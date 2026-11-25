కోటి మార్కు దాటిన 'TVS జూపిటర్'- ఉత్పత్తిలో సరికొత్త మైలురాయి!
భారత స్కూటర్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిన టీవీఎస్ జూపిటర్ మరో చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించింది. దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీ ప్లాంట్ల సామర్థ్యంతో అత్యంత వేగంగా కోటి యూనిట్ల ఉత్పత్తిని పూర్తిచేసుకుని రికార్డు సృష్టించింది.
Published : November 25, 2026 at 3:14 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ (TVS Motor) మరో అరుదైన ఘనతను సాధించింది. కంపెనీకి చెందిన ప్రముఖ స్కూటర్ మోడల్ 'టీవీఎస్ జూపిటర్' (TVS Jupiter) ఉత్పత్తి దేశంలో కోటి (10 మిలియన్) యూనిట్ల మార్కును దాటింది. అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయిని చేరుకున్న స్కూటర్గా జూపిటర్ నిలిచిందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
హోసూర్ ప్లాంట్ వేదికగా ఘనత: దేశవ్యాప్తంగా టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీకి తమిళనాడులోని హోసూర్, కర్ణాటకలోని మైసూరు, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని నాలాగఢ్ వద్ద మొత్తం మూడు ప్రధాన తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కంపెనీకి అతిపెద్ద, ప్రధాన తయారీ కేంద్రమైన తమిళనాడులోని హోసూర్ ప్లాంట్ నుంచి ఈ కోటివ టీవీఎస్ జూపిటర్ స్కూటర్ ఇటీవల ఉత్పత్తి అయింది. దేశీయ మార్కెట్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఈ మూడు ప్లాంట్ల సమన్వయంతో కంపెనీ రికార్డు స్థాయి ఉత్పత్తిని సాధిస్తోంది.
తొమ్మిదేళ్లలో సగం.. ఆ తర్వాత వేగం: 2013లో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన టీవీఎస్ జూపిటర్ మొదటి 50 లక్షల (5 మిలియన్) యూనిట్ల ఉత్పత్తిని చేరుకోవడానికి తొమ్మిదేళ్ల సమయం తీసుకుంది. ఆ తర్వాత వినియోగదారుల నుంచి వచ్చిన అనూహ్య డిమాండ్తో తర్వాతి 50 లక్షల యూనిట్ల ఉత్పత్తిని అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసి కోటి మార్కును అందుకుంది.
యాక్టివాకు గట్టి పోటీ: భారత మార్కెట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న స్కూటర్ల జాబితాలో హోండా యాక్టివా (Honda Activa) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, టీవీఎస్ జూపిటర్ రెండో స్థానంలో నిలిచి గట్టి పోటీనిస్తోంది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లు, మెరుగైన మైలేజీ కారణంగా జూపిటర్కు దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది.