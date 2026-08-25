ETV Bharat / technology

145km రేంజ్‌తో TVS ఐక్యూబ్ 'MillionR' ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

TVS తన ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌లో కొత్త 'MillionR' ఎడిషన్‌ను భారత్‌లో లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్కూటర్ 145km రేంజ్, ఆకర్షణీయమైన కొత్త డిజైన్, ముందుభాగంలో స్టోరేజ్, టైప్-C ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తోంది.

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ 'MillionR' ఎడిషన్
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ 'MillionR' ఎడిషన్ (ఫొటో క్రెడిట్: TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ (TVS Motor Company) సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. భారత మార్కెట్లో తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'టీవీఎస్ ఐక్యూబ్' (TVS iQube) అమ్మకాల్లో ఒక మిలియన్ (10 లక్షలు) మైలురాయిని అధిగమించింది. ఈ అద్భుతమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని సంస్థ "TVS iQube MillionR" పేరుతో సరికొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఐక్యూబ్ 3.5kWh వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ మోడల్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 145 కిలోమీటర్ల (IDC క్లెయిమ్డ్) రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

ఆకట్టుకునే సరికొత్త ఫీచర్లు ఇవే:

  • న్యూ లుక్ & డిజైన్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ అరోరా గ్రీన్ డ్యూయల్ టోన్ (Aurora Green Dual Tone) కలర్, ప్రీమియం సీట్ అప్హోల్స్టరీ, ప్రత్యేకమైన మిలియన్ఆర్ (MillionR) బ్యాడ్జింగ్, ఆకర్షణీయమైన గ్రాఫిక్స్‌తో వస్తోంది.
  • అదనపు స్టోరేజ్: స్కూటర్ ముందు భాగంలో కొత్తగా యుటిలిటీ స్టోరేజ్ కంపార్ట్‌మెంట్‌ను జోడించారు. దీనివల్ల మొత్తం స్టోరేజ్ సామర్థ్యం 32 లీటర్ల నుంచి 35.5 లీటర్లకు పెరిగింది.
  • కనెక్టివిటీ & ఛార్జింగ్: మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ USB టైప్-C పోర్ట్‌ను అందించారు. అలాగే ఇందులో 118కి పైగా కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ మిలియన్ఆర్ (TVS iQube MillionR) ధర & రేంజ్ వివరాలు:

  • ధర: కర్ణాటక ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రకారం దీని ధర రూ. 1,40,138.
  • రేంజ్: iQube 3.5kWh వేరియంట్ ఆధారంగా వచ్చిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 145 కిలోమీటర్ల (IDC క్లెయిమ్డ్) రేంజ్‌ను ఇస్తుంది.
  • ఇతర వేరియంట్లు: టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ బేస్ మోడల్ ధరలు రూ. 1,11,310 (ఎక్స్-షోరూమ్, కర్ణాటక) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
  • BaaS ఆప్షన్: బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (BaaS) పద్ధతిలో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 59,999గా ఉంది.

10 లక్షల కస్టమర్ల మైలురాయి (Million-Customer Milestone):

  • రికార్డు అమ్మకాలు: భారతదేశంలో టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏకంగా 10 లక్షల (వన్ మిలియన్) మంది వినియోగదారుల మైలురాయిని దాటింది.
  • మిలియన్ఆర్ చరిత్ర: గతంలో 2016లో 'టీవీఎస్ జుపిటర్' స్కూటర్ 10 లక్షల అమ్మకాలను సాధించినప్పుడు కూడా టీవీఎస్ సంస్థ ఇలాగే 'MillionR' ఎడిషన్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఐక్యూబ్ సాధించిన భారీ విజయానికి ప్రతీకగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక 'MillionR' బ్రాండ్ పేరును కంపెనీ మళ్లీ ఉపయోగించింది.

TAGGED:

TVS IQUBE MILLIONR EDITION
TVS IQUBE MILLIONR PRICE
TVS IQUBE MILLIONR FEATURES
TVS IQUBE MILLIONR EDITION RANGE
TVS IQUBE MILLIONR SPECIAL EDITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.