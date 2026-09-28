ట్రూకాలర్లో స్కామ్ చెకర్- లింక్ అనుమానంగా ఉందా? ఇక ఇట్టే పసిగట్టేయొచ్చు!
స్కామ్లను వేగంగా గుర్తించేందుకు ట్రూకాలర్ కొత్తగా "స్కామ్ చెకర్"ను తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా అనుమానాస్పద లింక్లు, ఫోన్ నంబర్లు, స్కామ్ స్టోరీలను ఒకే చోట చెక్ చేసుకోవచ్చు.
Published : September 28, 2026 at 7:22 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కాలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ యాప్ ట్రూకాలర్ (Truecaller) యూజర్ల కోసం సరికొత్త ఫీచర్ "స్కామ్ చెకర్" (Scam Checker) ను తీసుకొచ్చింది. రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న ఆన్లైన్ మోసాల నుంచి ప్రజలను కాపాడడమే లక్ష్యంగా ఈ టూల్ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఈ కొత్త సాధనం మోసాలను గుర్తించే అనేక ఫీచర్లను ఒకే చోట అందిస్తుంది. ఇది వెబ్ వెర్షన్లో, ట్రూకాలర్ యాప్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న కాలర్ ఐడీ, స్పామ్ బ్లాకింగ్ ఫీచర్లకు మించి ఈ "స్కామ్ చెకర్" మరింత అడ్వాన్స్డ్గా పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
దీని సాయంతో యూజర్లు తమకు వచ్చిన అనుమానాస్పద లింక్లు స్కామ్కు సంబంధించినవా కాదా అని తక్షణమే చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే తెలియని ఫోన్ నంబర్లను వెరిఫై చేయడం, తాజా స్కామ్ రిపోర్ట్లను చూడటం ద్వారా ఏదైనా చర్య తీసుకునే ముందే అది మోసపూరిత ప్రయత్నమా కాదా అని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఫీచర్తో యూజర్లు ఏం చేయవచ్చు?:
ట్రూకాలర్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త "స్కామ్ చెకర్" ఫీచర్తో యూజర్లు అనేక విధాలుగా స్కామ్ల బారిన పడకుండా తప్పించుకోవచ్చు.
- 1. లింక్ చెక్: మీకు వచ్చిన ఏదైనా అనుమానాస్పద లింక్ ప్రమాదకరమైనదా లేక ఫిషింగ్ ప్రయత్నంలో భాగమా అని తక్షణమే చెక్ చేసుకోవచ్చు.
- 2. ఫోన్ నంబర్ వెరిఫికేషన్: తెలియని నంబర్ నుంచి కాల్ లేదా మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు, ఆ నంబర్ స్కామ్కు సంబంధించినదా కాదా అనే విషయాన్ని ట్రూకాలర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్, యూజర్ల కమ్యూనిటీ అందించిన సమాచారం ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు.
- 3. స్కామ్ఫీడ్ రిపోర్ట్స్: ఇతర యూజర్లు రిపోర్ట్ చేసిన స్కామ్లకు సంబంధించిన వివరాలను స్కామ్ఫీడ్ (Scamfeed)లో సెర్చ్ చేసి, అలాంటి మోసాలు జరిగాయా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు.
- 4. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్తో సెర్చ్: మీ సమస్యను మామూలు మాటల్లో టైప్ చేస్తే చాలు, దానికి సంబంధించిన ఫలితాలతో పాటు అందులో ఉన్న లింక్లు, నంబర్లను కూడా ఆటోమేటిక్గా చెక్ చేసి, సంబంధిత కమ్యూనిటీ రిపోర్ట్లను చూపిస్తుంది.
సాధారణంగా అనుమానాస్పద మెసేజ్లో ఉండే మూడు అంశాలైన ఫోన్ నంబర్, లింక్, కథనాన్ని ఈ ఫీచర్లు కవర్ చేస్తాయని ట్రూకాలర్ చెబుతోంది. దీంతో యూజర్లు ఈ మూడింటినీ ఒకే చోట, కొన్ని సెకన్లలోనే చెక్ చేసుకోవచ్చు.
త్వరలో "స్కామ్ చెకర్"కు మరిన్ని కొత్త ఫీచర్లను తీసుకురానున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. వీటిలో మరిన్ని రకాల స్కామ్లను గుర్తించే విస్తృత కవరేజ్, లోతైన విశ్లేషణ కోసం స్క్రీన్షాట్లను అప్లోడ్ చేసే సదుపాయం, యూజర్ సైన్-ఇన్ వంటి కొత్త టూల్స్ ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ట్రూకాలర్ సీఈవో రిషిత్ ఝున్ఝున్వాలా మాట్లాడుతూ.. "ప్రజలు తరచుగా ఏదో తేడాగా ఉందని గ్రహిస్తారు, కానీ స్పందించే ముందు సరిచూసుకోవడానికి వారికి ఒక శీఘ్ర మార్గం అవసరం. అనుమానాస్పద లింక్, నంబర్ లేదా స్టోరీని ఒకే చోట పరిశీలించేందుకు వీలుగా మా డిటెక్షన్ సామర్థ్యాలను, కమ్యూనిటీ రిపోర్ట్ చేసిన సమాచారాన్ని స్కామ్ చెకర్ ఒకే చోటకు తీసుకొస్తుంది" అని అన్నారు.
లభ్యత (Availability): స్కామ్ చెకర్ టూల్ భారతదేశంలో ట్రూకాలర్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. త్వరలోనే ఈ టూల్ను మరిన్ని ప్రాంతాల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రూకాలర్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే iOSలో స్కామ్ చెకర్ సపోర్ట్ ఆ తర్వాత తీసుకొస్తామని పేర్కొంది.