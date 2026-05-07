ETV Bharat / technology

TVS iQube S 4.7kWh వేరియంట్ లాంఛ్- సింగిల్ ఛార్జ్​తో 175km రేంజ్

175 కిలోమీటర్ల రేంజ్, కొత్త రంగులతో భారతదేశంలో TVS iQube S 4.7kWh వేరియంట్ విడుదలయింది.

TVS iQube S 4.7kWh Variant Launched In India With 175 km Range And New Colours
TVS iQube S 4.7kWh Variant Launched In India With 175 km Range And New Colours (Image Credit: TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: TVS మోటార్ తన "iQube S" ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో 4.7kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది ఇంతకుముందు అందుబాటులో ఉన్న 3.5kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ధరను రూ. 1,66,933 (ఎక్స్-షోరూమ్, తెలంగాణ)గా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 5,000 టోకెన్ మొత్తాన్ని (Which is Fully Refundable) చెల్లించి TVS మోటార్​ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా తమకు సమీపంలో ఉన్న TVS మోటార్ డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించి దీన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ స్కూటర్ 175 కిలోమీటర్ల IDC (Indian Driving Cycle) పరిధిని, 32 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ను, 'పార్క్ అసిస్ట్' సదుపాయాన్ని, గంటకు 82 కిలోమీటర్ల టాప్​ స్పీడ్​ను అందిస్తుంది. కొత్త బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో పాటు "iQube S" మోడల్​లో కొత్త రంగుల ఎంపికలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

TVS iQube S 7.4 kWh has a 7-inch TFT touchscreen display.
TVS iQube S 7.4 kWh has a 7-inch TFT touchscreen display. (Image Credit: TVS Motor)
ModelBattery PackPrice (ex-showroom, Telangana)Colours
TVS iQube S4.7kWhRs 1,66,933Magnificence Purple Biege
Harlequin Blue Beige
Mercury Grey

TVS iQube S 4.7kWh డిజైన్: ఈ కొత్త iQube S 4.7kWh వేరియంట్, తన మునుపటి మోడల్ డిజైన్‌నే యథాతథంగా కొనసాగిస్తుంది. ఇది Serfas True Series Lighting (TSL)తో అనుసంధానించిన LED హెడ్‌లైట్, టైల్‌లైట్‌ను అలాగే వెనుక కూర్చునేవారి కోసం ఒక బ్యాక్‌రెస్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా ఈ "iQube S 4.7 kWh" ట్రిమ్ మాగ్నిఫిసెన్స్ పర్పుల్ బేజ్, హార్లెకిన్ బ్లూ బేజ్ అనే రెండు సరికొత్త 'డ్యూయల్-టోన్' రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ రంగుల వేరియంట్లు డ్యూయల్-టోన్ సీటు, లేత గోధుమ రంగు (Beige) ఇన్నర్ ప్యానెల్స్​ను కలిగి ఉంటాయి. ఇంకా దీని 32 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌లో రెండు హెల్మెట్‌లు పట్టగలవు, అలాగే మొబైల్ పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికి ఇందులో USB ఛార్జర్ పోర్ట్ కూడా ఉంది.

TVS iQube S 4.7kWh Variant
TVS iQube S 4.7kWh Variant (Image Credit: TVS Motor)

TVS iQube S 4.7kWh ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త వేరియంట్‌లో ఎడమ వైపున ఇచ్చిన జాయ్‌స్టిక్ ద్వారా నావిగేట్ చేయగల 7-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఇన్‌కమింగ్ కాల్ & SMS అలర్ట్‌లు, డాక్యుమెంట్ అప్‌లోడ్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, అసిస్ట్ అండ్ అలెక్సా స్కిల్‌సెట్ ఫర్ TVS iQube, టర్న్ బై టర్న్ నావిగేషన్, డిస్టెన్స్ టు ఎంప్టీ, రిమోట్ ఛార్జ్ స్టేటస్, 118కి పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో పాటు మరెన్ని ఉన్నాయి. పార్కింగ్ అసిస్ట్ ఫీచర్ రైడర్‌లు తమ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను ముందుకు, వెనక్కి నడపడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

TVS iQube S 4.7kWh Variant
TVS iQube S 4.7kWh Variant (Image Credit: TVS Motor)

TVS iQube S 4.7kWh బ్యాటరీ వివరాలు: ఈ కొత్త మోడల్​లో 4.7kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ ఉంటుంది. దీనిని ఒక పోర్టబుల్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 4 గంటల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఇది 175 కిలోమీటర్ల IDC పరిధిని, గంటకు 82 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగాన్ని అందిస్తుంది. ఇంకా ఇది కేవలం 4.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.

TVS iQube S 7.4 kWh: Dual-tone colour options
TVS iQube S 7.4 kWh: Dual-tone colour options (Image Credit: TVS Motor)

ఇందులో ఎకో (Eco), పవర్​ (Power) అనే రెండు రైడ్ మోడ్‌లు ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ కోసం దీని ముందు వైపున 220mm డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక వైపున 130mm డ్రమ్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 157mm. ఈ "కొత్త iQube S" ముందు వైపున టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, వెనుక వైపున సర్దుబాటు చేయగల హైడ్రాలిక్ ట్విన్-ట్యూబ్ షాక్ అబ్జార్బర్‌ను కలిగి ఉంది.

TAGGED:

TVS IQUBE S 4 7KWH VARIANT LAUNCHED
TVS IQUBE S 4 7 KWH PRICE
TVS IQUBE S 4 7 KWH FEATURES
TVS IQUBE S 4 7 KWH SPECIFICATIONS
TVS IQUBE S NEW MODEL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.