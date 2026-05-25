ట్రయంఫ్ 'టైగర్ 900' సరికొత్త ఎడిషన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ట్రయంఫ్ భారత్లో టైగర్ 900 ఆల్పైన్, డెజర్ట్ ఎడిషన్లను లాంఛ్ చేసింది. ఇవి ఎక్స్క్లూజివ్ పెయింట్ స్కీమ్, ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ యాక్సెసరీలతో వస్తాయి.
Published : May 25, 2026 at 3:16 PM IST
Hyderabad: ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ భారతదేశంలో తన ప్రీమియం అడ్వెంచర్ మోటార్సైకిల్ శ్రేణిని విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో కంపెనీ ట్రయంఫ్ టైగర్ 900లో "ఆల్పైన్ ఎడిషన్", "డెజర్ట్ ఎడిషన్" అనే రెండు కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్లను పరిచయం చేసింది. ఈ రెండు వేరియంట్లలో ప్రత్యేకమైన కలర్ స్కీమ్, ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ యాక్ససరీలు, టూరింగ్ & ఆఫ్-రోడింగ్ రైడింగ్ కోసం మెరుగైన క్యారెక్టర్ అందించారు.
ట్రయంఫ్ టైగర్ 900 ఆల్పైన్ ఎడిషన్: టూరింగ్ స్పెషలిస్ట్
ఈ "ఆల్పైన్ ఎడిషన్"ను "GT ప్రో" వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించారు. హైవే, లాంగ్ డిస్టెన్స్ రైడ్స్లో స్మూత్ రైడ్ అందించడమే దీని లక్ష్యం. బ్లూ యాక్సెంట్స్తో కూడిన స్నోడోనియా వైట్ కలర్ స్కీమ్తో, ఈ టూరర్ మోటార్సైకిల్ రోడ్డు మీద ప్రీమియం, సింపుల్ లుక్ ఇస్తుంది.
విజువల్ అప్డేట్లతో పాటు, ఆల్పైన్ ఎడిషన్లో ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ బార్, స్టాండర్డ్గా ఒక అక్రపోవిచ్ ఎగ్జాస్ట్ ఇచ్చారు. ఈ ప్యాకేజ్ టూరింగ్ కంఫర్ట్ను పెంచడంతో పాటు స్పోర్టీ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ ఇచ్చేలా డిజైన్ చేసినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ మోటార్సైకిల్లో స్టాండర్డ్ "GT ప్రో" మోడల్లో ఉన్నటువంటి పూర్తి స్థాయి ప్రీమియం సైకిల్ పార్ట్స్, TFT ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, వివిధ రైడింగ్ మోడ్లు, సమగ్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్యాకేజీ మొత్తం సెట్ లభిస్తుంది.
ట్రయంఫ్ టైగర్ 900 డెజర్ట్ ఎడిషన్: ఆఫ్-రోడ్ మోటార్సైకిల్
ఈ మోడల్ను దృఢమైన టైగర్ 900 ర్యాలీ ప్రో వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇందులో అడ్వెంచర్-ఫోకస్డ్ స్టైలింగ్ డిటైల్స్, ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్తో పాటు బాజా ఆరెంజ్ హైలైట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఈ బైక్కు ఒక పర్పస్ఫుల్, ఎక్స్పెడిషన్-రెడీ క్యారెక్టర్ను ఇస్తాయి.
ఇది స్టాండర్డ్గా ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ప్రొటెక్షన్ బార్, లాంగ్-ట్రావెల్ సస్పెన్షన్, ఒక అక్రపోవిక్ సైలెన్సర్ను అందిస్తోంది. ఈ మోటార్సైకిల్లో 21-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, 17-అంగుళాల రియర్ వీల్ అమర్చారు. ఈ కాంబినేషన్ సీరియస్ ఆఫ్-రోడ్ రైడ్స్కు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఈ రెండు ఎడిషన్ల ధరలు: కంపెనీ పరిచయం చేసిన ఈ రెండు కొత్త మోడళ్లలో ట్రయంఫ్ టైగర్ ఆల్పైన్ ఎడిషన్ ధర రూ. 15.35 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, డెజర్ట్ ఎడిషన్ ధరను రూ. 16.05 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, మొదటి స్పెషల్ ఎడిషన్ స్నోడోనియా వైట్ (Snowdonia White)/గ్రాఫిక్ బ్లాక్ (Graphic Black)/ఏజియన్ బ్లూ (Aegean Blue) రంగులో లభిస్తుంది. ఇక రెండవ ఎడిషన్ అర్బన్ గ్రే (Urban Grey)/సఫైర్ బ్లాక్ (Sapphire Black) రంగులో అందుబాటులో ఉంటుంది.
పవర్ట్రెయిన్ వివరాలు: ఈ రెండు స్పెషల్ ఎడిషన్ మోటార్సైకిళ్లలో ట్రయంఫ్ 888cc లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇన్లైన్ ట్రిపుల్-సిలిండర్ T-ప్లేన్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 9,500 rpm వద్ద 106.52 bhp, 6,850 rpm వద్ద 90 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. దీనిలో స్టాండర్డ్గా బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ ఉంటుంది. రెండు మోడళ్లలో ప్రీమియం సస్పెన్షన్ హార్డ్వేర్, అధునాతన రైడర్ ఎయిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో వీటి ప్రత్యర్థులు: భారతదేశంలో ఈ ప్రత్యేక మోటార్సైకిళ్లు BMW F 900 GS/ F 900 GS Adventure, KTM 890 Adventure R, Ducati DesertX, Suzuki V-Strom 800DE, Honda Transalp XL750 మోడళ్లతో పోటీపడతాయి.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు స్పెషల్ ఎడిషన్ల బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా సమీపంలోని ట్రయంఫ్ డీలర్షిప్లను సంప్రదించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.