్‌ ఇగ్నిషన్ ఫీచర్‌ను కూడా చేర్చారు. ఇది గతంలో RTR 310లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది.

ఈ రెండు మోటార్‌సైకిళ్లలోనూ TVS ఎలక్ట్రానిక్ రైడర్ ఎయిడ్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో రేస్ ట్యూన్డ్ డైనమిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (RT-DSC), క్రూయిజ్ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ ABS, కార్నరింగ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, లాంచ్ కంట్రోల్, డ్రాగ్ టార్క్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

అపాచీ RR 310 ఇప్పుడు క్విక్‌షిఫ్టర్, కొత్త లివరీతో కూడిన టాప్ వేరియంట్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

  • ధర వివరాలు: అపాచీ RR 310 బ్లాక్ డైమండ్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర రూ. 2,87,790 (ఎక్స్-షోరూమ్), కాగా క్విక్‌షిఫ్టర్, కొత్త లివరీతో కూడిన అపాచీ RR 310 టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 2,48,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

5. TVS రోనిన్ అప్‌డేట్‌లు:

అపాచీ సిరీస్‌తో పాటు, TVS మోటార్ తన లైఫ్‌స్టైల్ మోటార్‌సైకిల్ TVS రోనిన్‌ను కూడా పండుగ సీజన్‌కు ముందు అప్‌డేట్ చేసింది. నియో-రెట్రో స్టైలింగ్, సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్‌తో పాటు ఈ బైక్ నగర ప్రయాణాలు, లాంగ్ రైడ్స్ రెండింటికీ అనువైనదని కంపెనీ మార్కెటింగ్ చేస్తోంది.

రోనిన్‌ ఇప్పటికే మాగ్మా రెడ్, గ్లేసియర్ గ్రే వంటి కలర్స్‌లో అందుబాటులో ఉండగా, తాజా అప్‌డేట్‌లో డెల్టా బ్లూ, స్టార్‌గేజ్ బ్లాక్ రంగులను తొలగించి, కొత్త రంగులను చేర్చింది.

అతి పెద్ద మార్పు ఏంటంటే, రోనిన్‌ కోసం కొత్త బేస్ వేరియంట్‌ను తీసుకొచ్చారు. ఈ వేరియంట్ ఇప్పుడు డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, కొత్త గ్రాఫిక్స్‌తో వస్తోంది.

  • కలర్స్: సన్‌లిట్ యెల్లో, డెజర్ట్ మిరాజ్
  • ధర: రూ. 1.42 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్: దీనికి కనెక్టెడ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ జోడించారు.

  • కొత్త రంగులు: గ్లేసియర్ సిల్వర్, చార్‌కోల్ అంబర్
  • ధర: రూ. 1.52 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

టాప్-స్పెక్ వేరియంట్: ఇందులో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, టైప్-C ఛార్జర్, ప్రీమియం సీటు ఇచ్చారు.

  • కలర్స్: నింబస్ గ్రే, మిడ్‌నైట్ బ్లూ (కొనసాగుతున్న కలర్స్)
  • ధర: రూ. 1.64 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

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