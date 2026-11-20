TVS 'స్టార్ సిటీ+' ప్రస్థానానికి తెరపడిందా?- వెబ్సైట్ నుంచి ఔట్!
ఒకప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులకు అత్యంత నమ్మకమైన ఎంపికగా నిలిచిన స్టార్ సిటీ+, ఇప్పుడు టీవీఎస్ వెబ్సైట్ నుంచి సైలెంట్గా ఔట్ అయింది. దీంతో సంస్థ దీని ఉత్పత్తిని నిలిపివేసిందా అనే ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Published : November 20, 2026 at 5:43 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో టీవీఎస్ మోటార్స్ తన సిటీ కమ్యూటర్ మోటార్సైకిల్ 'టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ+' (TVS Star City+) ఉత్పత్తిని నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ద్విచక్ర వాహనం కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్లో కనిపించడం లేదు. ఈ నిలిపివేతపై టీవీఎస్ మోటార్స్ నుంచి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, వెబ్సైట్ నుంచి దీనిని తొలగించడాన్ని బట్టి అమ్మకాలు నిలిచిపోయాయని స్పష్టమవుతోంది. దీంతో ఈ మోటార్సైకిల్ భవిష్యత్తు అనిశ్చితంగా మారింది.
ఇది కొత్త అప్డేట్లతో మళ్లీ వస్తుందా లేక దీని స్థానంలో పూర్తిగా కొత్త మోడల్ను ప్రవేశపెడతారా అనేది చూడాలి. 'స్టార్ సిటీ+' లేకపోవడాన్ని బట్టి చూస్తే, ఇకపై టీవీఎస్ ఎంట్రీ-లెవల్ కమ్యూటర్ విభాగంలో కేవలం 'స్పోర్ట్' (Sport), 'రాడియాన్' (Radeon) మోడళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది.
నిలిపివేతకు కారణం?: టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ+ అందుబాటులో లేకపోవడానికి, ఈ మోటార్సైకిల్కు ఉన్న పరిమిత డిమాండ్ కారణం కావచ్చు. అయితే దీని ఉత్పత్తిని లేదా విక్రయాలను నిజంగానే నిలిపివేశారా లేదా అనే విషయం ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు.
టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ+ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?: స్టార్ సిటీ+ (Star City+) భారతదేశంలో 2014లో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఒక దశాబ్దానికి పైగా కంపెనీ లైనప్లో భాగంగా కొనసాగింది. మార్చి 2021లో దీనికి ఒక కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఈ బైక్కు 'రోటో-పెటల్' (Roto-petal) తరహా ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ను జోడించారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన మార్పులు ప్రధానంగా కాలుష్య నియంత్రణ ప్రమాణాలకు (Emission standards) అనుగుణంగా ఇంజిన్ను అప్డేట్ చేయడానికే పరిమితమయ్యాయి. ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా కొత్త అప్డేట్లు లేకపోవడంతో ఎంట్రీ-లెవల్ మోటార్సైకిల్ విభాగంలోని ఇతర ఆధునిక బైక్లతో పోటీ పడటంలో ఇది వెనుకబడి ఉండవచ్చు.
టీవీఎస్ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, ఈ కమ్యూటర్ బైక్లో 109.7cc, సింగిల్-సిలిండర్, ET-Fi ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 7,350 rpm వద్ద 8 bhp పవర్, 4,500 rpm వద్ద 8.7 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 4-స్పీడ్ కాన్స్టంట్-మెష్ గేర్బాక్స్ను జోడించారు.
ఈ బైక్ గరిష్ఠంగా గంటకు 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 172 mm, ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం 10 లీటర్లు, బరువు 115-116 కిలోలు (వేరియంట్ను బట్టి). ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో LED హెడ్ల్యాంప్, హెడ్లైట్ కౌల్ వెనుక భాగంలో USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉన్నాయి.
టీవీఎస్ వెబ్సైట్ నుంచి 'స్టార్ సిటీ+'ని తొలగించినప్పటికీ, దీని నిలిపివేతపై కంపెనీ ఇంతవరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సంస్థ నుంచి పూర్తి స్థాయి స్పష్టత వచ్చే వరకు ఈ బైక్ భవిష్యత్తుపై ఎలాంటి తుది నిర్ణయానికి రాలేము.