ట్రూకాలర్​లో ఉచిత AI ఆధారిత వాయిస్​మెయిల్‌ ఫీచర్​- తెలుగు సహా 12 భాషలకు సపోర్ట్!

ట్రూకాలర్ భారతదేశంలోని ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారుల కోసం కొత్త ఉచిత AI ఆధారిత వాయిస్‌మెయిల్‌ను ప్రారంభించింది. ఇది ఇన్​స్టంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, స్పామ్ ప్రొటెక్షన్, తెలుగు సహా 12 భారతీయ భాషలకు మద్దతును అందిస్తుంది.

Truecaller Launches Free AI Powered Voicemail for Android Users in India
Truecaller Launches Free AI Powered Voicemail for Android Users in India (Photo Credit- Truecaller)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: ట్రూకాలర్ భారతదేశంలోని ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారుల కోసం ఉచిత AI-ఆధారిత వాయిస్‌మెయిల్ ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది. ముఖ్యమైనదాన్ని కోల్పోతారనే ఆందోళన చెందకుండా ఇబ్బందికరమైన, స్పామ్ కాల్‌లను నివారించడాన్ని సులభతరం చేయడమే దీని లక్ష్యం. ఈ కొత్త ఫీచర్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది.

ఇది సంప్రదాయ వాయిస్‌మెయిల్ సిస్టమ్‌లకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ మీకు మరింత తెలివైన, ప్రైవసీ, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాయిస్‌మెయిల్ మెసెజ్​లు నేరుగా వినియోగదారుల ఫోన్‌లలో సేవ్ అవుతాయి. తద్వారా ఇది నంబర్‌కు కాల్ చేయడం లేదా పిన్‌ను గుర్తుంచుకోవడం వంటి ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది.

Truecaller has launched free AI voicemail for Android users in India, offering on-device storage and transcription in 12 Indian languages.
ట్రూకాలర్ ఈ కొత్త వాయిస్ మెయిల్ ఫీచర్​ను​ వినియోగదారులు స్పామ్ లేదా అవాంఛిత కాల్‌లను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడేందుకు రూపొందించారు. వినియోగదారులు ఇప్పుడు తెలియని లేదా ఇబ్బందికరమైన కాల్‌లకు సమాధానం ఇవ్వడానికి బదులుగా నేరుగా వాయిస్ మెయిల్‌కు ఫార్వార్డ్ చేయవచ్చు. ట్రూకాలర్ ప్రకారం, వాయిస్‌మెయిల్​ను సెటప్ చేయడానికి కేవలం కొన్ని సెకన్లు మాత్రమే పడుతుంది. ఇది పూర్తిగా ఉచితం, అలాగే అన్​లిమిటెడ్ వాయిస్‌మెయిల్ స్టోరేజీని అందిస్తుంది.

ట్రూకాలర్ వాయిస్‌మెయిల్ కీలక ఫీచర్లు: ఈ ట్రూకాలర్ వాయిస్‌మెయిల్​ ఫీచర్​ను కాలింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​తో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ఇది యాప్‌ను కేవలం కాలర్ ID సేవ నుంచి ఒక సమగ్రమైన, రోజువారీ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా మారుస్తుంది. తద్వారా ఇది స్పామ్, మోసపూరిత కాల్‌లపై తన పోరాటాన్ని బలపరుస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు అనేక స్మార్ట్ టూల్స్​ను కూడా అందిస్తుంది. అవి:

  • వాయిస్ మెయిల్ మెసెజ్​లు నేరుగా డివైజ్​లో రికార్డ్ అవడంతో పాటు స్టోర్ కావడం
  • ఆటోమేటిక్ స్పామ్ ప్రొటెక్షన్, స్మార్ట్ కాల్ కేటగరైజేషన్
  • మెసెజ్​లను వేగంగా లేదా నెమ్మదిగా ప్లే చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ కంట్రోల్
  • వాయిస్ మెయిల్ మెసెజ్​లను సెకన్లలో టెక్స్ట్‌గా మార్చే AI-ఆధారిత ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్

12 భారతీయ భాషలకు మద్దతు: ఈ ట్రూకాలర్ వాయిస్‌మెయిల్ అత్యంత ప్రత్యేకత ఏంటంటే బహుళ భారతీయ భాషలకు సపోర్ట్ చేయడం. ఇది తెలుగు, హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ, నేపాలీ, పంజాబీ, సంస్కృతం, ఉర్దూతో సహా 12 భారతీయ భాషలలో వాయిస్‌మెయిల్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ముఖ్యంగా వినడానికి ఇష్టపడనప్పుడు, వినియోగదారులు మెసెజ్​లను సైలెంట్​గా చదవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

Users can use the free voicemail feature in 12 Indian languages.
