ట్రయంఫ్ 'ట్రాకర్ 400' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

ట్రయంఫ్ భారతదేశంలో కొత్త "ట్రయంఫ్ ట్రాకర్ 400"ను విడుదల చేసింది. ఫ్లాట్-ట్రాక్ స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఈ 350cc మోడ్రన్ క్లాసిక్ బైక్ రూ. 2.46 లక్షల ధరకు లభిస్తుంది.

Triumph Tracker 400 Launched in India (Photo Credit- Triumph Motorcycles India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 4:36 PM IST

Hyderabad: ట్రయంఫ్ మోటార్‌సైకిల్స్ భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త "ట్రాకర్ 400"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీని ధరను రూ. 2.46 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఫ్లాట్-ట్రాక్ రేసింగ్ ప్రేరణతో ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను రూపొందించారు. ఇది రెట్రో స్టైలింగ్‌తో పాటు స్పోర్టీ, రోడ్-ఫోకస్డ్ సెటప్‌ను అందిస్తుంది. అదనంగా, ట్రయంఫ్ తన 350cc లైనప్‌ను కూడా విస్తరించింది. ఇప్పుడు స్క్రాంబ్లర్, స్పీడ్ T4, థ్రక్స్‌టన్ వంటి మోడళ్లు 350cc ఇంజిన్‌లతో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇది యువ కొనుగోలుదారులకు మరింత సరసమైన, స్పోర్టీ ఎంపికలను అందిస్తుంది.

ట్రయంఫ్ ట్రాకర్ 400 ఇంజిన్ & పనితీరు: ట్రయంఫ్ ట్రాకర్ 400, కంపెనీ అప్డేటెడ్ TR-సిరీస్ 350cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,750 RPM వద్ద 40 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టార్క్-అసిస్ట్ క్లచ్ కారణంగా, క్లచ్ లివర్ తేలికగా అనిపిస్తుంది, గేర్ మార్పిడి మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది. ట్రయంఫ్ ఈ మోడల్ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ఛాసిస్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. ఫుట్‌పెగ్‌ల స్థానాన్ని మార్చడం ద్వారా ఇది షార్ప్ హ్యాండ్లింగ్, స్ట్రాంగ్ రైడింగ్ పొజిషన్​ను అందిస్తుంది. ఈ బైక్ నగరంలో ఉత్సాహభరితమైన రైడ్‌లకు చాలా అనువైనది.

ట్రయంఫ్ ట్రాకర్ 400 డిజైన్: ట్రాకర్ 400 డిజైన్ ఫ్లాట్-ట్రాక్ రేసర్ల నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఇది బైక్‌కు ఒక సింపుల్ కానీ అగ్రెసివ్ రోడ్ ప్రెజెన్స్‌ను ఇస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో బాక్సీ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, ఫ్లైస్క్రీన్, ఫ్లాట్ అండ్ వైడ్ హ్యాండిల్‌బార్లు, సీట్ కౌల్, సైడ్ నంబర్ బోర్డులు, కొత్తగా రూపొందించిన డ్యూయల్-స్పోక్ వీల్స్ ఉన్నాయి.

ట్రయంఫ్ ఈ బైక్‌ను రేసింగ్ ఎల్లో, ఫాంటమ్ బ్లాక్, అల్యూమినియం సిల్వర్ గ్లాస్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో తీసుకొచ్చింది. వీటిలో ప్రతి కలర్ స్కీమ్‌లో రేస్-స్టైల్ గ్రాఫిక్స్, బోల్డ్ 'ట్రాకర్' బ్రాండింగ్ ఉంటాయి. దీని మొత్తం రూపం మినిమలిస్ట్‌గా ఉంటూనే దూకుడుగా ఉంటుంది. ఇది రహదారిపై అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

ట్రయంఫ్ ట్రాకర్ 400 ఫీచర్లు & హార్డ్‌వేర్: ట్రాకర్ 400 ఆధునిక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. స్విచ్చబుల్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, 805 mm సీటు హైట్, సింగిల్-పాడ్ అనలాగ్-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని సస్పెన్షన్ సెటప్‌లో 43 mm అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌లు, 140mm ట్రావెల్‌ను అందించే గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ రియర్ మోనోషాక్ ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ముందు వైపు నాలుగు-పిస్టన్ రేడియల్ కాలిపర్‌లతో కూడిన డిస్క్ బ్రేక్ ఉండగా, వెనుక వైపు డిస్క్ బ్రేక్ అండ్ ABS ఉంటుంది. కాస్ట్ అల్యూమినియం వీల్స్‌పై MRF రెవ్జ్ FD1 టైర్లు అమర్చారు. ఈ టైర్లు రోడ్డుపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూనే, ఫ్లాట్-ట్రాక్-ప్రేరేపిత రూపాన్ని అందిస్తాయి.

