భారత్​లో "ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX" ప్రీ-బుకింగ్​లు షురూ- వివరాలు ఇవే!

భారత మార్కెట్లో ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX ప్రీ-బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి. పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే దీన్ని భారతదేశానికి తీసుకురావచ్చు.

Triumph Street Triple RX Pre-bookings Open
Triumph Street Triple RX Pre-bookings Open (Photo Credit- Triumph Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ట్రయంఫ్ మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా త్వరలో తన కొత్త ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ "RX"ను భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతోంది. దీనిలో భాగంగా ట్రయంఫ్ ఇండియాకు చెందిన కొన్ని డీలర్‌షిప్‌లు స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX కోసం ప్రీ-బుకింగ్‌లను స్వీకరించడం ప్రారంభించాయి. ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను గతేడాది గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో "Moto2" ఎడిషన్‌తో పాటు ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తుతానికి "స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX" ధర వెల్లడికాలేదు. అయితే ఇది ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో రూ. 12.93 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో అమ్ముడవుతున్న "స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RS" కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు.

ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX ఇంజిన్: ఈ "స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX" మోటార్​సైకిల్​ను "స్పీడ్ ట్రిపుల్ RS" ఆధారంగా రూపొందించారు. అయితే "RX" మరింత ట్రాక్-ఓరియెంటెడ్ మోటార్ సైకిల్‌ను ఇష్టపడే వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఈ మోటార్​సైకిల్ అదే 765 cc, ఇన్‌లైన్-త్రీ-సిలిండర్ యూనిట్‌ను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది 128.2 bhp గరిష్ఠ శక్తిని, 80 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

Triumph Street Triple RX
Triumph Street Triple RX (Photo Credit- Triumph Motorcycle)

ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX హార్డ్‌వేర్: స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ "RX"తో ట్రయంఫ్ రైడింగ్ పొజిషన్, హ్యాండ్లింగ్‌పై దృష్టి పెట్టింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ ఇప్పుడు 115 mm ట్రావెల్‌తో పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల Ohlins NIX30 ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌లతో పాటు, 131.2 mm ట్రావెల్‌తో Ohlins STX40 పిగ్గీబ్యాక్ రియర్ మోనోషాక్‌తో వస్తుంది.

Triumph Street Triple RX
Triumph Street Triple RX (Photo Credit- Triumph Motorcycle)

ఈ మోటార్ సైకిల్​లో సంప్రదాయ హ్యాండిల్ బార్ సెటప్​కు బదులుగా క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్ బార్​లు కూడా ఉన్నాయి. ఫలితంగా మరింత దూకుడు, ఫార్వార్డ్-బయాస్డ్ రైడింగ్ స్టెన్స్ లభిస్తుంది. బ్రేకింగ్ పనితీరును ముందు భాగంలో బ్రెంబో స్టైల్మా కాలిపర్స్ నిర్వహిస్తాయి. ఇది బ్రెంబో MCS మాస్టర్ సిలిండర్​తో వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉత్సాహభరితమైన రైడింగ్ లేదా ట్రాక్ సెషన్‌ల సమయంలో మెరుగైన ట్రాక్షన్ కోసం, మోటార్‌సైకిల్​లో స్టాండర్డ్ పిరెల్లి డయాబ్లో సూపర్‌కోర్సా SP V3 టైర్లను అందించారు.

Triumph Street Triple RX
Triumph Street Triple RX (Photo Credit- Triumph Motorcycle)

ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RX ఫీచర్లు: దీని ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లలో ప్రత్యేకమైన ABS ట్రాక్ సెట్టింగ్, ఆప్టిమైజ్డ్ కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ట్రయంఫ్ షిఫ్ట్ అసిస్ట్ ఉన్నాయి. ఇవి క్లచ్‌లెస్ అప్‌షిఫ్ట్‌లు, డౌన్‌షిఫ్ట్‌లను అనుమతిస్తాయి. రెండు వెర్షన్‌లు 5-అంగుళాల TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌తో వస్తాయి. ఇది ముఖ్యమైన రైడ్ సమాచారాన్ని క్లియర్, మోడ్రన్ లేఅవుట్‌లో ప్రదర్శిస్తుంది. మరింత దూకుడుగా ఉండే ఎర్గోనామిక్స్, ట్రాక్-ఫోకస్డ్ కాంపోనెంట్‌లపై ప్రత్యేక దృష్టితో "RX" పేరు స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ లైనప్‌లోకి తిరిగి వస్తోంది. ఈ పునరావృతం అనేక విలక్షణమైన డిజైన్ అంశాలతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది:

  • ప్రెసిషన్ మెషిన్డ్ అప్పర్ యోక్
  • సైలెన్సర్‌పై లేజర్ ఎచెడ్ RX బ్రాండింగ్
  • డెడికేటెడ్ RX పెర్ఫార్మెన్స్ సీటు
  • డయాబ్లో రెడ్ సబ్‌ఫ్రేమ్​, చక్రాలకు సరిపోయే మ్యాట్ అల్యూమినియం సిల్వర్ ఫినిషింగ్
  • మునుపటి స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 675 RX నుంచి తీసుకున్న విజువల్ అపీరియన్స్

ఈ అప్డేట్​లన్నీ మోటార్‌సైకిల్‌కు షార్ప్​ లుక్​ను ఇస్తాయి.

